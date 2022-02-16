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С Закарпатья на Донбасс отправился "Поезд единения", - "Укрзализныця". ВИДЕО

Из Рахова Закарпатской области в Мариуполь отправился "Поезд единения".

Об этом в Telegram сообщает пресс-служба "Укрзализныци", информирует Цензор.НЕТ.

"Поезд единения отправился с запада на восток. Он везет флаг Украины через 12 областей от Закарпатья до Донбасса. Для пассажиров поезда в течение рейса будут звучать слова поддержки и единения от украинских деятелей культуры, образования и спорта", - говорится в сообщении.

"Приглашаем присоединиться к встрече и отправке поезда в Рахове, Ясине, Татарове, Ивано-Франковске, Львове, Днепре, Запорожье, Волновахе и Мариуполе – приходите на железнодорожные вокзалы с национальной символикой Украины поддержать единение государства", - добавили в компании.

Также смотрите: У здания Рады по случаю Дня единства торжественно подняли Государственный флаг Украины. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Укрзализныця (2747) флаг (934) День единства (8)


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Топ комментарии
+35
Цирк.
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16.02.2022 16:27
+22
неискреннее показушное шоу от клована уже задолбало
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16.02.2022 16:28
+18
Ідіот? Україна унітарна держава і "з'єднання" не потребує.... А потребує законів про колабораціонізм і реальну відповідальність за такі діі... І ці закони обов'язково будуть прийняті...

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16.02.2022 16:45
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Цирк.
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16.02.2022 16:27 Ответить
знову вигнали бюджетників? ні одна нормальна людина нікуди не вийшла. Нормальні люди посеред тижня, взагалі, працюють.
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16.02.2022 16:30 Ответить
Ну я по своему мисту смотрел на месных ресурсах. Можете и на своих глянуть, думаю там та же картина
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16.02.2022 16:31 Ответить
з ким вимагають єднатися? з агресорами? якийсь розводняк. Схоже, все зроблене з метою звинуватити народ, що, тіпа не хоче єднатися. Українці взагалі об"єднані -- пів армії російськомовні - і все ок, а комусь оце єднання не пре.
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16.02.2022 19:08 Ответить
Ну это ладно. Людям страшно, они сбиваются в кучи под украинским флагом. В мозгу отложится, что украинский флаг это безопасность.
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16.02.2022 16:30 Ответить
Совок какой то!!!Тьфу!!
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16.02.2022 16:30 Ответить
потягнув із собою вагон цьомок та вагон обнімашок на схід

таваріщі, ударім цьомками та обнімашками по рашкованським калібрам !

маестро, туш !
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16.02.2022 17:20 Ответить
Совок.
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16.02.2022 20:27 Ответить
піаніно взяли?
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16.02.2022 23:00 Ответить
неискреннее показушное шоу от клована уже задолбало
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16.02.2022 16:28 Ответить
Они перестарались. Оттого фальшивят.
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16.02.2022 16:29 Ответить
Тошнит от шоу уже. Еще Зеля с Порохом тоже хотят попраздновать победу. Не одному только Байдену рейтинги нужны.
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16.02.2022 18:15 Ответить
мама Ріма імєла право на Ашипку,

Ашипка виросла та стала Президентом

чи має право на помилку український народ ?
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16.02.2022 17:22 Ответить
Тупой совок во всей своей красе. А так ругают путинистов за то, что они любят СССР...
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16.02.2022 16:30 Ответить
Папаша совкодрочер наверное надоумил!!
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16.02.2022 16:33 Ответить
ЗЕ-ленский:
я рос в "обычной советской https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/01/20/7237880/ еврейской семье " и мой дедушка был офицер НКВД
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/01/24/7238305/
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16.02.2022 17:41 Ответить
тільки Потяги Дружби з'єднаєднають країну назавжди
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16.02.2022 16:30 Ответить
Такие?
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16.02.2022 16:33 Ответить
Ідіот? Україна унітарна держава і "з'єднання" не потребує.... А потребує законів про колабораціонізм і реальну відповідальність за такі діі... І ці закони обов'язково будуть прийняті...

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16.02.2022 16:45 Ответить
А як щодо порохоботів та зелебобів? Злились вони сьогодні в екстазі?
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16.02.2022 16:58 Ответить
24 серпня 1991 року Україна НЕ стала частиною совка, але на УЗ совок процвітае і сьогодні. Кажу як робітник УЗ.
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16.02.2022 16:30 Ответить
Только не Сирожа!!!
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16.02.2022 16:34 Ответить
Зарплаты маленькие- люди убегают.
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16.02.2022 19:24 Ответить
Молодцы, путинцы сразу на свий потяг и драпанулы, пока нэ пизно.
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16.02.2022 16:36 Ответить
потяг єднання здорової людини:

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16.02.2022 16:36 Ответить
За поребриком завтра начнут орать, что поезда с бандеровцами двинулись на Восток убивать русскоязычных. У меня такое впечатление, что это произойдет с вероятностью 70/30. Интересно будет новости завтра посмотреть.
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16.02.2022 16:36 Ответить
вероятность 100% . Все действия направлены на ликвидацию, только с припевом " мы о вас заботимся"
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16.02.2022 19:23 Ответить
"А поезд чух, чух, чух..."
https://www.youtube.com/watch?v=Az3wtT4z6rw&ab_channel=%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2
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16.02.2022 16:42 Ответить
Нема слів, таким совком завоняло. Єднаються совкі з зе-виборцями, хоча, пардон зе сейм
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16.02.2022 16:45 Ответить
Найкраще єднання це добробут, робота, медицина, безпека
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16.02.2022 16:48 Ответить
«Мне не нужен отдельный праздник, который основал очередной президент»
16 февраля, 2022Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2022/02/%d0%bc%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d1%83%d0%b6%d0%b5%d0%bd-%d0%be%d1%82%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%ba%d0%be%d1%82%d0%be.html#respond Комментарии: 0






Я с ними объединяться не буду. Брезгую…

Министр МВД Денис Монастырский показывает, что он всячески поддерживает праздник,основанный Зеленским. И он готов объединяться. «День Єднання», все же. Правда пока не известно, с кем именно он готов объединяться в первую очередь. Может с Трухиным, чтоб тихонечко уйти в лес?

Свои предположения на этот счет высказал сегодня в Фейсбуке экс-нардеп Борислав Береза.

В тему:

- https://www.economics-prorok.com/2021/07/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%BC%D0%B2%D0%B4-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%83%D0%B6%D0%B5-%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B4.html Новый глава МВД Монастырский уже неоднократно светился в коррупции - "Схемы"

- https://www.economics-prorok.com/2021/07/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%82%D0%BE%D0%B6%D0%B5-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%83%D0%BD-%D0%BE%D0%BD-%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B0%D0%BB-%D0%B4%D0%B5.html Монастырский - тоже клоун! Он выдал дебилу Киве справку о важности его диссертации

- https://www.economics-prorok.com/2022/02/%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8C-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3.html «Черный лебедь» министра Монастырского

А может он хочет объединиться с Шевченко, который является фанатиком беларуского диктатора Лукашенко?

Или Денис Монастырский мечтает объединиться с Арахамией, Безуглой, Камельчуком Третьяковой, Тищенко, Гетманцевым, Кузминых, Богуцкой и другими яркими представителями https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0?__eep__=6&__cft__[0]=AZXeK-FAsUw3iKdfBvh7dZi9BqlcgPxNlzmya1zXbmY2OfBL2E3aY3vOUKJBH6HuwbgBxLlB9cxVEWnagA6XFlyBTm-D5OfUd19GQfnM_Y7403Tu_1BtLwAfh6MQR-4iWfE&__tn__=*NK-R #моносброда ?

А может министр Монастырский хочет объединиться с насильником Иванисовым, с которым в одной партии зашёл в ВР?

Или он больше хочет объединиться с Анал-табу Яременко и вместе заказывать шлюх, сидя в ВР?

Кстати, Иванисов может объединиться с Яременко и у них будет забавный дуэт.

Но в любом случае это выбор министра. Я с ними объединяться не буду. Брезгую.

И мне не нужен отдельный праздник, который основал очередной президент, для того, чтоб надеть вышиванку, спеть гимн или любить Украину.

Вышиванки я люблю и ношу просто так, гимн я пою не только на официальных мероприятиях, но и для разгона рашистов, доказано в ПАСЕ, а Украину я люблю не для галочки или фотоочета, а потому что это моя Родина.

Родину не по праздникам любят, а всегда!
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16.02.2022 16:52 Ответить
тупизна зе-критинов не измерима. За три года с шоумена так и не получился сколь не будь значимый государственник. И, как оказалось, и мастер слова с него нулевой. В ответ на путлеровское хамство только бе и ме
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16.02.2022 16:54 Ответить
Вся эта «идея» - фальшива=>больше похоже на «обязаловку»……..
P.S. в Украине есть День соборности - 22 января….
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16.02.2022 16:55 Ответить
Если Вы имеете ввиду «день единения» - спросите *********** - эта его «идея»……
Если же Вы имеете ввиду День соборности 22 января - ткак украинец должны об этом знать……а так - Google в помощь……..
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16.02.2022 17:10 Ответить
Справа в тому, що, фактично, жоден з молодих людей, як хлопці, так і дівчата, яким я задавав це питання, так і не зміг відповісти, що означає цей день соборності, а більшість, навіть, не пам"ятає його дату.
ПС. Неправильна молодь? Чи, все-таки, не в ній справа?..
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16.02.2022 17:23 Ответить
Не совсем согласна с Вами. В Украине есть достаточно правильной(!) молодежи…….Все зависит от воспитания и моральных «ценностей»……

P.S.история - не учительница, а - «надзирательница»: она ничему не учит, а толко наказывает за незнание уроков(с)………
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16.02.2022 17:36 Ответить
Зрозуміло. Одні правильні, інші - неправильні. А хто це визначає? І допоки це буде продовжуватись? Поки всі стануть правильні? А якщо зміниться "генеральна лінія партії"?
ПС. Поділ "наріду" на правильних і неправильних, нетерпимість до тих, хто має іншу думку, нав"язування неправильним правильного світогляду, правильних героїв і свят - прямий шлях до громадянської війни і розвалу країни. Це доведено протягом віків...
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16.02.2022 18:47 Ответить
Ну насчёт «неправильная молодежь» - Вы начали этот «дискус»……..
В
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16.02.2022 19:28 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/27999176.html День єдності по-зеленські

Зеленський єднається з нарідом. На порожній площі біля зачиненого терміналу аеропорту.



Як же ж тут не волати вголосину?!?!

https://www.facebook.com/100007718980849/posts/3130103187256950/ Андрій Боднарчук
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16.02.2022 19:29 Ответить
Кого ты там спрашивал концервированый, своих 5 ватных знакомых?
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16.02.2022 19:22 Ответить
СерЛещ там мабуть головний "єднатєль".
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16.02.2022 17:17 Ответить
Махровая совдепия...Показуха...Леонид Зеленский-Брежнев.
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16.02.2022 17:19 Ответить
День єднання чого? Україна єдина з 1918 року.
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16.02.2022 17:44 Ответить
Как узнать за чей счет банкет?
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16.02.2022 19:10 Ответить
Усі банкєти в Україні завжди за рахунок платників податків, дажє узнавать нє нада...))))
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16.02.2022 19:32 Ответить
А москалі все скаженіють і скаженіють . Значить все ми робимо правильно .
СЛАВА УКРАЇНІ !!! 🇺🇦😁🇺🇦
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16.02.2022 19:19 Ответить
Черговий наркотичний екстаз нашого головнокомандуючого...)))
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16.02.2022 19:34 Ответить
Он шел на Одессу а вышел к Херсону? Ехал на Донбасс, а приедет в Мариуполь? УЗ - двойка по географии
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16.02.2022 21:14 Ответить
а чому потяг пішов з Заходу на Схід ? ані навпаки ?
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16.02.2022 23:34 Ответить
Пассажирам за их же деньги ещё и дич гнали... маразм.
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17.02.2022 10:17 Ответить
 
 