Із Закарпаття до Донбасу вирушив "поїзд єднання", - "Укрзалізниця". ВIДЕО

Із Рахова Закарпатської області до Маріуполя вирушив "Поїзд єдності".

Про це у Telegram повідомляє пресслужба "Укрзалізниці", інформує Цензор.НЕТ.

"Поїзд єднання вирушив із заходу на схід. Він везе прапор України через 12 областей від Закарпаття до Донбасу. Для пасажирів поїзда протягом рейсу лунатимуть слова підтримки та єднання від українських діячів культури, освіти та спорту", - йдеться в повідомленні.

"Запрошуємо долучитися до зустрічі та відправлення поїзда в Рахові, Ясіні, Татарові, Івано-Франківську, Львові, Дніпрі, Запоріжжі, Волновасі та Маріуполі - приходьте на залізничні вокзали з національною символікою України підтримати єдність держави", - додали в компанії.

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