12-этажный дом для переселенцев строят в Краматорске, – ОГА. ВИДЕО
В Краматорске построят 12-этажное здание для переселенцев. Благодаря специальным добавкам к раствору строители продолжают работу даже при минусовых температурах, сейчас они уже перешли к возведению седьмого этажа.
Об этом сообщает глава Донецкой областной администрации Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.
Проект является частью программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".
Здание рассчитано на 121 квартиру для внутренне перемещенных лиц: 11 однокомнатных, 99 двухкомнатных и 11 трехкомнатных. Здесь будет своя модульная котельная и трансформаторная подстанция.
"Дом будет хорошо сохранять тепло. В подвале установят умную рамку, автоматически определяющую необходимый объем подачи тепла в квартиры, да и в квартирах будет возможность установить тепловые счетчики. Кроме того, дом будет оборудован современной системой дымоудаления и противопожарными датчиками", - отметил глава ОГА, добавив, что строительство идет по графику.
Напомним, ранее координатор программы "Большая стройка", заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщал, что под Краматорском планируют построить новый аэропорт в рамках президентской инфраструктурной программы.
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Среди трех компонентов цемента только вода препятствует зимней стройке. Это происходит потому, что кирпичи в кладке не связываются раствором при отрицательной температуре.
Когда температура падает ниже нулевой отметки, вода становится льдом. В результате между ингредиентами раствора не происходит нужной физической реакции.
Теоретически положить раствор, конечно, можно, но при этом он замерзнет до естественного состояния твердости, а следовательно, ни прочности кладки, ни связывания раствора не будет.
Таким образом, при понижении температуры, класть кирпичи по стандартным схемам работы невозможно.
Другой способ - химические добавки. Они выполняют несколько функций:
Скорость замерзания воды уменьшается в несколько раз при минусовой температуре.
Раствор схватывается и твердеет быстрее, но своих качеств не теряет.
Основные добавки, которые можно использовать при наличии инструкции:
Поташа (сокращает срок затвердения раствора при показателях ниже минус 25 градусов). Когда раствор схватывается быстро, то теряет частично свои свойства, поэтому можно добавить брагу из дрожжей - 1%.
Нитрат натрия (не меньше 15 градусов).
Важно! Большинство современных добавок ядовиты, а следовательно, нужно соблюдать правила безопасности и работать исключительно в защитной одежде.