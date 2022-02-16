С Закарпатья на Донбасс отправился "Поезд единения", - "Укрзализныця". ВИДЕО
Из Рахова Закарпатской области в Мариуполь отправился "Поезд единения".
Об этом в Telegram сообщает пресс-служба "Укрзализныци", информирует Цензор.НЕТ.
"Поезд единения отправился с запада на восток. Он везет флаг Украины через 12 областей от Закарпатья до Донбасса. Для пассажиров поезда в течение рейса будут звучать слова поддержки и единения от украинских деятелей культуры, образования и спорта", - говорится в сообщении.
"Приглашаем присоединиться к встрече и отправке поезда в Рахове, Ясине, Татарове, Ивано-Франковске, Львове, Днепре, Запорожье, Волновахе и Мариуполе – приходите на железнодорожные вокзалы с национальной символикой Украины поддержать единение государства", - добавили в компании.
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+35 Иван Петров #477813
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таваріщі, ударім цьомками та обнімашками по рашкованським калібрам !
маестро, туш !
Ашипка виросла та стала Президентом
чи має право на помилку український народ ?
я рос в "обычной советской https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/01/20/7237880/ еврейской семье " и мой дедушка был офицер НКВД
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/01/24/7238305/
https://www.youtube.com/watch?v=Az3wtT4z6rw&ab_channel=%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2
16 февраля, 2022Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2022/02/%d0%bc%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d1%83%d0%b6%d0%b5%d0%bd-%d0%be%d1%82%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%ba%d0%be%d1%82%d0%be.html#respond Комментарии: 0
Я с ними объединяться не буду. Брезгую…
Министр МВД Денис Монастырский показывает, что он всячески поддерживает праздник,основанный Зеленским. И он готов объединяться. «День Єднання», все же. Правда пока не известно, с кем именно он готов объединяться в первую очередь. Может с Трухиным, чтоб тихонечко уйти в лес?
Свои предположения на этот счет высказал сегодня в Фейсбуке экс-нардеп Борислав Береза.
В тему:
- https://www.economics-prorok.com/2021/07/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%BC%D0%B2%D0%B4-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%83%D0%B6%D0%B5-%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B4.html Новый глава МВД Монастырский уже неоднократно светился в коррупции - "Схемы"
- https://www.economics-prorok.com/2021/07/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%82%D0%BE%D0%B6%D0%B5-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%83%D0%BD-%D0%BE%D0%BD-%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B0%D0%BB-%D0%B4%D0%B5.html Монастырский - тоже клоун! Он выдал дебилу Киве справку о важности его диссертации
- https://www.economics-prorok.com/2022/02/%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8C-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3.html «Черный лебедь» министра Монастырского
А может он хочет объединиться с Шевченко, который является фанатиком беларуского диктатора Лукашенко?
Или Денис Монастырский мечтает объединиться с Арахамией, Безуглой, Камельчуком Третьяковой, Тищенко, Гетманцевым, Кузминых, Богуцкой и другими яркими представителями https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0?__eep__=6&__cft__[0]=AZXeK-FAsUw3iKdfBvh7dZi9BqlcgPxNlzmya1zXbmY2OfBL2E3aY3vOUKJBH6HuwbgBxLlB9cxVEWnagA6XFlyBTm-D5OfUd19GQfnM_Y7403Tu_1BtLwAfh6MQR-4iWfE&__tn__=*NK-R #моносброда ?
А может министр Монастырский хочет объединиться с насильником Иванисовым, с которым в одной партии зашёл в ВР?
Или он больше хочет объединиться с Анал-табу Яременко и вместе заказывать шлюх, сидя в ВР?
Кстати, Иванисов может объединиться с Яременко и у них будет забавный дуэт.
Но в любом случае это выбор министра. Я с ними объединяться не буду. Брезгую.
И мне не нужен отдельный праздник, который основал очередной президент, для того, чтоб надеть вышиванку, спеть гимн или любить Украину.
Вышиванки я люблю и ношу просто так, гимн я пою не только на официальных мероприятиях, но и для разгона рашистов, доказано в ПАСЕ, а Украину я люблю не для галочки или фотоочета, а потому что это моя Родина.
Родину не по праздникам любят, а всегда!
P.S. в Украине есть День соборности - 22 января….
Если же Вы имеете ввиду День соборности 22 января - ткак украинец должны об этом знать……а так - Google в помощь……..
ПС. Неправильна молодь? Чи, все-таки, не в ній справа?..
P.S.история - не учительница, а - «надзирательница»: она ничему не учит, а толко наказывает за незнание уроков(с)………
ПС. Поділ "наріду" на правильних і неправильних, нетерпимість до тих, хто має іншу думку, нав"язування неправильним правильного світогляду, правильних героїв і свят - прямий шлях до громадянської війни і розвалу країни. Це доведено протягом віків...
В
Зеленський єднається з нарідом. На порожній площі біля зачиненого терміналу аеропорту.
Як же ж тут не волати вголосину?!?!
https://www.facebook.com/100007718980849/posts/3130103187256950/ Андрій Боднарчук
СЛАВА УКРАЇНІ !!! 🇺🇦😁🇺🇦