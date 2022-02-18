В Україні зафіксували новий варіант штаму "Омікрон", - головний санлікар Кузін. ВIДЕО

В Україні зафіксували новий варіант штаму коронавірусу "Омікрон".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив головний санлікар Ігор Кузін.

"Стосовно варіантів BA.1, BA.2 - так, вони зареєстровані на території України. Поки що це поодинокі випадки, і насправді коли ми подивимось на ось ці підвиди, підтипи штаму "Омікрон," то дійсно оцей другий варіант викликає занепокоєння, враховуючи ще більшу передачу і більшу важкість...Ми зараз не фіксуємо його масово, це переважно випадки зараження людей, які повернулися з-за кордону", - повідомив він.

Нагадаємо, про новий штам коронавірусу Омікрон BA.2 повідомили у Всесвітній організації охорони здоров’я. Його вже виявили у 57-ми країнах світу. Частіше цей штам називають "невидимкою", оскільки Омікрон BA.2 не має генетичного маркера, який дозволив би його відрізнити від звичайного "Омікрона" чи "Дельти". Тобто, цей різновид "Омікрона" можна виявити під час ПЛР-тестування, але відрізнити від інших штамів COVID-19 не можна.

За своєю структурою "Омікрон BA.2" дуже подібний до "Дельти", проте набагато більш заразний, при цьому переноситься значно легше.

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