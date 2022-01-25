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Російського пропагандиста Сладкова вразила готовність російськомовного харків'янина воювати з російськими окупантами. ВIДЕО

Про свою готовність зі зброєю в руках протистояти можливому вторгненню російської армії заявив один із мешканців Харкова під час опитування про те, чи мають харків'яни особистий план дій на випадок війни з РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, опитування проводили журналісти "Настоящего времени".

"Візьму автомат і піду воювати. Сім'ю відвезу на дачу. Будуть там жити. Вже закупили все основне про всяк випадок - продукти, бензин і все таке. Я готовий воювати. Хоч завтра. Дадуть автомат і піду. Землю буду гризти, але рватиму їх, як зможу", - заявив чоловік російською мовою.

Схожі відповіді мали і кілька інших учасників опитування. Частина харків'ян заявили, що вважають повномасштабне вторгнення армії РФ малоймовірним.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Проєкт "Без цензури": Все буде ОК. Чому Росія не зможе захопити ні Харків, ні Україну. ВIДЕО

На готовність харків'янина боронити свою землю відреагував російський пропагандист Олександр Сладков і, м'яко кажучи, дуже здивувся словам "русских людей в Харькове".

Російського пропагандиста Сладкова вразила готовність російськомовного харківянина воювати з російськими окупантами 01

Автор: 

росія (65856) Харків (5665) підготовка (188)


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Топ коментарі
+153
Респект и уважуха дядьке!!! Привет из Днепра!!!
Днепр будет сражаться!!!!
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25.01.2022 10:23
+100
побільше б таких українців- ватанів теж вистачає- для початку таких як мураєва та йому подібних треба на МІСЦЕ покласти- гнид треба виводити у нас в першу чергу-
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25.01.2022 10:14
+61
В то время,как сепар Мураев влалелец кремлевского канала НАШ, гуляет на свободе.
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25.01.2022 10:15
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Удачи.
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25.01.2022 19:33 Відповісти
Хто ж вас тримає? Кордони відкриті. Наразі, не лише Польща, а й Германія приймають українців на заробіток. В Британії обмаль водіїв. За наявності категорії D - you're welcome.
Хоча мову все одно доведеться вчити. Так прийнято серед тої "всємінай кагорти".
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25.01.2022 22:12 Відповісти
Вас тоже никто не держит. Сидите в своем селе и жене своей рассказывайте, на каком языке ей говорить
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25.01.2022 22:53 Відповісти
Я українець на своїй землі. А не прийшлий кацап, який розповідає, як мають спілкуватися оточуючі. У моєму селі таким говірким кацапам підлога мови швидко вкоротять.
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25.01.2022 23:08 Відповісти
Ок. Я тебе не рассказываю как тебе говорить в твоем селе, а ты мне не указуй, как мне говорить в моем.
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26.01.2022 01:37 Відповісти
Америка -- емігрантська країна, як і Канада, Австралія, Аргентина, Н. Зеландія. Там кожний має за плечами свою етнічну державу, як росіяни в Україні. Якщо не пасують закони в країні проживання, приміром, росіянам або асимільованим -- ту-ту-у, расєя.
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25.01.2022 17:45 Відповісти
Ну и вали. Пол страны говорит как говорит. А такие как ты - просто провокаторы.
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25.01.2022 18:31 Відповісти
Не від хорошого життя українці зкацапіли.
Може досить лаптям сраки нализувати ? Де ваша гордість ?
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25.01.2022 19:00 Відповісти
вы как раз растоптали свою гордость если перешли "как все".
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25.01.2022 19:04 Відповісти
Я нікуди не переходила, а поверулась до мови своїх предків.
А ви своїх зрадили. Їх нищили та принижували москалі, а ви добровільно у рабстві себе у рабстві тримаєте.
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25.01.2022 19:08 Відповісти
У меня мать с Урала. Так под чьих предков я должен косить? Я живу в СВОБОДНОЙ стране и выбираю свой язык сам. Хоть английский.
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25.01.2022 19:13 Відповісти
А сильно би ви обирали мову проживаючи у вільній Німеччині ?
За рік би вивчили.
А тут проста неповага до корінного населення, яке люб'язно прихистило вашу маму.
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25.01.2022 19:15 Відповісти
Вы выдумываете проблемы. ВЕСЬ Днепр говорит по русски. И Харьков. И этого не поменять просто вашим личным желанием. Если вы считаете, что мы не украинцы - то может это вы не украинка.
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25.01.2022 19:18 Відповісти
Не треба говорити про ВЕСЬ. Ніби я ніколи не бувала в тих містах. Кого ви дурите ?
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25.01.2022 19:27 Відповісти
вы ж почему-то говорите про то что я должен. Я говорю то что вижу.
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25.01.2022 19:34 Відповісти
Ви винні людям, які померли захищаючи вас від хутінської орди. Скільки ще має скласти голови від рук "брацького" народу ? Вони ж сюди пхаються бо вважають вас і вам подібних своїм рабським м'ясом.
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25.01.2022 19:38 Відповісти
Это вы рабы. А я свободный человек. И на видео свободные люди. Просто вы не в курсе, что такое свобода.
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25.01.2022 19:44 Відповісти
Свобода виборюють. Вона просто з неба не падає.
А ви просто невдячна істота. Яка навіть не здатна мову опанувати.
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25.01.2022 19:47 Відповісти
Когда меня заставляют - это не свобода. Вы такая же как россияне, просто с другого лагеря.

А воевали в основном русскоязычные.
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25.01.2022 19:49 Відповісти
А ви з якого табору ? Чи з отари...
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25.01.2022 19:50 Відповісти
Демократия - слыхали? европейские ценности и так далее.
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25.01.2022 19:53 Відповісти
А як ви їх виборюєте ?
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25.01.2022 20:00 Відповісти
Не навязываю всем свое мнение как минимум и не говорю им, что они должны делать.
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25.01.2022 20:05 Відповісти
А чим ви тут займаєтесь ?
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25.01.2022 20:19 Відповісти
Указываю на ущербность ваших пещерных взглядов.
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25.01.2022 21:01 Відповісти
Яка в тебе вага мозку?
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25.01.2022 22:05 Відповісти
Люди будуть захищати, недолугі шлунки ховатися, берегти свою шкірку.
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25.01.2022 15:41 Відповісти
Россія - це злоякісна пухлина з російськомовними метастазами. Що не так?!
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25.01.2022 15:58 Відповісти
Сладков уже давно наработал на смертный приговор!
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25.01.2022 16:30 Відповісти
это ответ русскоязычного дедушки на то,как в украине притесняют русский язык.
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25.01.2022 16:59 Відповісти
Його обізвали русскаязичним. За таке треба в суд подавати. Практично всі жителі землі можуть гавкати, як собаки. То їх що, треба називати собакомовними?! А по суті, то русскій язик у будь якому вигляді в Україні є зброєю масового знищення української нації. І не переконуйте вже самих себе, що це не так.
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25.01.2022 17:45 Відповісти
Хпрьков уже Зеленский здал в соём видосике.А они не верят.
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25.01.2022 17:07 Відповісти
значіт бил ніубідітільний...плоха роль сиграл...
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25.01.2022 17:56 Відповісти
Активізувалися російськомовні метастази...асвабадітілі блізка...
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25.01.2022 17:37 Відповісти
Как на Донбассе, освободят от жилья, благ, и средств существования, на десятилетия.
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25.01.2022 20:19 Відповісти
Не знаю, кто такой этот Сладков, но очевидно что он идиот. Дядьке респект кстати, правильная реакция на проблемы- половина их успешного решения
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25.01.2022 18:40 Відповісти
ХАРКІВ ЦЕ УКРАЇНА
А кацапи це кончений народ, до того ж ще тупий як пробка.
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25.01.2022 19:06 Відповісти
Отой хлопчина, що хоче сховатися в Києві, буде служити в армії *****, якщо так буде захищати Батьківщину, там его дедушки научат как Родину любить.
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25.01.2022 19:21 Відповісти
А я в Харьков поеду встречать братушек, надеюсь дадут праздничний nlaw.
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25.01.2022 19:23 Відповісти
В городских условиях, особенно города с многоэтажной застройкой, не особенноNLAW и нужен. Чеченцы за сутки сожгли в Грозном полностью целую танковую дивизию кацапов. На танк выходили сразу тремя, лучше четырьмя группами, с разных сторон улицы и разных этажей, с коктейлями смеси бензина с моторным маслом (для вязкости) и РПГ-7. Одновременно несколько бутылок в танк, а вылезших танкистов закидывали ручными гранатами.
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25.01.2022 20:55 Відповісти
Все такие партизани, в 2014 тоже говорили, что с каждого донецкого окна стрелять будут. А в армию сцут идти.
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26.01.2022 09:46 Відповісти
Дуже не сподобалися відповіді молодих людей. Пацифічнодебільні.
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25.01.2022 20:02 Відповісти
Вот это и есть качество российской розведки!!!

То они "шпили смотрят", то не в курсе, что половина ЗСУ - русскоязычные!!!)))))

"Дебилы, *****" (с) Лавров, министр иностранных дел РФ.
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25.01.2022 21:05 Відповісти
Молодые очень легкомысленные. Но как известно, что молодо-зелено.
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25.01.2022 21:08 Відповісти
один на весь Харьков... остальные в своем репертуаре - стать раком и ждать пока введут..
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25.01.2022 21:14 Відповісти
Нагадування: Спочатку ліквідуй любителя рузького гівна в своєму підїзді, якщо такий є, щоб не стріляв в спину, а потім того що лізе через поребрик!!!
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25.01.2022 21:17 Відповісти
Молодь - з зеленими мізками...
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25.01.2022 22:17 Відповісти
https://youtu.be/zuuFI3BjXgY ЧВЯК ВАГНЕРОВЦЕВ В СИРИИ !!!
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25.01.2022 22:26 Відповісти
А тобі з Канади (чи з олгіно) звичайно краще знати
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26.01.2022 08:57 Відповісти
У них разрыв мозга!!! Как русскоязычный готов убивать русских??? Оно ж в уверенности пребывает, что русскоязычные украинцы никахда не будут идти против мышебратья. От шоб сявки запутинские знали, что русский язык - ещё не русский мир. Или, вернее, уже.
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26.01.2022 00:25 Відповісти
Здадуть Харків і оком не моргнуть. Я тут з одним по відео чату розмовляв, дивлюся у нього російський прапор за спиною на стіні важить. Я у нього запитав ти що росію любиш а він каже так, і росію і Укроїну, каже у нього на балконі Український висить а це так про всяк випадок якщо москалі перейдуть він російський на балконі повісить а Укараїнський у хаті.
Я йому говорю так поежай до москалів і там і живи, а він каже ні. Якщо квартиру продати а потім москалі перейдуть то ціни в 2-3 рази вростуть, а він Харків любить. І таких половина не менше того дивись ці суки в спину вдарять першою нагодою.
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26.01.2022 01:51 Відповісти
Ну чому ти такий дурачок? ПІД час війни (військових дій) нерухомість ТАМ купить лише клінічний дебіл. ПІСЛЯ війни НЕВІДОМО чи буде цілим житло. Якщо прийдуть москалі, то його халупа буде коштувати навпаки в 3 рази дешевше. Москалям для чого Харків? В них своїх міст-привидів сотні і тисячі. Вже зараз. Буде як в ДАУНецку. Все що можна порізати та продати, продати - вже продано. Місто швидкими темпами буде скатуватись в морок безробіття та низьких зарплат на фоні швидкого зростання криміналу. А ти тут на замовлення підораші роздуваєш "лЄгенду" з методички "город никто не будет защищать". Москалі в Грозному вже показали, які вони дауни. Потім Грозний "утюжили". Так само буде з містом Харків.
А саме головне ДЛЯ чого солдатам з підораші рвати очко за куйла? Той же Грозний ПРИКЛАД. Одним білий мармур длоя мечетей імені кодирки (мамашки кадирки та кодли) , самий дорогий фонтан в світі, елітні авто, нерухомість іншим - життя в гівні, без рук та ніг.
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26.01.2022 09:07 Відповісти
австрія - не австралія, швеція - не швецарія, РУСЬ - НЕ РАСЄЯ!
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26.01.2022 02:15 Відповісти
Россияне тоже выставляют этот ролик. Типа мужик не говорит, в кого конкретно будет стрелять, наверно в бандеровцев.
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26.01.2022 07:09 Відповісти
Ну вот мужик в начале видео - молодец, уважаю. А остальные... ну такое. Потенциальные пассивные коллаборанты. У одного "сплетни", у другого "это несерьёзно".
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26.01.2022 11:23 Відповісти
А каким же брандспойтом промыли мозги вам, что вы стоите на нашей границе сто тысячной армией? Это ж вы прилезли на нашу границу, а не мы. Это ж вы нам угрожаете, а не мы вам. Поэтому мы будем защищаться и будем воевать за свою Украину? Когда вы уже поймете, что мы другие, мы другая страна и не надо к нам ломиться со своим языком, со своими порядками.
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27.01.2022 07:20 Відповісти
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