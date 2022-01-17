Вся энергетическая система Украины работает уверенно, - Немчинов. ВИДЕО
Вся энергетическая система Украины работает уверенно, несмотря на низкие температуры.
Об этом заявил в еженедельном обзоре в сфере реформы государственного управления министр Кабмина Олег Немчинов, передает Цензор.НЕТ.
"Новый год начался с многих вызовов как эпидемического характера, так и энергетического. В Украине были зафиксированы достаточно серьезные температурные рекорды для этой зимы относительно низких температур. Но пока, слава Богу, вся энергетическая система страны работает уверенно. "Нафтогаз" выполняет свои обязательства перед своими контрагентами. И мы пытаемся регулировать эту ситуацию", – отметил Немчинов.
Также министр обратил внимание, что Украина стоит на пороге новой волны коронавирусной инфекции.
Министр призвал украинцев к бустерной вакцинации против COVID-19.
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Впевнено йде до кінця епохи бідності.
Бо яка бідність коли є гроші газ купляти по 1000$ за 1000кубів. Бо по 150$ купляти було взапалло бо сильно дешево.
Я що лох якийсь?
Якщо б був Порошенко тоді б це були його проблеми і я не здивувався б якщо на цей час ми вже б не імпортували газ, а сховища у нас були б до верху заповнені як було в 2020 році. Чи ви може забули що в 2021 році газ коштував копійки так як нафта обвалилась до від'ємних чисел, але слуги умудрились не закупитись, а весь резерв нафтогазу віджати і пустити на піар вб.