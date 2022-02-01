12-поверховий будинок для переселенців будують у Краматорську, - ОДА. ВIДЕО

У Краматорську збудують 12-поверховий будинок для переселенців. Завдяки спеціальним добавкам до розчину будівельники продовжують роботу навіть за мінусових температур, зараз вони перейшли уже до зведення сьомого поверху.

Про це інформує голова Донецької обласної адміністрації Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.

Проєкт є частиною програми "Велике будівництво".

Будівля розрахована на 121 квартиру для внутрішньо переміщених осіб: 11 однокімнатних, 99 двокімнатних і 11 трикімнатних. Тут буде своя модульна котельня і трансформаторна підстанція.

"Будинок добре зберігатиме тепло. У підвалі буде встановлена розумна рамка, що автоматично визначає необхідний обсяг подачі тепла до квартир, та й у квартирах буде змога встановити теплові лічильники. Крім того, будинок буде обладнано сучасною системою димовидалення і протипожежними датчиками", - зазначив голова ОДА, додавши, що будівництво йде за графіком.

Нагадаємо, раніше координатор програми "Велике будівництво", заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомляв, що під Краматорськом планують збудувати новий аеропорт в рамках президентської інфраструктурної програми.

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