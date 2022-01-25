Російського пропагандиста Сладкова вразила готовність російськомовного харків'янина воювати з російськими окупантами. ВIДЕО

Про свою готовність зі зброєю в руках протистояти можливому вторгненню російської армії заявив один із мешканців Харкова під час опитування про те, чи мають харків'яни особистий план дій на випадок війни з РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, опитування проводили журналісти "Настоящего времени".

"Візьму автомат і піду воювати. Сім'ю відвезу на дачу. Будуть там жити. Вже закупили все основне про всяк випадок - продукти, бензин і все таке. Я готовий воювати. Хоч завтра. Дадуть автомат і піду. Землю буду гризти, але рватиму їх, як зможу", - заявив чоловік російською мовою.

Схожі відповіді мали і кілька інших учасників опитування. Частина харків'ян заявили, що вважають повномасштабне вторгнення армії РФ малоймовірним.

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На готовність харків'янина боронити свою землю відреагував російський пропагандист Олександр Сладков і, м'яко кажучи, дуже здивувся словам "русских людей в Харькове".