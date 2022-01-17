Вся энергетическая система Украины работает уверенно, - Немчинов. ВИДЕО

Вся энергетическая система Украины работает уверенно, несмотря на низкие температуры.

Об этом заявил в еженедельном обзоре в сфере реформы государственного управления министр Кабмина Олег Немчинов, передает Цензор.НЕТ.

"Новый год начался с многих вызовов как эпидемического характера, так и энергетического. В Украине были зафиксированы достаточно серьезные температурные рекорды для этой зимы относительно низких температур. Но пока, слава Богу, вся энергетическая система страны работает уверенно. "Нафтогаз" выполняет свои обязательства перед своими контрагентами. И мы пытаемся регулировать эту ситуацию", – отметил Немчинов.

Также министр обратил внимание, что Украина стоит на пороге новой волны коронавирусной инфекции.

Министр призвал украинцев к бустерной вакцинации против COVID-19.

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