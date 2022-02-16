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Із Закарпаття до Донбасу вирушив "поїзд єднання", - "Укрзалізниця". ВIДЕО

Із Рахова Закарпатської області до Маріуполя вирушив "Поїзд єдності".

Про це у Telegram повідомляє пресслужба "Укрзалізниці", інформує Цензор.НЕТ.

"Поїзд єднання вирушив із заходу на схід. Він везе прапор України через 12 областей від Закарпаття до Донбасу. Для пасажирів поїзда протягом рейсу лунатимуть слова підтримки та єднання від українських діячів культури, освіти та спорту", - йдеться в повідомленні.

"Запрошуємо долучитися до зустрічі та відправлення поїзда в Рахові, Ясіні, Татарові, Івано-Франківську, Львові, Дніпрі, Запоріжжі, Волновасі та Маріуполі - приходьте на залізничні вокзали з національною символікою України підтримати єдність держави", - додали в компанії.

Також читайте: День єднання в Україні розпочався із молитви в Софійському Соборі. ФОТО

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Укрзалізниця (6845) прапор (482) День єднання (11)


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Топ коментарі
+35
Цирк.
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16.02.2022 16:27
+22
неискреннее показушное шоу от клована уже задолбало
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16.02.2022 16:28
+18
Ідіот? Україна унітарна держава і "з'єднання" не потребує.... А потребує законів про колабораціонізм і реальну відповідальність за такі діі... І ці закони обов'язково будуть прийняті...

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16.02.2022 16:45
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Цирк.
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16.02.2022 16:27 Відповісти
знову вигнали бюджетників? ні одна нормальна людина нікуди не вийшла. Нормальні люди посеред тижня, взагалі, працюють.
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16.02.2022 16:30 Відповісти
Ну я по своему мисту смотрел на месных ресурсах. Можете и на своих глянуть, думаю там та же картина
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16.02.2022 16:31 Відповісти
з ким вимагають єднатися? з агресорами? якийсь розводняк. Схоже, все зроблене з метою звинуватити народ, що, тіпа не хоче єднатися. Українці взагалі об"єднані -- пів армії російськомовні - і все ок, а комусь оце єднання не пре.
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16.02.2022 19:08 Відповісти
Ну это ладно. Людям страшно, они сбиваются в кучи под украинским флагом. В мозгу отложится, что украинский флаг это безопасность.
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16.02.2022 16:30 Відповісти
Совок какой то!!!Тьфу!!
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16.02.2022 16:30 Відповісти
потягнув із собою вагон цьомок та вагон обнімашок на схід

таваріщі, ударім цьомками та обнімашками по рашкованським калібрам !

маестро, туш !
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16.02.2022 17:20 Відповісти
Совок.
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16.02.2022 20:27 Відповісти
піаніно взяли?
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16.02.2022 23:00 Відповісти
неискреннее показушное шоу от клована уже задолбало
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16.02.2022 16:28 Відповісти
Они перестарались. Оттого фальшивят.
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16.02.2022 16:29 Відповісти
Тошнит от шоу уже. Еще Зеля с Порохом тоже хотят попраздновать победу. Не одному только Байдену рейтинги нужны.
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16.02.2022 18:15 Відповісти
мама Ріма імєла право на Ашипку,

Ашипка виросла та стала Президентом

чи має право на помилку український народ ?
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16.02.2022 17:22 Відповісти
Тупой совок во всей своей красе. А так ругают путинистов за то, что они любят СССР...
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16.02.2022 16:30 Відповісти
Папаша совкодрочер наверное надоумил!!
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16.02.2022 16:33 Відповісти
ЗЕ-ленский:
я рос в "обычной советской https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/01/20/7237880/ еврейской семье " и мой дедушка был офицер НКВД
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/01/24/7238305/
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16.02.2022 17:41 Відповісти
тільки Потяги Дружби з'єднаєднають країну назавжди
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16.02.2022 16:30 Відповісти
Такие?
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16.02.2022 16:33 Відповісти
Ідіот? Україна унітарна держава і "з'єднання" не потребує.... А потребує законів про колабораціонізм і реальну відповідальність за такі діі... І ці закони обов'язково будуть прийняті...

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16.02.2022 16:45 Відповісти
А як щодо порохоботів та зелебобів? Злились вони сьогодні в екстазі?
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16.02.2022 16:58 Відповісти
24 серпня 1991 року Україна НЕ стала частиною совка, але на УЗ совок процвітае і сьогодні. Кажу як робітник УЗ.
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16.02.2022 16:30 Відповісти
Только не Сирожа!!!
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16.02.2022 16:34 Відповісти
Зарплаты маленькие- люди убегают.
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16.02.2022 19:24 Відповісти
Молодцы, путинцы сразу на свий потяг и драпанулы, пока нэ пизно.
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16.02.2022 16:36 Відповісти
потяг єднання здорової людини:

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16.02.2022 16:36 Відповісти
За поребриком завтра начнут орать, что поезда с бандеровцами двинулись на Восток убивать русскоязычных. У меня такое впечатление, что это произойдет с вероятностью 70/30. Интересно будет новости завтра посмотреть.
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16.02.2022 16:36 Відповісти
вероятность 100% . Все действия направлены на ликвидацию, только с припевом " мы о вас заботимся"
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16.02.2022 19:23 Відповісти
"А поезд чух, чух, чух..."
https://www.youtube.com/watch?v=Az3wtT4z6rw&ab_channel=%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2
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16.02.2022 16:42 Відповісти
Нема слів, таким совком завоняло. Єднаються совкі з зе-виборцями, хоча, пардон зе сейм
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16.02.2022 16:45 Відповісти
Найкраще єднання це добробут, робота, медицина, безпека
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16.02.2022 16:48 Відповісти
«Мне не нужен отдельный праздник, который основал очередной президент»
16 февраля, 2022Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2022/02/%d0%bc%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d1%83%d0%b6%d0%b5%d0%bd-%d0%be%d1%82%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%ba%d0%be%d1%82%d0%be.html#respond Комментарии: 0






Я с ними объединяться не буду. Брезгую…

Министр МВД Денис Монастырский показывает, что он всячески поддерживает праздник,основанный Зеленским. И он готов объединяться. «День Єднання», все же. Правда пока не известно, с кем именно он готов объединяться в первую очередь. Может с Трухиным, чтоб тихонечко уйти в лес?

Свои предположения на этот счет высказал сегодня в Фейсбуке экс-нардеп Борислав Береза.

В тему:

- https://www.economics-prorok.com/2021/07/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%BC%D0%B2%D0%B4-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%83%D0%B6%D0%B5-%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B4.html Новый глава МВД Монастырский уже неоднократно светился в коррупции - "Схемы"

- https://www.economics-prorok.com/2021/07/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%82%D0%BE%D0%B6%D0%B5-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%83%D0%BD-%D0%BE%D0%BD-%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B0%D0%BB-%D0%B4%D0%B5.html Монастырский - тоже клоун! Он выдал дебилу Киве справку о важности его диссертации

- https://www.economics-prorok.com/2022/02/%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8C-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3.html «Черный лебедь» министра Монастырского

А может он хочет объединиться с Шевченко, который является фанатиком беларуского диктатора Лукашенко?

Или Денис Монастырский мечтает объединиться с Арахамией, Безуглой, Камельчуком Третьяковой, Тищенко, Гетманцевым, Кузминых, Богуцкой и другими яркими представителями https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0?__eep__=6&__cft__[0]=AZXeK-FAsUw3iKdfBvh7dZi9BqlcgPxNlzmya1zXbmY2OfBL2E3aY3vOUKJBH6HuwbgBxLlB9cxVEWnagA6XFlyBTm-D5OfUd19GQfnM_Y7403Tu_1BtLwAfh6MQR-4iWfE&__tn__=*NK-R #моносброда ?

А может министр Монастырский хочет объединиться с насильником Иванисовым, с которым в одной партии зашёл в ВР?

Или он больше хочет объединиться с Анал-табу Яременко и вместе заказывать шлюх, сидя в ВР?

Кстати, Иванисов может объединиться с Яременко и у них будет забавный дуэт.

Но в любом случае это выбор министра. Я с ними объединяться не буду. Брезгую.

И мне не нужен отдельный праздник, который основал очередной президент, для того, чтоб надеть вышиванку, спеть гимн или любить Украину.

Вышиванки я люблю и ношу просто так, гимн я пою не только на официальных мероприятиях, но и для разгона рашистов, доказано в ПАСЕ, а Украину я люблю не для галочки или фотоочета, а потому что это моя Родина.

Родину не по праздникам любят, а всегда!
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16.02.2022 16:52 Відповісти
тупизна зе-критинов не измерима. За три года с шоумена так и не получился сколь не будь значимый государственник. И, как оказалось, и мастер слова с него нулевой. В ответ на путлеровское хамство только бе и ме
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16.02.2022 16:54 Відповісти
Вся эта «идея» - фальшива=>больше похоже на «обязаловку»……..
P.S. в Украине есть День соборности - 22 января….
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16.02.2022 16:55 Відповісти
Если Вы имеете ввиду «день единения» - спросите *********** - эта его «идея»……
Если же Вы имеете ввиду День соборности 22 января - ткак украинец должны об этом знать……а так - Google в помощь……..
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16.02.2022 17:10 Відповісти
Справа в тому, що, фактично, жоден з молодих людей, як хлопці, так і дівчата, яким я задавав це питання, так і не зміг відповісти, що означає цей день соборності, а більшість, навіть, не пам"ятає його дату.
ПС. Неправильна молодь? Чи, все-таки, не в ній справа?..
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16.02.2022 17:23 Відповісти
Не совсем согласна с Вами. В Украине есть достаточно правильной(!) молодежи…….Все зависит от воспитания и моральных «ценностей»……

P.S.история - не учительница, а - «надзирательница»: она ничему не учит, а толко наказывает за незнание уроков(с)………
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16.02.2022 17:36 Відповісти
Зрозуміло. Одні правильні, інші - неправильні. А хто це визначає? І допоки це буде продовжуватись? Поки всі стануть правильні? А якщо зміниться "генеральна лінія партії"?
ПС. Поділ "наріду" на правильних і неправильних, нетерпимість до тих, хто має іншу думку, нав"язування неправильним правильного світогляду, правильних героїв і свят - прямий шлях до громадянської війни і розвалу країни. Це доведено протягом віків...
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16.02.2022 18:47 Відповісти
Ну насчёт «неправильная молодежь» - Вы начали этот «дискус»……..
В
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16.02.2022 19:28 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/27999176.html День єдності по-зеленські

Зеленський єднається з нарідом. На порожній площі біля зачиненого терміналу аеропорту.



Як же ж тут не волати вголосину?!?!

https://www.facebook.com/100007718980849/posts/3130103187256950/ Андрій Боднарчук
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16.02.2022 19:29 Відповісти
Кого ты там спрашивал концервированый, своих 5 ватных знакомых?
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16.02.2022 19:22 Відповісти
СерЛещ там мабуть головний "єднатєль".
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16.02.2022 17:17 Відповісти
Махровая совдепия...Показуха...Леонид Зеленский-Брежнев.
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16.02.2022 17:19 Відповісти
День єднання чого? Україна єдина з 1918 року.
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16.02.2022 17:44 Відповісти
Как узнать за чей счет банкет?
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16.02.2022 19:10 Відповісти
Усі банкєти в Україні завжди за рахунок платників податків, дажє узнавать нє нада...))))
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16.02.2022 19:32 Відповісти
А москалі все скаженіють і скаженіють . Значить все ми робимо правильно .
СЛАВА УКРАЇНІ !!! 🇺🇦😁🇺🇦
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16.02.2022 19:19 Відповісти
Черговий наркотичний екстаз нашого головнокомандуючого...)))
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16.02.2022 19:34 Відповісти
Он шел на Одессу а вышел к Херсону? Ехал на Донбасс, а приедет в Мариуполь? УЗ - двойка по географии
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16.02.2022 21:14 Відповісти
а чому потяг пішов з Заходу на Схід ? ані навпаки ?
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16.02.2022 23:34 Відповісти
Пассажирам за их же деньги ещё и дич гнали... маразм.
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17.02.2022 10:17 Відповісти
 
 