Alina Pash представит Украину на Евровидении-2022. ВИДЕО

Певица Alina Pash стала победительницей национального отбора на Евровидение-2022. Она будет представлять Украину в итальянском Турине с песней "Тени забытых предков".

Результат нацотбора был объявлен вечером 12 февраля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Победителя выбирали по результатам голосования зрителей (50%) и жюри (50%). Все желающие могли проголосовать за своего любимого исполнителя.

В нацотборе приняли участие группа "Cloudless", Michael Soul, группа "Our Atlantic", Barleben, группа "Kalush Orchestra", певица Roxolana, певец Wellboy, Alina Pash.

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В состав жюри вошли Джамала, Тина Кароль и Ярослав Лодыгин.

Напомним, 66-й международный песенный конкурс "Евровидение-2022" пройдет в итальянском городе Турин. Финал конкурса состоится 14 мая в PalaOlimpico, а полуфиналы запланированы на 10 и 12 мая.