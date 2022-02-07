ДТП з Трухіним, тиск ДБР, "буду вас драть... макаки" від "слуги народу" Куницького, - документальний фільм "Будні патрульних". ВIДЕО
Знімальна група на чолі з журналісткою Христиною Бондаренко презентувала документальний фільм "Будні патрульних".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, фільм опублікований на сторінці журналістки в youtube. Основою фільму стало інтерв'ю керівника департаменту патрульної поліції Євгенія Жукова.
"Цей ролик ми запланували зробити одразу після новини про страйк поліцейських з вимогами підняти їм зарплату. Основною задачею було показати, як працює один із найбільш резонансних департаментів Нацполіції. Саме патрульні часто потрапляють у стрічки новин, коли затримують "на гарячому" депутатів, чиновників чи блогерів. Ключовою лінією є інтерв’ю керівника департаменту Євгена Жукова. Він не часто дає інтерв’ю, тому в матеріалі буде багато ексклюзиву. Ми також провели декілька змін разом із рядовими поліцейськими, патрулюючи місто. І тут теж будуть ексклюзивні коментарі та зйомки. На період монтажу вийшло розслідування журналістів Української Правди про ДТП із депутатом Олександром Трухіним. Тож, в ролику буде перший коментар керівника департаменту патрульної служби після резонансу. Серед іншого - розповіді про тиск з боку депутатів, ставлення влади до поліцейських в цілому та подробиці буднів патрульних", - пишуть автори фільму у дописі до відео.
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патрульні - це санітари вулиць
але патрульні, саме звичайні патрульні !!!! мають мати підтримку народу
А тем, кто тут льет в комментах говно - ну, вперед, идите в полицию, покажите, как работать надо. Жуков пошел, а вы способны на что-то большее, чем срать в комментах? Не думаю.
Только есть один нюанс: без полиции ни одно государство не может существовать. И, как правильно сказал недавно премьер Эстонии: "Оскорбляя эстонского полицейского - ты оскорбляешь Эстонию". Так и у нас: если полицейский делает свою работу честно - то он заслуживает на самое глубокое уважение.
Еще раз: если ты считаешь, что в Украине плохая полиция - иди, как герои видео, начни с обычного патрульного и измени систему, а п...ть на форуме много ума не надо.
який є чотириразовий оманський!!…