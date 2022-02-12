Alina Pash представить Україну на Євробаченні-2022. ВIДЕО

Співачка Alina Pash стала переможницею національного відбору на Євробачення-2022. Вона представлятиме Україну в італійському Турині з піснею "Тіні забутих предків".

Результат нацвідбору оголосили ввечері 12 лютого, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Переможця обирали за результатами голосування глядачів (50%) і журі (50%). Всі охочі могли проголосувати за свого улюбленого виконавця.

У нацвідборі примали участь гурт "Cloudless", Michael Soul, гурт "Our Atlantic", Barleben, гурт "Kalush Orchestra", співачка Roxolana, співак Wellboy, Alina Pash.

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До складу журі увійшли Джамала, Тіна Кароль і Ярослав Лодигін.

Нагадаємо, 66-й міжнародний пісенний конкурс "Євробачення 2022" пройде в італійському місті Турин. Фінал конкурсу відбудеться 14 травня в PalaOlimpico, а півфінали заплановані на 10 і 12 травня.