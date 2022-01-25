Російського пропагандиста Сладкова вразила готовність російськомовного харків'янина воювати з російськими окупантами. ВIДЕО
Про свою готовність зі зброєю в руках протистояти можливому вторгненню російської армії заявив один із мешканців Харкова під час опитування про те, чи мають харків'яни особистий план дій на випадок війни з РФ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, опитування проводили журналісти "Настоящего времени".
"Візьму автомат і піду воювати. Сім'ю відвезу на дачу. Будуть там жити. Вже закупили все основне про всяк випадок - продукти, бензин і все таке. Я готовий воювати. Хоч завтра. Дадуть автомат і піду. Землю буду гризти, але рватиму їх, як зможу", - заявив чоловік російською мовою.
Схожі відповіді мали і кілька інших учасників опитування. Частина харків'ян заявили, що вважають повномасштабне вторгнення армії РФ малоймовірним.
На готовність харків'янина боронити свою землю відреагував російський пропагандист Олександр Сладков і, м'яко кажучи, дуже здивувся словам "русских людей в Харькове".
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Хоча мову все одно доведеться вчити. Так прийнято серед тої "всємінай кагорти".
Може досить лаптям сраки нализувати ? Де ваша гордість ?
А ви своїх зрадили. Їх нищили та принижували москалі, а ви добровільно у рабстві себе у рабстві тримаєте.
За рік би вивчили.
А тут проста неповага до корінного населення, яке люб'язно прихистило вашу маму.
А ви просто невдячна істота. Яка навіть не здатна мову опанувати.
А воевали в основном русскоязычные.
А кацапи це кончений народ, до того ж ще тупий як пробка.
То они "шпили смотрят", то не в курсе, что половина ЗСУ - русскоязычные!!!)))))
"Дебилы, *****" (с) Лавров, министр иностранных дел РФ.
Я йому говорю так поежай до москалів і там і живи, а він каже ні. Якщо квартиру продати а потім москалі перейдуть то ціни в 2-3 рази вростуть, а він Харків любить. І таких половина не менше того дивись ці суки в спину вдарять першою нагодою.
А саме головне ДЛЯ чого солдатам з підораші рвати очко за куйла? Той же Грозний ПРИКЛАД. Одним білий мармур длоя мечетей імені кодирки (мамашки кадирки та кодли) , самий дорогий фонтан в світі, елітні авто, нерухомість іншим - життя в гівні, без рук та ніг.