Київський безпековий форум: Як бути з Мінськими домовленостями? ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ
Київський Безпековий Форум проводить дискусію "Як бути з "Мінськими домовленостями"? Загроза з боку Росії: оцінки, прогнози, наші дії".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Учасники дискусії обговорять безпекову ситуацію навколо України, здійснять аналіз міжнародних дипломатичних зусиль для стримування нової хвилі агресії Росії, а також розгляд шляхів мирного врегулювання, що відповідатимуть національним інтересам нашої держави і справі відновлення її територіальної цілісності.
До участі в події запрошені лідери парламентських фракцій, позапарламентських сил, відомі фахівці з проблем безпеки і громадські активісти.
Київський безпековий форум - головний міжнародний форум України з проблем війни і миру, української та глобальної безпеки, заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" в 2007 році.
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Не слід себе обманювати, від повернення ОРДЛО чи навіть Криму нічого не зміниться. Україна зможе повноцінно розвиватися виключно після знищення РФ.
Это Уйло чешется, бо ему подгорает, но не нам же!
Минские дают нам прекрасный повод водить козломордых за нос, тянуть время, которое работает на Украину и ничего не делать, пока он не выведет войска, не обеспечит контроль границ и только потом выборы, которых явно не будет по очевидным причинам, что рашисты не пойдут на это... Потому Уйло и нервничает, рыпается и дергается. Он проигрывает, и с каждым годом эта Новоотсоссия только тянет из него силы и средства.
Странный вопрос.
Со стороны ЛДНР их посписали Захарченко и Плотницкий.
Простите, а кто такие были эти Захарченко и Плотницкий?
Это были террористы, самозванцы, более того, на настоящий момент оба эти персонажа покойные.
О Зурабове, подписавшем Минские от РФ, вообще много лет ничего не слышно (он жив, зайка?)
Кучма, подписавший от Украины, куда-то потерялся.
Еще подписал Посол Хайди Тальявини" (Гугл), вот с ней и разговаривайте, не спокойными же Плотницким и Захарченко разговоры в астрале вести. А если на момент разговоров Плотва и Захарченко будут заняты, их же черти в котле варят?