12-этажный дом для переселенцев строят в Краматорске, – ОГА. ВИДЕО

В Краматорске построят 12-этажное здание для переселенцев. Благодаря специальным добавкам к раствору строители продолжают работу даже при минусовых температурах, сейчас они уже перешли к возведению седьмого этажа.

Об этом сообщает глава Донецкой областной администрации Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.

Проект является частью программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Здание рассчитано на 121 квартиру для внутренне перемещенных лиц: 11 однокомнатных, 99 двухкомнатных и 11 трехкомнатных. Здесь будет своя модульная котельная и трансформаторная подстанция.

"Дом будет хорошо сохранять тепло. В подвале установят умную рамку, автоматически определяющую необходимый объем подачи тепла в квартиры, да и в квартирах будет возможность установить тепловые счетчики. Кроме того, дом будет оборудован современной системой дымоудаления и противопожарными датчиками", - отметил глава ОГА, добавив, что строительство идет по графику.

Напомним, ранее координатор программы "Большая стройка", заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщал, что под Краматорском планируют построить новый аэропорт в рамках президентской инфраструктурной программы.

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