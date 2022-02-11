Київський безпековий форум: Як бути з Мінськими домовленостями? ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Київський Безпековий Форум проводить дискусію "Як бути з "Мінськими домовленостями"? Загроза з боку Росії: оцінки, прогнози, наші дії".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Учасники дискусії обговорять безпекову ситуацію навколо України, здійснять аналіз міжнародних дипломатичних зусиль для стримування нової хвилі агресії Росії, а також розгляд шляхів мирного врегулювання, що відповідатимуть національним інтересам нашої держави і справі відновлення її територіальної цілісності.

До участі в події запрошені лідери парламентських фракцій, позапарламентських сил, відомі фахівці з проблем безпеки і громадські активісти.

Київський безпековий форум - головний міжнародний форум України з проблем війни і миру, української та глобальної безпеки, заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" в 2007 році.

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