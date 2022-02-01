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12-поверховий будинок для переселенців будують у Краматорську, - ОДА. ВIДЕО

У Краматорську збудують 12-поверховий будинок для переселенців. Завдяки спеціальним добавкам до розчину будівельники продовжують роботу навіть за мінусових температур, зараз вони перейшли уже до зведення сьомого поверху.

Про це інформує голова Донецької обласної адміністрації Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.

Проєкт є частиною програми "Велике будівництво".

Будівля розрахована на 121 квартиру для внутрішньо переміщених осіб: 11 однокімнатних, 99 двокімнатних і 11 трикімнатних. Тут буде своя модульна котельня і трансформаторна підстанція.

"Будинок добре зберігатиме тепло. У підвалі буде встановлена розумна рамка, що автоматично визначає необхідний обсяг подачі тепла до квартир, та й у квартирах буде змога встановити теплові лічильники. Крім того, будинок буде обладнано сучасною системою димовидалення і протипожежними датчиками", - зазначив голова ОДА, додавши, що будівництво йде за графіком.

Нагадаємо, раніше координатор програми "Велике будівництво", заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомляв, що під Краматорськом планують збудувати новий аеропорт в рамках президентської інфраструктурної програми.

Також читайте: Траса Київ - Знам'янка, річки Дніпро та Південний Буг можуть стати частиною Транс’європейської транспортної мережі, - Мінінфраструктури

Автор: 

Краматорськ (690) Донецька область (8830) Велике будівництво (741)


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Топ коментарі
+7
Ну у кого то заводик по производству тротуарной плитки...у кого то газоблока...а у кого то силикатного кирпича... Вот какой заводик имеешь...из того и строишь...
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01.02.2022 11:42 Відповісти
+4
Стену в полтора кирпича он называет теплой стеной??
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01.02.2022 11:39 Відповісти
+3
Знаю я этих "переселенцев"! Со мной работает одна и что вы думаете? Для нее раися один народ, а мы бандеровцы фашисты.
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01.02.2022 12:13 Відповісти
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Стену в полтора кирпича он называет теплой стеной??
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01.02.2022 11:39 Відповісти
И с раствором в котором с..здили цемент и те супер добавки или

Среди трех компонентов цемента только вода препятствует зимней стройке. Это происходит потому, что кирпичи в кладке не связываются раствором при отрицательной температуре.

Когда температура падает ниже нулевой отметки, вода становится льдом. В результате между ингредиентами раствора не происходит нужной физической реакции.

Теоретически положить раствор, конечно, можно, но при этом он замерзнет до естественного состояния твердости, а следовательно, ни прочности кладки, ни связывания раствора не будет.

Таким образом, при понижении температуры, класть кирпичи по стандартным схемам работы невозможно.

Другой способ - химические добавки. Они выполняют несколько функций:

Скорость замерзания воды уменьшается в несколько раз при минусовой температуре.
Раствор схватывается и твердеет быстрее, но своих качеств не теряет.

Основные добавки, которые можно использовать при наличии инструкции:

Поташа (сокращает срок затвердения раствора при показателях ниже минус 25 градусов). Когда раствор схватывается быстро, то теряет частично свои свойства, поэтому можно добавить брагу из дрожжей - 1%.
Нитрат натрия (не меньше 15 градусов).

Важно! Большинство современных добавок ядовиты, а следовательно, нужно соблюдать правила безопасности и работать исключительно в защитной одежде.
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01.02.2022 11:45 Відповісти
Сверху скорее всего будет еще 12-15 см минваты. Так что стена будет действительно теплой.
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01.02.2022 11:50 Відповісти
А почему з силикатного кирпича???
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01.02.2022 11:40 Відповісти
Ну у кого то заводик по производству тротуарной плитки...у кого то газоблока...а у кого то силикатного кирпича... Вот какой заводик имеешь...из того и строишь...
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01.02.2022 11:42 Відповісти
С языка сняли.
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01.02.2022 12:20 Відповісти
Сколько стоит такая радость, так ради интереса озвучьте.
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01.02.2022 11:40 Відповісти
В Донецке квариры в пол цены от цен в других городах, благодаря русскому миру...
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01.02.2022 12:16 Відповісти
Треть цены дают сейчас, раньше можно было купить за 10 трешку
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01.02.2022 12:35 Відповісти
15000 грн/кв.м себестоимость
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01.02.2022 16:57 Відповісти
Дом только для сотрудников ОДА - переселенцев. И других чиновников. Простым переселенцам в Краматорске реконструировали около 30 квартир на белебнях по 70 тысяч долларов за квартиру. И на этом всё.
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01.02.2022 12:13 Відповісти
Ну они же тоже переселенцы, из Киева и других городов.
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01.02.2022 12:19 Відповісти
Еще общагу, по 13000 евро за комнату, реконструировали. В то время мой знакомый купил трешку за 7000 у.е. А фули, бабло ж не свое, гуляй рванина.
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02.02.2022 08:41 Відповісти
Знаю я этих "переселенцев"! Со мной работает одна и что вы думаете? Для нее раися один народ, а мы бандеровцы фашисты.
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01.02.2022 12:13 Відповісти
Стас держись, не сделай лиха.
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01.02.2022 12:20 Відповісти
Они почти все такие.Раковая опухоль Украины,коллаборанты и кацапы.Будь моя воля,я бы их за 10 минут гражданства лишил.Или с подтверждением гражданства по максимально жесткой программе.
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01.02.2022 14:38 Відповісти
Хоть по дві квартири їм дайте кажному,всерівно будем бандерівцями,і гукатимуть путіна вже сюди,а голосуватимуть за Ківу!
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01.02.2022 12:28 Відповісти
Так гукатимуть в Краматорськ, а не у Львів. Взагалі все переселення повинно не виходити за межі Луганської і Донецької областей. Є кошти, не намає питань купуйте палаци. Немає коштів, Донбас порожняк не гоне.
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01.02.2022 13:34 Відповісти
Лугандонцы будут жить в зусссрандии
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01.02.2022 12:33 Відповісти
а кто сказал что этот дом для переселенцев??? смешные вы. переселенцам общаги выдали и послали!!
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01.02.2022 21:18 Відповісти
Я теж переселенець,читаю коменти,якіж ви Краматорчани "гостинні і добрі люди..."
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01.02.2022 21:45 Відповісти
Тут далеко не всі з Краматорська. Я б сказав: майже всі не з Краматорська. Просто наше "Услиштє Дамбас" всіх дістало.
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02.02.2022 08:47 Відповісти
 
 