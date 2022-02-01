12-поверховий будинок для переселенців будують у Краматорську, - ОДА. ВIДЕО
У Краматорську збудують 12-поверховий будинок для переселенців. Завдяки спеціальним добавкам до розчину будівельники продовжують роботу навіть за мінусових температур, зараз вони перейшли уже до зведення сьомого поверху.
Про це інформує голова Донецької обласної адміністрації Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.
Проєкт є частиною програми "Велике будівництво".
Будівля розрахована на 121 квартиру для внутрішньо переміщених осіб: 11 однокімнатних, 99 двокімнатних і 11 трикімнатних. Тут буде своя модульна котельня і трансформаторна підстанція.
"Будинок добре зберігатиме тепло. У підвалі буде встановлена розумна рамка, що автоматично визначає необхідний обсяг подачі тепла до квартир, та й у квартирах буде змога встановити теплові лічильники. Крім того, будинок буде обладнано сучасною системою димовидалення і протипожежними датчиками", - зазначив голова ОДА, додавши, що будівництво йде за графіком.
Нагадаємо, раніше координатор програми "Велике будівництво", заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомляв, що під Краматорськом планують збудувати новий аеропорт в рамках президентської інфраструктурної програми.
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Среди трех компонентов цемента только вода препятствует зимней стройке. Это происходит потому, что кирпичи в кладке не связываются раствором при отрицательной температуре.
Когда температура падает ниже нулевой отметки, вода становится льдом. В результате между ингредиентами раствора не происходит нужной физической реакции.
Теоретически положить раствор, конечно, можно, но при этом он замерзнет до естественного состояния твердости, а следовательно, ни прочности кладки, ни связывания раствора не будет.
Таким образом, при понижении температуры, класть кирпичи по стандартным схемам работы невозможно.
Другой способ - химические добавки. Они выполняют несколько функций:
Скорость замерзания воды уменьшается в несколько раз при минусовой температуре.
Раствор схватывается и твердеет быстрее, но своих качеств не теряет.
Основные добавки, которые можно использовать при наличии инструкции:
Поташа (сокращает срок затвердения раствора при показателях ниже минус 25 градусов). Когда раствор схватывается быстро, то теряет частично свои свойства, поэтому можно добавить брагу из дрожжей - 1%.
Нитрат натрия (не меньше 15 градусов).
Важно! Большинство современных добавок ядовиты, а следовательно, нужно соблюдать правила безопасности и работать исключительно в защитной одежде.