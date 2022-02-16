Із Закарпаття до Донбасу вирушив "поїзд єднання", - "Укрзалізниця". ВIДЕО
Із Рахова Закарпатської області до Маріуполя вирушив "Поїзд єдності".
Про це у Telegram повідомляє пресслужба "Укрзалізниці", інформує Цензор.НЕТ.
"Поїзд єднання вирушив із заходу на схід. Він везе прапор України через 12 областей від Закарпаття до Донбасу. Для пасажирів поїзда протягом рейсу лунатимуть слова підтримки та єднання від українських діячів культури, освіти та спорту", - йдеться в повідомленні.
"Запрошуємо долучитися до зустрічі та відправлення поїзда в Рахові, Ясіні, Татарові, Івано-Франківську, Львові, Дніпрі, Запоріжжі, Волновасі та Маріуполі - приходьте на залізничні вокзали з національною символікою України підтримати єдність держави", - додали в компанії.
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таваріщі, ударім цьомками та обнімашками по рашкованським калібрам !
маестро, туш !
Ашипка виросла та стала Президентом
чи має право на помилку український народ ?
я рос в "обычной советской https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/01/20/7237880/ еврейской семье " и мой дедушка был офицер НКВД
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/01/24/7238305/
https://www.youtube.com/watch?v=Az3wtT4z6rw&ab_channel=%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2
16 февраля, 2022Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2022/02/%d0%bc%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d1%83%d0%b6%d0%b5%d0%bd-%d0%be%d1%82%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%ba%d0%be%d1%82%d0%be.html#respond Комментарии: 0
Я с ними объединяться не буду. Брезгую…
Министр МВД Денис Монастырский показывает, что он всячески поддерживает праздник,основанный Зеленским. И он готов объединяться. «День Єднання», все же. Правда пока не известно, с кем именно он готов объединяться в первую очередь. Может с Трухиным, чтоб тихонечко уйти в лес?
Свои предположения на этот счет высказал сегодня в Фейсбуке экс-нардеп Борислав Береза.
В тему:
- https://www.economics-prorok.com/2021/07/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%BC%D0%B2%D0%B4-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%83%D0%B6%D0%B5-%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B4.html Новый глава МВД Монастырский уже неоднократно светился в коррупции - "Схемы"
- https://www.economics-prorok.com/2021/07/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%82%D0%BE%D0%B6%D0%B5-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%83%D0%BD-%D0%BE%D0%BD-%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B0%D0%BB-%D0%B4%D0%B5.html Монастырский - тоже клоун! Он выдал дебилу Киве справку о важности его диссертации
- https://www.economics-prorok.com/2022/02/%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8C-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3.html «Черный лебедь» министра Монастырского
А может он хочет объединиться с Шевченко, который является фанатиком беларуского диктатора Лукашенко?
Или Денис Монастырский мечтает объединиться с Арахамией, Безуглой, Камельчуком Третьяковой, Тищенко, Гетманцевым, Кузминых, Богуцкой и другими яркими представителями https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0?__eep__=6&__cft__[0]=AZXeK-FAsUw3iKdfBvh7dZi9BqlcgPxNlzmya1zXbmY2OfBL2E3aY3vOUKJBH6HuwbgBxLlB9cxVEWnagA6XFlyBTm-D5OfUd19GQfnM_Y7403Tu_1BtLwAfh6MQR-4iWfE&__tn__=*NK-R #моносброда ?
А может министр Монастырский хочет объединиться с насильником Иванисовым, с которым в одной партии зашёл в ВР?
Или он больше хочет объединиться с Анал-табу Яременко и вместе заказывать шлюх, сидя в ВР?
Кстати, Иванисов может объединиться с Яременко и у них будет забавный дуэт.
Но в любом случае это выбор министра. Я с ними объединяться не буду. Брезгую.
И мне не нужен отдельный праздник, который основал очередной президент, для того, чтоб надеть вышиванку, спеть гимн или любить Украину.
Вышиванки я люблю и ношу просто так, гимн я пою не только на официальных мероприятиях, но и для разгона рашистов, доказано в ПАСЕ, а Украину я люблю не для галочки или фотоочета, а потому что это моя Родина.
Родину не по праздникам любят, а всегда!
P.S. в Украине есть День соборности - 22 января….
Если же Вы имеете ввиду День соборности 22 января - ткак украинец должны об этом знать……а так - Google в помощь……..
ПС. Неправильна молодь? Чи, все-таки, не в ній справа?..
P.S.история - не учительница, а - «надзирательница»: она ничему не учит, а толко наказывает за незнание уроков(с)………
ПС. Поділ "наріду" на правильних і неправильних, нетерпимість до тих, хто має іншу думку, нав"язування неправильним правильного світогляду, правильних героїв і свят - прямий шлях до громадянської війни і розвалу країни. Це доведено протягом віків...
В
Зеленський єднається з нарідом. На порожній площі біля зачиненого терміналу аеропорту.
Як же ж тут не волати вголосину?!?!
https://www.facebook.com/100007718980849/posts/3130103187256950/ Андрій Боднарчук
СЛАВА УКРАЇНІ !!! 🇺🇦😁🇺🇦