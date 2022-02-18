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В Україні зафіксували новий варіант штаму "Омікрон", - головний санлікар Кузін. ВIДЕО

В Україні зафіксували новий варіант штаму коронавірусу "Омікрон".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив головний санлікар Ігор Кузін.

"Стосовно варіантів BA.1, BA.2 - так, вони зареєстровані на території України. Поки що це поодинокі випадки, і насправді коли ми подивимось на ось ці підвиди, підтипи штаму "Омікрон," то дійсно оцей другий варіант викликає занепокоєння, враховуючи ще більшу передачу і більшу важкість...Ми зараз не фіксуємо його масово, це переважно випадки зараження людей, які повернулися з-за кордону", - повідомив він.

Нагадаємо, про новий штам коронавірусу Омікрон BA.2 повідомили у Всесвітній організації охорони здоров’я. Його вже виявили у 57-ми країнах світу. Частіше цей штам називають "невидимкою", оскільки Омікрон BA.2 не має генетичного маркера, який дозволив би його відрізнити від звичайного "Омікрона" чи "Дельти". Тобто, цей різновид "Омікрона" можна виявити під час ПЛР-тестування, але відрізнити від інших штамів COVID-19 не можна.

За своєю структурою "Омікрон BA.2" дуже подібний до "Дельти", проте набагато більш заразний, при цьому переноситься значно легше.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Терміни лікування та самоізоляції пацієнтів з COVID-19 зменшили через особливості штаму "Омікрон", - Кузін

Ігор Кузін (315) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+11
Он хоть асфальт не портит?
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18.02.2022 12:53
+8
Вас, ковидобесов платныйх, скоро только в красной книге можно будет найти
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18.02.2022 13:40
+3
Кузя з лицем олыгофрена видав чергову страшилку
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18.02.2022 13:13
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Та блин!!!
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18.02.2022 12:53 Відповісти
Он хоть асфальт не портит?
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18.02.2022 12:53 Відповісти
Та не...Он при виде вывески "Велике будівництво" падает на свежий асфальт и бьется в предсмертных конвульсиях.
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18.02.2022 13:16 Відповісти
Ми всі помремо?
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18.02.2022 12:55 Відповісти
Так.Тільки в різний час.
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18.02.2022 13:17 Відповісти
Кузя з лицем олыгофрена видав чергову страшилку
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18.02.2022 13:13 Відповісти
Виглядає на прохання до міжнародних інституцій додати ще трохи грошей.
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18.02.2022 13:20 Відповісти
Здається , сама природа різними способами позбувається антиваксерів , як виду . Невже це триватиме до повного їх зникнення . Це жах .
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18.02.2022 13:35 Відповісти
Вас, ковидобесов платныйх, скоро только в красной книге можно будет найти
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18.02.2022 13:40 Відповісти
Зафисировали? Берём образци, множим и материал в тыл врга.
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18.02.2022 13:46 Відповісти
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18.02.2022 14:02 Відповісти
ЗЕмикрон?
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18.02.2022 14:09 Відповісти
бесноватые шлюшковцы бздят, что с исчезновением "пандемии" - их оторвут за уши от корыта, из которого они жрали на миллионы бюджетных денег налогоплательщиков граждан Украины ..
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18.02.2022 15:13 Відповісти
Я правильно понял - он "заразнее" (активнее внедряется),
но легче переносится (симптомов нет) - вирус сам идёт на поправку ?
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18.02.2022 17:30 Відповісти
Что это за дичь ?

Сначала вот это фуфло:

"Что касается вариантов BA.1, BA.2 - да, они зарегистрированы на территории Украины. Пока это единичные случаи, и на самом деле, когда мы посмотрим на вот эти подвиды, подтипы штамма "Омикрон", то действительно этот второй вариант вызывает беспокойство, учитывая еще большую передачу и большую тяжесть..."

Потом вот это ?

"По своей структуре "Омикрон BA.2" очень похож на "Дельту", однако гораздо более заразен, при этом переносится значительно легче."

вирус "невидимку" профилактируют невидимыми вакцинами видимо..
ваще за дебилов держат ушлепки зеленые.
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18.02.2022 18:59 Відповісти
Вируc не может идти на поправку - он НЕ ЖИВОЙ . Вирусы не едят , не спят, не размножаются....
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18.02.2022 19:02 Відповісти
 
 