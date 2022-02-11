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Київський безпековий форум: Як бути з Мінськими домовленостями? ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Київський Безпековий Форум проводить дискусію "Як бути з "Мінськими домовленостями"? Загроза з боку Росії: оцінки, прогнози, наші дії".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Учасники дискусії обговорять безпекову ситуацію навколо України, здійснять аналіз міжнародних дипломатичних зусиль для стримування нової хвилі агресії Росії, а також розгляд шляхів мирного врегулювання, що відповідатимуть національним інтересам нашої держави і справі відновлення її територіальної цілісності.

До участі в події запрошені лідери парламентських фракцій, позапарламентських сил, відомі фахівці з проблем безпеки і громадські активісти.

Київський безпековий форум - головний міжнародний форум України з проблем війни і миру, української та глобальної безпеки, заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" в 2007 році.

Читайте: Звернення учасників круглого столу "Єдність народу. Захист демократії. Оборона держави": Смертельна загроза з боку Росії вимагає нашої колективної мобілізації та єдності

Автор: 

Яценюк Арсеній (2570) мінські угоди (2231) Київський безпековий форум (160)


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Пропоную включити в повістку дня "Як бути з будапештським меморандумом, де Росія гарантувала безпеку України?"
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11.02.2022 13:52 Відповісти
Пропоную, що б Безпековий форум звільнив Дєрьмака з посади, яку Кремлівський агент незаконно займає.
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11.02.2022 14:00 Відповісти
Що тут думати? Взять все и поделить!
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11.02.2022 13:52 Відповісти
А якщо серйозно, підняти на належний рівень нашу армію і послати усіх на.р із цими угодами. Або тягти час звинувачуючи Росію у небажанні їх виконувати. Вони ж мають власне бачення на порядок виконання? Ну так і ми маємо, прямо протилежне бачення.
Не слід себе обманювати, від повернення ОРДЛО чи навіть Криму нічого не зміниться. Україна зможе повноцінно розвиватися виключно після знищення РФ.
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11.02.2022 13:55 Відповісти
Да никак. Оставьте их в покое и не трогайте, как Будапештский меморандум, который как раз нужно оживлять, после предательства Франции и Германии.
Это Уйло чешется, бо ему подгорает, но не нам же!
Минские дают нам прекрасный повод водить козломордых за нос, тянуть время, которое работает на Украину и ничего не делать, пока он не выведет войска, не обеспечит контроль границ и только потом выборы, которых явно не будет по очевидным причинам, что рашисты не пойдут на это... Потому Уйло и нервничает, рыпается и дергается. Он проигрывает, и с каждым годом эта Новоотсоссия только тянет из него силы и средства.
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11.02.2022 13:56 Відповісти
И все время с разной интенсивностью обещать что скоро приступим к выполнению. А через время уточнять детали и опять обещать. И естественно время не терять, а укрепляться.
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11.02.2022 14:16 Відповісти
задовбали. на кацапстан ВЖЕ накладено санкції за невиконання мінську. кацапи НІЧОГО з того часу не зробили, щоб зрушити мінськ з мертвої точки. чого ми маємо про щось думати взагалі? пункт перший не виконаний? до побачення, козак. кацапи не збираються нічого виводити, це очевидно навіть кожному зєлєбобіку повинно бути вже. тягнемо лямку, отримуємо ще більше підтримки заходу, зміцнюємо армію.
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11.02.2022 13:59 Відповісти
"Как быть с "Минскими договоренностями" Источник:

Странный вопрос.
Со стороны ЛДНР их посписали Захарченко и Плотницкий.
Простите, а кто такие были эти Захарченко и Плотницкий?
Это были террористы, самозванцы, более того, на настоящий момент оба эти персонажа покойные.

О Зурабове, подписавшем Минские от РФ, вообще много лет ничего не слышно (он жив, зайка?)
Кучма, подписавший от Украины, куда-то потерялся.
Еще подписал Посол Хайди Тальявини" (Гугл), вот с ней и разговаривайте, не спокойными же Плотницким и Захарченко разговоры в астрале вести. А если на момент разговоров Плотва и Захарченко будут заняты, их же черти в котле варят?
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11.02.2022 15:23 Відповісти
на этом форуме не было ни одного зеленого. оно им не интересно
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11.02.2022 18:21 Відповісти
 
 