Арахамія запропонував дозволити розпивати алкоголь під час телетрансляцій: "Давайте змінимо закон". ВIДЕО

Голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давід Арахамія запропонував змінити законодавство, що забороняє вживати алкоголь під час телевізійних трансляцій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, пропозиція Арахамії прозвучала під час ефіру на одному з телеканалів.

"Нам просто рекламодавці забороняють, закон про рекламу, розпивати алкоголь... Ну, не можна поки... Ми над цим працюємо", - саме на ці слова ведучого Арахамія відреагував фразою: "Ну, давайти ми поміняємо закон...".

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