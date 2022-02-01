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12-этажный дом для переселенцев строят в Краматорске, – ОГА. ВИДЕО

В Краматорске построят 12-этажное здание для переселенцев. Благодаря специальным добавкам к раствору строители продолжают работу даже при минусовых температурах, сейчас они уже перешли к возведению седьмого этажа.

Об этом сообщает глава Донецкой областной администрации Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.

Проект является частью программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Здание рассчитано на 121 квартиру для внутренне перемещенных лиц: 11 однокомнатных, 99 двухкомнатных и 11 трехкомнатных. Здесь будет своя модульная котельная и трансформаторная подстанция.

"Дом будет хорошо сохранять тепло. В подвале установят умную рамку, автоматически определяющую необходимый объем подачи тепла в квартиры, да и в квартирах будет возможность установить тепловые счетчики. Кроме того, дом будет оборудован современной системой дымоудаления и противопожарными датчиками", - отметил глава ОГА, добавив, что строительство идет по графику.

Напомним, ранее координатор программы "Большая стройка", заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщал, что под Краматорском планируют построить новый аэропорт в рамках президентской инфраструктурной программы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Полтавской области строят развязку на пересечении двух трасс, ведущих в Киев, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

Автор: 

Краматорськ (2310) Донецкая область (10015) Большая стройка (728)


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Топ комментарии
+7
Ну у кого то заводик по производству тротуарной плитки...у кого то газоблока...а у кого то силикатного кирпича... Вот какой заводик имеешь...из того и строишь...
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01.02.2022 11:42 Ответить
+4
Стену в полтора кирпича он называет теплой стеной??
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01.02.2022 11:39 Ответить
+3
Знаю я этих "переселенцев"! Со мной работает одна и что вы думаете? Для нее раися один народ, а мы бандеровцы фашисты.
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01.02.2022 12:13 Ответить
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Стену в полтора кирпича он называет теплой стеной??
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01.02.2022 11:39 Ответить
И с раствором в котором с..здили цемент и те супер добавки или

Среди трех компонентов цемента только вода препятствует зимней стройке. Это происходит потому, что кирпичи в кладке не связываются раствором при отрицательной температуре.

Когда температура падает ниже нулевой отметки, вода становится льдом. В результате между ингредиентами раствора не происходит нужной физической реакции.

Теоретически положить раствор, конечно, можно, но при этом он замерзнет до естественного состояния твердости, а следовательно, ни прочности кладки, ни связывания раствора не будет.

Таким образом, при понижении температуры, класть кирпичи по стандартным схемам работы невозможно.

Другой способ - химические добавки. Они выполняют несколько функций:

Скорость замерзания воды уменьшается в несколько раз при минусовой температуре.
Раствор схватывается и твердеет быстрее, но своих качеств не теряет.

Основные добавки, которые можно использовать при наличии инструкции:

Поташа (сокращает срок затвердения раствора при показателях ниже минус 25 градусов). Когда раствор схватывается быстро, то теряет частично свои свойства, поэтому можно добавить брагу из дрожжей - 1%.
Нитрат натрия (не меньше 15 градусов).

Важно! Большинство современных добавок ядовиты, а следовательно, нужно соблюдать правила безопасности и работать исключительно в защитной одежде.
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01.02.2022 11:45 Ответить
Сверху скорее всего будет еще 12-15 см минваты. Так что стена будет действительно теплой.
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01.02.2022 11:50 Ответить
А почему з силикатного кирпича???
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01.02.2022 11:40 Ответить
Ну у кого то заводик по производству тротуарной плитки...у кого то газоблока...а у кого то силикатного кирпича... Вот какой заводик имеешь...из того и строишь...
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01.02.2022 11:42 Ответить
С языка сняли.
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01.02.2022 12:20 Ответить
Сколько стоит такая радость, так ради интереса озвучьте.
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01.02.2022 11:40 Ответить
В Донецке квариры в пол цены от цен в других городах, благодаря русскому миру...
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01.02.2022 12:16 Ответить
Треть цены дают сейчас, раньше можно было купить за 10 трешку
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01.02.2022 12:35 Ответить
15000 грн/кв.м себестоимость
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01.02.2022 16:57 Ответить
Дом только для сотрудников ОДА - переселенцев. И других чиновников. Простым переселенцам в Краматорске реконструировали около 30 квартир на белебнях по 70 тысяч долларов за квартиру. И на этом всё.
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01.02.2022 12:13 Ответить
Ну они же тоже переселенцы, из Киева и других городов.
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01.02.2022 12:19 Ответить
Еще общагу, по 13000 евро за комнату, реконструировали. В то время мой знакомый купил трешку за 7000 у.е. А фули, бабло ж не свое, гуляй рванина.
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02.02.2022 08:41 Ответить
Знаю я этих "переселенцев"! Со мной работает одна и что вы думаете? Для нее раися один народ, а мы бандеровцы фашисты.
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01.02.2022 12:13 Ответить
Стас держись, не сделай лиха.
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01.02.2022 12:20 Ответить
Они почти все такие.Раковая опухоль Украины,коллаборанты и кацапы.Будь моя воля,я бы их за 10 минут гражданства лишил.Или с подтверждением гражданства по максимально жесткой программе.
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01.02.2022 14:38 Ответить
Хоть по дві квартири їм дайте кажному,всерівно будем бандерівцями,і гукатимуть путіна вже сюди,а голосуватимуть за Ківу!
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01.02.2022 12:28 Ответить
Так гукатимуть в Краматорськ, а не у Львів. Взагалі все переселення повинно не виходити за межі Луганської і Донецької областей. Є кошти, не намає питань купуйте палаци. Немає коштів, Донбас порожняк не гоне.
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01.02.2022 13:34 Ответить
Лугандонцы будут жить в зусссрандии
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01.02.2022 12:33 Ответить
а кто сказал что этот дом для переселенцев??? смешные вы. переселенцам общаги выдали и послали!!
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01.02.2022 21:18 Ответить
Я теж переселенець,читаю коменти,якіж ви Краматорчани "гостинні і добрі люди..."
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01.02.2022 21:45 Ответить
Тут далеко не всі з Краматорська. Я б сказав: майже всі не з Краматорська. Просто наше "Услиштє Дамбас" всіх дістало.
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02.02.2022 08:47 Ответить
 
 