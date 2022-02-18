В Украине зафиксировали новый вариант штамма "Омикрон", - главный санврач Кузин. ВИДЕО
В Украине зафиксирован новый вариант штамма коронавируса "Омикрон".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил главный санврач Игорь Кузин.
"Что касается вариантов BA.1, BA.2 - да, они зарегистрированы на территории Украины. Пока это единичные случаи, и на самом деле, когда мы посмотрим на вот эти подвиды, подтипы штамма "Омикрон", то действительно этот второй вариант вызывает беспокойство, учитывая еще большую передачу и большую тяжесть... Мы сейчас не фиксируем его массово, это преимущественно случаи заражения вернувшихся из-за границы людей", - сообщил он.
Напомним, о новом штамме коронавируса "Омикрон BA.2" сообщили во Всемирной организации здравоохранения. Его уже выявили в 57 странах мира. Чаще этот штамм называют "невидимкой", поскольку у "Омикрона BA.2" нет генетического маркера, который позволил бы его отличить от обычного "Омикрона" или "Дельты". То есть этот вид "Омикрона" можно обнаружить во время ПЦР-тестирования, но отличить от других штаммов COVID-19 нельзя.
По своей структуре "Омикрон BA.2" очень похож на "Дельту", однако гораздо более заразен, при этом переносится значительно легче.
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но легче переносится (симптомов нет) - вирус сам идёт на поправку ?
Сначала вот это фуфло:
"Что касается вариантов BA.1, BA.2 - да, они зарегистрированы на территории Украины. Пока это единичные случаи, и на самом деле, когда мы посмотрим на вот эти подвиды, подтипы штамма "Омикрон", то действительно этот второй вариант вызывает беспокойство, учитывая еще большую передачу и большую тяжесть..."
Потом вот это ?
"По своей структуре "Омикрон BA.2" очень похож на "Дельту", однако гораздо более заразен, при этом переносится значительно легче."
вирус "невидимку" профилактируют невидимыми вакцинами видимо..
ваще за дебилов держат ушлепки зеленые.