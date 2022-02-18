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В Украине зафиксировали новый вариант штамма "Омикрон", - главный санврач Кузин. ВИДЕО

В Украине зафиксирован новый вариант штамма коронавируса "Омикрон".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил главный санврач Игорь Кузин.

"Что касается вариантов BA.1, BA.2 - да, они зарегистрированы на территории Украины. Пока это единичные случаи, и на самом деле, когда мы посмотрим на вот эти подвиды, подтипы штамма "Омикрон", то действительно этот второй вариант вызывает беспокойство, учитывая еще большую передачу и большую тяжесть... Мы сейчас не фиксируем его массово, это преимущественно случаи заражения вернувшихся из-за границы людей", - сообщил он.

Напомним, о новом штамме коронавируса "Омикрон BA.2" сообщили во Всемирной организации здравоохранения. Его уже выявили в 57 странах мира. Чаще этот штамм называют "невидимкой", поскольку у "Омикрона BA.2" нет генетического маркера, который позволил бы его отличить от обычного "Омикрона" или "Дельты". То есть этот вид "Омикрона" можно обнаружить во время ПЦР-тестирования, но отличить от других штаммов COVID-19 нельзя.

По своей структуре "Омикрон BA.2" очень похож на "Дельту", однако гораздо более заразен, при этом переносится значительно легче.

Также читайте: Сроки лечения и самоизоляции пациентов с COVID-19 уменьшили из-за особенностей штамма "Омикрон", - Кузин

Автор: 

Игорь Кузин (284) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+11
Он хоть асфальт не портит?
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18.02.2022 12:53
+8
Вас, ковидобесов платныйх, скоро только в красной книге можно будет найти
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18.02.2022 13:40
+3
Кузя з лицем олыгофрена видав чергову страшилку
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18.02.2022 13:13
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Та блин!!!
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18.02.2022 12:53 Ответить
Он хоть асфальт не портит?
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18.02.2022 12:53 Ответить
Та не...Он при виде вывески "Велике будівництво" падает на свежий асфальт и бьется в предсмертных конвульсиях.
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18.02.2022 13:16 Ответить
Ми всі помремо?
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18.02.2022 12:55 Ответить
Так.Тільки в різний час.
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18.02.2022 13:17 Ответить
Кузя з лицем олыгофрена видав чергову страшилку
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18.02.2022 13:13 Ответить
Виглядає на прохання до міжнародних інституцій додати ще трохи грошей.
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18.02.2022 13:20 Ответить
Здається , сама природа різними способами позбувається антиваксерів , як виду . Невже це триватиме до повного їх зникнення . Це жах .
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18.02.2022 13:35 Ответить
Вас, ковидобесов платныйх, скоро только в красной книге можно будет найти
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18.02.2022 13:40 Ответить
Зафисировали? Берём образци, множим и материал в тыл врга.
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18.02.2022 13:46 Ответить
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18.02.2022 14:02 Ответить
ЗЕмикрон?
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18.02.2022 14:09 Ответить
бесноватые шлюшковцы бздят, что с исчезновением "пандемии" - их оторвут за уши от корыта, из которого они жрали на миллионы бюджетных денег налогоплательщиков граждан Украины ..
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18.02.2022 15:13 Ответить
Я правильно понял - он "заразнее" (активнее внедряется),
но легче переносится (симптомов нет) - вирус сам идёт на поправку ?
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18.02.2022 17:30 Ответить
Что это за дичь ?

Сначала вот это фуфло:

"Что касается вариантов BA.1, BA.2 - да, они зарегистрированы на территории Украины. Пока это единичные случаи, и на самом деле, когда мы посмотрим на вот эти подвиды, подтипы штамма "Омикрон", то действительно этот второй вариант вызывает беспокойство, учитывая еще большую передачу и большую тяжесть..."

Потом вот это ?

"По своей структуре "Омикрон BA.2" очень похож на "Дельту", однако гораздо более заразен, при этом переносится значительно легче."

вирус "невидимку" профилактируют невидимыми вакцинами видимо..
ваще за дебилов держат ушлепки зеленые.
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18.02.2022 18:59 Ответить
Вируc не может идти на поправку - он НЕ ЖИВОЙ . Вирусы не едят , не спят, не размножаются....
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18.02.2022 19:02 Ответить
 
 