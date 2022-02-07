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ДТП з Трухіним, тиск ДБР, "буду вас драть... макаки" від "слуги народу" Куницького, - документальний фільм "Будні патрульних". ВIДЕО

Знімальна група на чолі з журналісткою Христиною Бондаренко презентувала документальний фільм "Будні патрульних".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фільм опублікований на сторінці журналістки в youtube. Основою фільму стало інтерв'ю керівника департаменту патрульної поліції Євгенія Жукова.

"Цей ролик ми запланували зробити одразу після новини про страйк поліцейських з вимогами підняти їм зарплату. Основною задачею було показати, як працює один із найбільш резонансних департаментів Нацполіції. Саме патрульні часто потрапляють у стрічки новин, коли затримують "на гарячому" депутатів, чиновників чи блогерів. Ключовою лінією є інтерв’ю керівника департаменту Євгена Жукова. Він не часто дає інтерв’ю, тому в матеріалі буде багато ексклюзиву. Ми також провели декілька змін разом із рядовими поліцейськими, патрулюючи місто. І тут теж будуть ексклюзивні коментарі та зйомки. На період монтажу вийшло розслідування журналістів Української Правди про ДТП із депутатом Олександром Трухіним. Тож, в ролику буде перший коментар керівника департаменту патрульної служби після резонансу. Серед іншого - розповіді про тиск з боку депутатів, ставлення влади до поліцейських в цілому та подробиці буднів патрульних", - пишуть автори фільму у дописі до відео.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Патрульний Петрик відмовився від $150 тис. хабаря, які йому пропонував "слуга народу" Трухін. Ця сума перевищує зарплату поліцейського за 20 років, - Аваков

Автор: 

патрульна поліція (1444) Жуков Євгеній (38) Куницький Олександр (50) Трухін Олександр (159)


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Топ коментарі
+9
Да да, святые безсеребрянники, мечтатели и романтики. Все для людей, ога. Ни разу ни за властью, бабками и прочими ништяками, которые оная власть дает, пошли в ПП.
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07.02.2022 17:24 Відповісти
+8
То серед слуг не тільки "любителі платного кохання", хабарники, алкоголіки, наркомани, бики, гвалтівники а ще й багато зоофілів? Зебіли ви це разом досі робите!?
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07.02.2022 17:29 Відповісти
+7
не без того, але попрацюй патрульним, поспілкуйся с пьяним та наркошним бидлом від обісцяних бомжів до нардєпів і зрозумієш що

патрульні - це санітари вулиць
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07.02.2022 18:08 Відповісти
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Да да, святые безсеребрянники, мечтатели и романтики. Все для людей, ога. Ни разу ни за властью, бабками и прочими ништяками, которые оная власть дает, пошли в ПП.
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07.02.2022 17:24 Відповісти
не без того, але попрацюй патрульним, поспілкуйся с пьяним та наркошним бидлом від обісцяних бомжів до нардєпів і зрозумієш що

патрульні - це санітари вулиць
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07.02.2022 18:08 Відповісти
до речі, останнім часом саме патрульні "шкварять" ЗЄ-льоних депутатів та чиновників

але патрульні, саме звичайні патрульні !!!! мають мати підтримку народу
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07.02.2022 18:22 Відповісти
Окей, Жуков доказал личным примером, что является патриотом, когда рисковал жизнью в ДАП. А можно поинтересоваться твоим путем?
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07.02.2022 19:08 Відповісти
Причем здесь одно к другому? Брось бухать
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07.02.2022 19:52 Відповісти
а при том, что он - герой, а ты - только и можешь, что срать в комментах.
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08.02.2022 08:02 Відповісти
а какой у него может быть путь? Насрал, перелогинился, насрал...и так по кругу
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07.02.2022 22:40 Відповісти
прохожий, ты просто не знаешь кто такой Позывной Маршал
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07.02.2022 22:24 Відповісти
То серед слуг не тільки "любителі платного кохання", хабарники, алкоголіки, наркомани, бики, гвалтівники а ще й багато зоофілів? Зебіли ви це разом досі робите!?
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07.02.2022 17:29 Відповісти
Іди працювати в поліцію і покажи їм всі як потрібно служити народу України.
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07.02.2022 17:42 Відповісти
Панятна, злився, чорт опущений.
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07.02.2022 20:20 Відповісти
Я не настолько пал и опустился, чтобы пасть еще ниже!
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07.02.2022 19:54 Відповісти
Судячи по тому що ти написав---ти дебіл,наркоман і гвалтівник. Дуже сумно що ти такий.
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07.02.2022 19:13 Відповісти
Із під шонки постиш, чорт? Від параші не смердит, галубчік?
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07.02.2022 20:22 Відповісти
Судячи ,дебіл,що ти написав--ти помилився
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07.02.2022 21:50 Відповісти
То есть, Жуков, который воевал в ДАП, чтоб ты мог срать на форуме - человек "без чести, совести и человечности"?
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07.02.2022 19:10 Відповісти
Судят о целом по конкретным эпизодам. Поэтому, что больше будет - хорошего или плохого - так и о целом судить будут. Опубликовали видео с нагрудной камеры - хорошо. Хитро растянули расследование - огромный минус. И никакой фильм не поможет
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07.02.2022 17:51 Відповісти
Уявляю як боляче патрульному, коли він спиняє жертву, уже уявляючи собі пару зайвих тисяч в лопатнику, але раптом сам перетворюється на жертву.
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07.02.2022 17:52 Відповісти
Мне фильм понравился. И очень жаль. что в бочке навоза попадаются малинка-нормальные люди. Должно быть наоборот....
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07.02.2022 18:01 Відповісти
на цe всe потрiбeн час.
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07.02.2022 18:07 Відповісти
а чого б нe зробити столичним патрульним при такiй нагрузцi 8 часовий робочий дeнь в 3 змiни? нашо так над людьми iздiваться?
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07.02.2022 18:06 Відповісти
Ви хочите добру поліцію коли президента тупого вибрали.Але знайте одне коли ***** вам на владу то і владі ***** на вас і від так поліції ***** і тд.Единому із системи не ***** на вас якщо навіть вам ***** це військовий.Тому я Жукову вірю.
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07.02.2022 18:23 Відповісти
Да пусть увольняются, у нас много грамотных людей готовых их заменить, по одним комментам тут становится понятно, а депутат Куницкий будет ими руководить, бабла уже накосил, пора и на благо страны поработать😁
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07.02.2022 18:51 Відповісти
В патрульній поліції багато вакансій--іди йоло працюй .а не базікай.
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07.02.2022 19:16 Відповісти
Я самый неграмотный на этом форуме и по возрасту не подхожу😂😂
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07.02.2022 20:34 Відповісти
А немного чувства юмора?) Вы не заметили сарказма?)
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07.02.2022 22:09 Відповісти
Я снимаю шапку перед Жуковым, который, имея возможность раскрутив свое ветеранское прошлое, пойти в политики, активисты и прочие бездельники, выбрал самый тяжелый путь: создать структуру, которая должна заслужить доверие и эффективно делать свою работу в стране, где полицию традиционно не любят, где один из самых популярных стилей музыки - блатняк, а тюремным жаргоном пользуются 90% населения.
А тем, кто тут льет в комментах говно - ну, вперед, идите в полицию, покажите, как работать надо. Жуков пошел, а вы способны на что-то большее, чем срать в комментах? Не думаю.
Только есть один нюанс: без полиции ни одно государство не может существовать. И, как правильно сказал недавно премьер Эстонии: "Оскорбляя эстонского полицейского - ты оскорбляешь Эстонию". Так и у нас: если полицейский делает свою работу честно - то он заслуживает на самое глубокое уважение.
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07.02.2022 19:15 Відповісти
Вот сразу дешёвенькие визги "иди и послужи в полиции". "в любом государстве нужна полиция". Это вы детям в детском садике лейте на уши. Система мусорская как была при кучме-яныке так и осталась. Тыкая в нашего мусора ты делаешь государство чище от карьеристов, нелюдей и коррупционеров! P.S...Вы что то там сказали про Эстонию? Так у меня там друг полицейский, а в Германии близкий родственник патрульный. И они почти каждый год бывают у нас в гостях. Так вот от увиденного и услышанного они в ****!
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07.02.2022 19:43 Відповісти
Ну реально нет смысла с тобой спорить, с твоими "лучше без полиции", "у меня в полиции гондураса двоюродный брат кума сестры" и т. п.
Еще раз: если ты считаешь, что в Украине плохая полиция - иди, как герои видео, начни с обычного патрульного и измени систему, а п...ть на форуме много ума не надо.
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08.02.2022 08:05 Відповісти
Коли хають патрульну поліцію ,обливають її брудом,навішують ярлики,принижують поліцейських--зразу бачу перед собою,обдолбаного наркома, бандита і шахрая, пяного за кермом, мажора на дорозі. Це ваш портрет--бо тільки ви не любите,коли вас призивають до порядку і затримують за порушення. До речі коли набирали в патрульну поліцію в Києві був конкурс один до сімнадцяти і зараховано було майже 80% з вищою освітою,більшість юридичною. Люди прийшли ті хто мав забезпечену зарплату і достойну роботу А вам бидлу,який вибирає президентом країни дважди зека ,чи лоха-клоуна неподобаються такі поліцейськи.
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07.02.2022 19:28 Відповісти
Рыба гниет с головы! Это истина и не ищите оправданий ржавому корыту в котором варится тухлая селедка
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07.02.2022 19:47 Відповісти
А дівчата не ображаються, що їм дають легчий бронежилет? Де ж тут гендерна рівність?
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07.02.2022 20:04 Відповісти
Тиск через бушлат? Цікаво.
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07.02.2022 20:31 Відповісти
Усе тихариться Міністром, після доповіді Хєранту….,
який є чотириразовий оманський!!…
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07.02.2022 21:03 Відповісти
один раз столкнулся с патрульной полицией -для свидетелей сразу же наводящие вопросы от них и бегом навалять протокол на меня -хотя их вызвал я
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07.02.2022 21:18 Відповісти
 
 