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Вся энергетическая система Украины работает уверенно, - Немчинов. ВИДЕО

Вся энергетическая система Украины работает уверенно, несмотря на низкие температуры.

Об этом заявил в еженедельном обзоре в сфере реформы государственного управления министр Кабмина Олег Немчинов, передает Цензор.НЕТ.

"Новый год начался с многих вызовов как эпидемического характера, так и энергетического. В Украине были зафиксированы достаточно серьезные температурные рекорды для этой зимы относительно низких температур. Но пока, слава Богу, вся энергетическая система страны работает уверенно. "Нафтогаз" выполняет свои обязательства перед своими контрагентами. И мы пытаемся регулировать эту ситуацию", – отметил Немчинов.

Также министр обратил внимание, что Украина стоит на пороге новой волны коронавирусной инфекции.

Министр призвал украинцев к бустерной вакцинации против COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США обсудили с международными энергокомпаниями поставки газа в случае вторжения РФ в Украину

Автор: 

Нафтогаз (3114) энергетика (2565) Немчинов Олег (171)


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Топ комментарии
+3
чому зеленський зараз купляє на росії вугілля та газ?
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17.01.2022 11:54
+3
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17.01.2022 11:56
+3
А якого біса вимикаєте світло в неділю в обласному центрі ???
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17.01.2022 12:03
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Звісно впевнено.
Впевнено йде до кінця епохи бідності.
Бо яка бідність коли є гроші газ купляти по 1000$ за 1000кубів. Бо по 150$ купляти було взапалло бо сильно дешево.
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17.01.2022 11:52 Ответить
купи дешевше
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17.01.2022 11:59 Ответить
Нашо?
Я що лох якийсь?
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17.01.2022 12:12 Ответить
Це проблеми Зе та його уряду.

Якщо б був Порошенко тоді б це були його проблеми і я не здивувався б якщо на цей час ми вже б не імпортували газ, а сховища у нас були б до верху заповнені як було в 2020 році. Чи ви може забули що в 2021 році газ коштував копійки так як нафта обвалилась до від'ємних чисел, але слуги умудрились не закупитись, а весь резерв нафтогазу віджати і пустити на піар вб.
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17.01.2022 12:18 Ответить
чому зеленський зараз купляє на росії вугілля та газ?
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17.01.2022 11:54 Ответить
Токо не смейтесь, но так делается постоянно и газ не на ********** закупается хоть он и *************.
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17.01.2022 12:09 Ответить
Тогда какого хрена на Петра наехали?
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17.01.2022 12:23 Ответить
Ну не за это, у вас что гугл отсутствует?
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17.01.2022 12:25 Ответить
И гугл и новости пишут одно- "угольное дело".
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17.01.2022 12:28 Ответить
Ну и дальше заглавия можете читать? Или вы просто прикалываетесь?
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17.01.2022 12:32 Ответить
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17.01.2022 11:56 Ответить
Впевнено то, что очень дорого. И будет еще дороже. Это еще впевненней. Все остальное - от зебобика.
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17.01.2022 12:00 Ответить
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17.01.2022 12:00 Ответить
А якого біса вимикаєте світло в неділю в обласному центрі ???
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17.01.2022 12:03 Ответить
Это вы не так поняли!
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17.01.2022 12:04 Ответить
Так воскресенье же выходной.Облэнерго не работает.
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17.01.2022 12:25 Ответить
Важно на кого она работает.
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17.01.2022 12:34 Ответить
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17.01.2022 13:30 Ответить
воно бреше, в Вінниці світло "стрибає", а міськрада та електрики не реагують
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17.01.2022 14:39 Ответить
 
 