Арахамія запропонував дозволити розпивати алкоголь під час телетрансляцій: "Давайте змінимо закон". ВIДЕО
Голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давід Арахамія запропонував змінити законодавство, що забороняє вживати алкоголь під час телевізійних трансляцій.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, пропозиція Арахамії прозвучала під час ефіру на одному з телеканалів.
"Нам просто рекламодавці забороняють, закон про рекламу, розпивати алкоголь... Ну, не можна поки... Ми над цим працюємо", - саме на ці слова ведучого Арахамія відреагував фразою: "Ну, давайти ми поміняємо закон...".
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Топ коментарі
+74 Alex Walewski #469029
показати весь коментар10.02.2022 17:38 Відповісти Посилання
+45 Злой Карлик
показати весь коментар10.02.2022 18:16 Відповісти Посилання
+42 Andriy
показати весь коментар10.02.2022 17:38 Відповісти Посилання
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КРАЩЕ ДОЗВОЛИТИ ВІШАТИ Слуг Народа ПО ВСІХ СТОВПАХ КИЇВА
ДОКИ ВОНИ СВОЇМ НАРКОУГАРОМ НЕ ЗРОБИЛИ ЩЕ ГІРШЕ НІЖ Є
Или точно обдолбаный.... и уже который раз.. "АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА"
Хіба не бачили як Арахамія "чай" соком запивав?..
и второе, эта гнида с помощью ручных обизьянок еденолично принимает решение что голосовать. а если по пьяному делу он что-то наголосует
Сидя перед телевизором?