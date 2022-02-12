Alina Pash представить Україну на Євробаченні-2022. ВIДЕО
Співачка Alina Pash стала переможницею національного відбору на Євробачення-2022. Вона представлятиме Україну в італійському Турині з піснею "Тіні забутих предків".
Результат нацвідбору оголосили ввечері 12 лютого, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Переможця обирали за результатами голосування глядачів (50%) і журі (50%). Всі охочі могли проголосувати за свого улюбленого виконавця.
У нацвідборі примали участь гурт "Cloudless", Michael Soul, гурт "Our Atlantic", Barleben, гурт "Kalush Orchestra", співачка Roxolana, співак Wellboy, Alina Pash.
До складу журі увійшли Джамала, Тіна Кароль і Ярослав Лодигін.
Нагадаємо, 66-й міжнародний пісенний конкурс "Євробачення 2022" пройде в італійському місті Турин. Фінал конкурсу відбудеться 14 травня в PalaOlimpico, а півфінали заплановані на 10 і 12 травня.
Будь ласка, зачекайте...
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Трембіти плачуть за мій вільний народ
Котре століття жиє поміж негод
Племен молитви чули і Перун і Дажбог
Віче формувало код етнічних спільнот
Аби було добре всім вельможам і панам
Боронив із Козаками землю Отаман
Моя Батьківщина як дівчина молода
Буде проростати як пшениця золота
Гей, вийди доле із води
Визволь моє серденько з біди
Come out from the water, destiny, destiny
All my sisters, all my brothers
Give the drop that all we need
Тіні забутих предків, моїх і твоїх
В літописах, серцях, очах, крові віків на вік
Shadows of forgotten ancestors, oh-oh-oh-oh-oh,
In chronicles, hearts and eyes, in our blood forever
I'm a girl from a small town
My folks are best described in writings of Dumas
One for all, and all for one
Nowadays, Dante would've written the Divine Tragedy
But we need Picasso's dove, it's the divine strategy
In my childhood, girls played with toy dolls
But I wrote these words here because my favourite toy
Was a book of Shakespeare
Just like the Brothers Grimm, I'll leave behind a piece of me
Remember your ancestors
But write your own history
Тіні забутих предків, моїх і твоїх
В літописах, серцях, очах, крові віків на вік
Shadows of forgotten ancestors, oh-oh-oh-oh-oh,
In chronicles, hearts and eyes, in our blood forever
Тіні забутих предків, моїх і твоїх
В літописах, серцях, очах, крові віків на вік
Shadows of forgotten ancestors, oh-oh-oh-oh-oh,
In chronicles, hearts and eyes, in our blood forever
But we need Picasso's dove, it's the divine strategy
Цього року перемога на Євробаченні за нами. Перемога над х#йлом і парашою!
Дивіться реакцію іноземців.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fuy7eWnpuhBk%3Ft%3D265%26fbclid%3DIwAR2vLU3w4oBZR-jq5O9L9c748Yilo2QHJiCp_J62BVrCZ_w6iJsd_SB27j8&h=AT1Yug7fNLsB2MtPIRn7F3ppVIWLqB78T3UrEGtO80n3NoyYKfFrjjJbRnv2OvXRRYh_ZXRl2V0B-LB97gPUobw1DZGX4FrTOdHwftbvKfbNEnfG4gKN955-ALxwPaZG-aDu&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2GuUsfqusQrCsCI67MP5BDhJX3CNsQ20ZJJE7c32XpROmGjkVqCOWxSpA_cdijq2_6UGW3RL85O6GZq1IbZHNhEjcST3_rEadZMzhbUkk4jBrQEeXTPtW31-lShvcpnY_xpWxWgXK-wI2AEkw https://youtu.be/uy7eWnpuhBk?t=265
https://youtu.be/y5GFulgW5N0
Перше. Порушені умови конкурсу. Людина, яка їздила до РФ та окупованого Криму НЕ МОЖЕ брати участі у конкурсі!
ДРУГЕ. Дуже сумнівними є самі результати. Люди проголосувати по іншому. Оголошення результатів затягувалось і плуталось.
ТРЕТЄ. Паш підтримував весь зелений пул. Просто так? Не думаю.
І ОСТАННЄ. Україна сьогодні на порозі війни з агресором. Чи може нас представляти людина, що знаходиться в базі «Миротворця», катається до РФ та окупованого Криму?
За межою!
Нах цей фарс і фальсифікації??
личная преданность и отсутствие принципов - ключ успеха в эпоху безбедности Зеля Ностра..(
Я не знал, оказывается https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/02/13/7323805/ Kalush тоже принимал участие и занял второе типа место, "проиграв" 1 голос. С результатами не дали ознакомиться !
Очень многие слушают Kalush в маршрутках, в офисах. Это наше, на слуху!
А эта курица двуголовая вообще откуда вылезла?
Позор таким отборам и судейству!
KALUSH - https://www.youtube.com/watch?v=OF7bh0Y3vyo Додому
KALUSH - https://www.youtube.com/watch?v=sr-GqKwhihE&list=RDOF7bh0Y3vyo&index=3 Давай начистоту
https://youtu.be/ZXaWIm9qvAY Скандал з Аліною Паш на відборі до Євробачення. Україну представлятиме любителька росії?
https://www.youtube.com/watch?v=PY-0ot2Apns
https://radiotrek.rv.ua/news/poroshenko-zhestko-otvetil-sternenko-i-bigusu-psy-portnova-i-ermaka-vy-oblazhlis---oleshko-video_271330.html
За марувой- до кацапіїї...
Ця пісня увійде у трійку кращих пісень, які представляли Україну на Євробаченні.
1. "Дикі танці", Руслана, 2004 рік.
2. "1944", Джамала, 1916 рік.
3. "Тіні забутих предків" Аліна Паш, 2022 рік.
https://www.facebook.com/johnsmith4enko?__cft__%5b0%5d=AZUk9qHi5ZPKCrUGSeLEk6bSqgA4-mlg36PWxsjD_cRO3CBYowbyleqVfhaQOSOQeEt1H6ESZTwwMSBS8LTgr_HX8BCC-M7LyLRmSYeK-Aa3L9xLgtGfWN-7KRcvAu2kig0&__tn__=-UC%2CP-R Джон Сміт
Національний відбір на Євробачення-2022 і розверзлися небеса, і тони лайна полилися вниз. Ображені виконавці записують відоси про фальсифікацію, інші про засилля фолк-музики і "що тепер - ми всі маємо фолк записувати?".
Національний відбір і всі 3 перших місця - етнік. Тотальна перемога українського традиційного над всіма іншими стилями.
І ось це ключове. Українська пісня нарешті підняла голову після десятків років принижень. Після введення квот розірвала нафіг всю цю недолугу російську поп-культуру, яка в нас чомусь вважалася якісною і непереможною. А от тепер ще виконавці з англомовними піснями пролетіли, як фанера, на фоні українського етніка. Це дуже добре.
А ще - дівчата знову порвали хлопців. ГоА, Джамала, Аліна Паш - по вокалу зе бест. Я вокал люблю і вважаю його найважливішою частиною пісні, тому попри симпатії в сторону Вельбоя і попри серйозні недоліки пісні-переможця, все ж згодний з вибором суддів. Думаю, Аліна Паш зробила потужніший виступ і "Тіні забутих предків" має всі шанси на перемогу на Євробаченні. Однозначна заявка на успіх.
Мені більше за всіх сподобався пацанчик з села. Сила Села це бімба. В цьому є стержень. Є самобутність і посил цьому світу. Нажаль, сама пісня не найпотужніша, і вокал не найсильніший, але хлопцю всього 21 рік, бажаю йому наступного року просто написати в цій стилістиці щось крутіше і потужніше, і впевнений: він порве усіх.
Взагалі, багатьом таким, як він, не треба слухати всіх цих лохів, які прикидаються столічнимі режисерами, які йому в виступ напхають "дорослих фішок" і цим вб'ють Силу Села. Коли в людині є зірка, нікого слухати не треба, бо вони не зірки. Данилко ні на кого не рівнявся, а пер зі своїм закосом під колхоз і реально всіх порвав на Євробаченні. Бажаю того самого і Вельбою. Він правильний, приємний пацан зі стержнем, який не соромиться свого села і несе його слухачам. Це достойне лише поваги.
Калуш. Мені пісня сподобалася і тема про маму гарна, але по вокалу сильніша Аліна Паш. Крім того від виступу віддавало провінційністю, який намагалися подати за фішку, але я не повірив. Потім, автор влаштував за лаштунками скандал, і я підтвердився в своїх висновках.
Але провінційністю віддавало від всіх учасників. Окрім хлопця з села, ха-ха. Він як раз виглядав самобутньо, чітко і з посилом. А от всі інші таки відгонили провінцією, включно з переможницею, яка в свій виступ напхала всього на світі. Тут тобі і політичний підтекст, і відомий заголовок, і репчик, і кукурікання, і вставки англійською. Це проблема невпевненості в своєму багажі. Та її виступ, не дивлячись на кон'юнктурність, класний. В ньому є власне обличчя, і що важливо, мощА.
Так що нехай переможе. В букмекерів вона вже злетіла на друге місце.
Взагалі, передивився іноземців, і все вище легко можна сказати про виступи майже всіх країн Евросоюзу, які в більшості взагалі не мають свого стилю і вже давно залетіли на орбіту до американського стилю. От ті виконавці в нас, яких судді відсіяли, це вся та параша, що пролетить на 10-30 місцях цього року.
А так непогані Іспанія, Італія, Хорватія.
Іспанія прикольна. Око радує. Але це Дженіфер Лопес попагранде. Як на мене, вчорашній день.
Італія і Ізраїль їдуть з блакитним коханням. Такое... Але італійці пісню мають дорослішу і зрілу. Зрілішу, я б сказав, за весь цей конкурс. У італійців школа крута, вони завжди класні.
Багато переглядів у Чехії. We Are Domi - Lights Off. Годна, англомовна попса. Безлика, тому на конкурсі не виграє, але слухати - норм.
Мені дуже сподобалася Естонія, Stefan - 'Hope'. Але я просто люблю ковбойсько-кантрі стилістику. У виконавця при цьому потужне виконання, в пісні є енергія.
Все інше або провінційщина, або аж занадто пісенний конкурс Великобританії - не відрізнити англомовні пісні одна від одної.
Євробачення це культурна подія. А культурна міжнародна подія це політична подія. Це те зараз, а ще боксери, що нас представляє світу.
І там зараз тенденція на національний колорит.
Коли Європа явно перебуває під впливом американської і англомовної культури, що багатьох в Європі напружує, і пісні різних країн схожі одна на одну, Україна тут явно зі своїм обличчям. При чому, коли Україна робить ставку саме на національний багаж, це обличчя виглядає дуже достойно. При чому достойно навіть на фоні найкращої англомовної музики. Коли ж всілякі Куйки їздили з англомовними піснями, то виглядали вони непогано, принижувати не буду, але середнячок серед середнячків це заява про себе світу так собі.
Школі нашої пісні - 400 років. Цей фундамент довів власну силу на практиці. Навіть статистично: 4 українські пісні на колориті зайняли на Євробаченні або вищі, або близькі до найкращих місця. А от англомовна попса українських виконавців - погубилися десь там після 7-10 місць. На цей багаж просто треба нанизувати теми і стилі, і рвати конкурентів, які не мають виразного власного стилю.
А вестися на туфту, що це "сільське" або "плаксиве" не треба. Це розповідають наші конкуренти і вороги, бо на нашому фоні їхнє тринци-бринци просто убожество.
Негри в Америці не парились, що в них джаз і реп це музика рабів. А латиноамириканські країни не паряться, що сальса і бачата це "танець простолюдинів". Всі вони з цим йшли в світ і цим його завоювали.
Просто для ілюстрації, як якийсь іноземець в інтернеті з трьома переглядами плаче, слухаючи переможницю нашого відбору: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fuy7eWnpuhBk%3Ft%3D265%26fbclid%3DIwAR2vLU3w4oBZR-jq5O9L9c748Yilo2QHJiCp_J62BVrCZ_w6iJsd_SB27j8&h=AT1Yug7fNLsB2MtPIRn7F3ppVIWLqB78T3UrEGtO80n3NoyYKfFrjjJbRnv2OvXRRYh_ZXRl2V0B-LB97gPUobw1DZGX4FrTOdHwftbvKfbNEnfG4gKN955-ALxwPaZG-aDu&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2GuUsfqusQrCsCI67MP5BDhJX3CNsQ20ZJJE7c32XpROmGjkVqCOWxSpA_cdijq2_6UGW3RL85O6GZq1IbZHNhEjcST3_rEadZMzhbUkk4jBrQEeXTPtW31-lShvcpnY_xpWxWgXK-wI2AEkw https://youtu.be/uy7eWnpuhBk?t=265
Або ще один: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FACzxTbEnOAA%3Ft%3D132%26fbclid%3DIwAR0Soud7s1ogp_ju8-XoYCmadpzHlDmnbfJWpBY8ZWZQt4Zj7aDbx0L2N_8&h=AT08dcP4UkHNWI6hMK_mczyuOpRcKm5U5TYLw4MczVbTlM6mNCL5eQP-v5LDpFGMRaXuC2_Typ_CIWMF4hweNJnUErYr5X7uTmrTrrI0d6LO1N4x2MYwgTM4dRoJj--2UAaw&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2GuUsfqusQrCsCI67MP5BDhJX3CNsQ20ZJJE7c32XpROmGjkVqCOWxSpA_cdijq2_6UGW3RL85O6GZq1IbZHNhEjcST3_rEadZMzhbUkk4jBrQEeXTPtW31-lShvcpnY_xpWxWgXK-wI2AEkw https://youtu.be/ACzxTbEnOAA?t=132
Це наша сила. Маємо нести її в світ.
https://www.facebook.com/johnsmith4enko/posts/2834535760176824
А по совести - народ проголосовал, что должен ехать Калуш... И то, что пропихнули эту девку-космполитку (это она сама о себе так сказала) - это и говорит, что искусство неотделимо от политики... и политика эта #какаяразница...
Пропихнули сучку, которая , как нарушительница закона , вообще не имела права участвовать в отборе... Я так думаю, что в следующем году пригласят хор воров-рецидивистов Вечерний звон петь.