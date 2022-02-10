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Арахамія запропонував дозволити розпивати алкоголь під час телетрансляцій: "Давайте змінимо закон". ВIДЕО

Голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давід Арахамія запропонував змінити законодавство, що забороняє вживати алкоголь під час телевізійних трансляцій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, пропозиція Арахамії прозвучала під час ефіру на одному з телеканалів.

"Нам просто рекламодавці забороняють, закон про рекламу, розпивати алкоголь... Ну, не можна поки... Ми над цим працюємо", - саме на ці слова ведучого Арахамія відреагував фразою: "Ну, давайти ми поміняємо закон...".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Вони всі там вживають наркотики?": Депутат Європарламенту фон Крамон різко відреагувала на слова Арахамії про "сіяння паніки"

Автор: 

алкоголь (1255) ТБ (278) Арахамія Давид (1107)


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Топ коментарі
+74
а еще - колоться и нюхать.....
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10.02.2022 17:38 Відповісти
+45
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10.02.2022 18:16 Відповісти
+42
давайте і анал табу в раді дозволимо....гуляємо на всю!
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10.02.2022 17:38 Відповісти
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А ещё нужно разрешить Арахамии сортировать голым на столе героин в прямом эфире.
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10.02.2022 18:42 Відповісти
А хвост куда он будет прятать?
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10.02.2022 19:54 Відповісти
😅👍
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11.02.2022 10:30 Відповісти
Жертва 95кв
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10.02.2022 18:46 Відповісти
Населення остаточно деградувало , якщо дає красти навіть таким дебілам , як абрахамії . Міліардами красти !
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10.02.2022 18:47 Відповісти
Кодга простому коту нечего делать - он известно что... Когда нечего делать Давиду "Срущему коту" Арахамии - он придумывает всякие глупости!
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10.02.2022 18:47 Відповісти
Ще не остаточно! Можно, наприклад, дозволити пити алкоголь за кермом! Все одно пьють, "какая разница?".
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11.02.2022 09:30 Відповісти
Конечно, употреблять алкоголь, кокаини и одновременно с удовольствием сосать у народа кровь - это нормально для "Слуг Урода", таких, как Ара.
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10.02.2022 19:08 Відповісти
А КОКС ... шо, вже не вставляє !?
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10.02.2022 19:08 Відповісти
Голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давід Арахамія запропонував змінити законодавство, що забороняє вживати алкоголь під час телевізійних трансляцій. Джерело:
КРАЩЕ ДОЗВОЛИТИ ВІШАТИ Слуг Народа ПО ВСІХ СТОВПАХ КИЇВА
ДОКИ ВОНИ СВОЇМ НАРКОУГАРОМ НЕ ЗРОБИЛИ ЩЕ ГІРШЕ НІЖ Є
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10.02.2022 19:08 Відповісти
А я думаю, где сегодняшний ежедневный зашквар..?
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10.02.2022 19:09 Відповісти
Эту хламидию, как и его хозяина зеублюдка или рано посеяли, или поздно скосили
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10.02.2022 19:14 Відповісти
Он жертва пьяной акушерки
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10.02.2022 19:44 Відповісти
Арахамия, а друзья твои случайно не из Южной Осетии??
Или точно обдолбаный.... и уже который раз.. "АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА"
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10.02.2022 19:18 Відповісти
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10.02.2022 19:22 Відповісти
и эти люди требовали у пороха сдать тест на алкоголь
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10.02.2022 19:26 Відповісти
так, щоб підмінити аналізи своїми ж
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10.02.2022 19:57 Відповісти
Депутани хочуть бухать прям в залі ВР
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10.02.2022 19:30 Відповісти
чому хочуть -- прям вже це роблять, але трішки шифруються...
Хіба не бачили як Арахамія "чай" соком запивав?..
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10.02.2022 19:57 Відповісти
Оце я розумію, законодавець з великої літери! З літери Х - Хламідія
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10.02.2022 19:51 Відповісти
И бросаться дерьмом в соперников и их корреспондентов, показывать голые жопы в обьектив, плеваться в обьективы камер!
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10.02.2022 19:59 Відповісти
а та мосейчук, я так бачу дійсно наївна? або то вона просто в ефірі намагалась "виховати" Арахамію за зайве слівце... Видно вона у коломойши медіаботоферма по відмазуванню бубочки і самого "карабаса-барабаса"...
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10.02.2022 20:02 Відповісти
Быдлутаты которых ЗЕбилы полностью заслужили..
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10.02.2022 20:02 Відповісти
Майн Гот!!!
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10.02.2022 20:03 Відповісти
Сказочный долбо@б!
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10.02.2022 20:18 Відповісти
а давай тебе Арахамія в дурку запроторимо ???
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10.02.2022 20:45 Відповісти
я сначала подумал гундосик говорит... в каком еманариуме их выращивают...

и второе, эта гнида с помощью ручных обизьянок еденолично принимает решение что голосовать. а если по пьяному делу он что-то наголосует
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10.02.2022 21:10 Відповісти
Якого милого той дИпутат на українському каналі дає інтерв'ю мовою фашистського агресора? Країни поплутало, чмо.
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10.02.2022 21:17 Відповісти
походу он алкоголь и распивал, а чо? (с) А ЧО лять...
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10.02.2022 21:17 Відповісти
Закон Кивы-Арахимии. Две руки за рулем.В одной руке бухло ,а в другой то что доктор комаровский приписал ***** на рыбалке.
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10.02.2022 21:35 Відповісти
Тебе заняться нечем чувак? Мля где вас берут недоделанных…???
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10.02.2022 22:10 Відповісти
Присутність в парламенті європейської країни депутатів такого штибу, як арахамія та більшість з зеленої фракції-знущання над парламентом та парламентаризмом в Україні взагалі
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10.02.2022 22:53 Відповісти
А шо, кокс уже не берет?
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10.02.2022 23:08 Відповісти
Упоротый чертила !
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11.02.2022 01:18 Відповісти
ПРАВИЛЬНО И СТРЕЛЯТЬ !!!
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11.02.2022 08:40 Відповісти
короче дна зашквару нет
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11.02.2022 08:49 Відповісти
А поспівчувати? Зрозумійте-ж Арахіс --- особа медійна, багато часу проводить на етерах, в студіях. Але ж все це витрачене врем'я він міг би любесенько бухати ! Як,власне і звик. До того ж він і без алкі несе стійку пургу. Уявляю ,що він видасть датий. Я б послухав із задоволенням.
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11.02.2022 09:25 Відповісти
" употреблять алкоголь во время телевизионных трансляций." - это про ЧТО?
Сидя перед телевизором?
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11.02.2022 09:46 Відповісти
не ну 100 лет назад кокаином головную боль снимали и в аптеках свободно продавали, это следующее заявление
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11.02.2022 09:55 Відповісти
Що, труби горять?
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11.02.2022 10:29 Відповісти
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