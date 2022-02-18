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В окупованому Донецьку увімкнуті тривожні сирени. ВIДЕО

Російські окупанти увімкнули в Донецьку сирени міської системи сповіщення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозаписи зі звуком завиваючих сирен публікують користувачі соцмереж.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Здесь собрались люди, занимающиеся всеми этими провокациями", - ватажок терористів "ДНР" Пушилін зібрав пресконференцію. ВIДЕО

 Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Дізналися із новин", - адміністрація Ростовської області РФ нічого не знає про план евакуації мешканців ОРДО в регіон

Автор: 

Донецьк (946) окупація (6685) росія (65122)


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Топ коментарі
+52
готується якась провокація - це точно. Зберуть орків у купу і накриють Точкою-У з ростовської області.
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18.02.2022 17:25
+47
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18.02.2022 17:23
+34
.Гарвард відпочиває . .
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18.02.2022 17:27
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мірняк згоняют на вивоз... і в розход під камєри Коца.?

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18.02.2022 17:22 Відповісти
готується якась провокація - це точно. Зберуть орків у купу і накриють Точкою-У з ростовської області.
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18.02.2022 17:25 Відповісти
еще вариант - взорвать и насыпать туда осколков от бомб Байрактара, привезенных из Сирии/Ливии
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18.02.2022 17:33 Відповісти
суки кацапские детьми и женщинами прикрываются -УБЛЮДКИ
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18.02.2022 17:59 Відповісти
на видео - то так п*рдаки у кацапов воют
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18.02.2022 18:58 Відповісти
Новой валютой днр объявлен медный дроссель.
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18.02.2022 17:22 Відповісти
У русских всегда твердой валютой был пузырь шмурдяка.
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18.02.2022 17:24 Відповісти
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18.02.2022 17:54 Відповісти
1 метр рельсы=5 медных дросселя
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18.02.2022 17:25 Відповісти
Не " медный дроссель"а "фанерный дристель".
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18.02.2022 17:28 Відповісти
Темнота, фанерный рейхстаг под Масквой.
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18.02.2022 17:34 Відповісти
Ета гімн расейскага міра...
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18.02.2022 17:23 Відповісти
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18.02.2022 17:23 Відповісти
Російські окупанти увімкнули в Донецьку сирени міської системи сповіщення
==============
і що-допомогло?
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18.02.2022 17:23 Відповісти
Створюють атмосферу страху ваті..
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18.02.2022 17:26 Відповісти
Референдум боком вылазит.
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18.02.2022 17:26 Відповісти
.Гарвард відпочиває . .
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18.02.2022 17:27 Відповісти
на крыше напрашивается большой развевающийся триколор
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18.02.2022 17:34 Відповісти
И вышка с пулемётчиком.
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18.02.2022 17:40 Відповісти
Найбільше сподобалась ідея з хвірткою . Ну перекосило її , ну не відкривається , буває ,, нижній кут надрізав болгаркою і - всєх то дєлов . Рівняти ще її , морочити голову ,нафіг нада . ! .
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18.02.2022 17:47 Відповісти
маю надіє що з'****** нах остен цигель цигель
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18.02.2022 17:28 Відповісти
Та пусть тренируются, им полезно, путлер такое любит..
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18.02.2022 17:28 Відповісти
кароокэ?
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18.02.2022 17:29 Відповісти
кыш на ростов.... а пишут что в ростове первый раз слышут что чипушилин туда пол донбасса собрался эвакуировать... на публику работают...сирены.....а бомбят....караул.... байрактары.... взрослые седовласые люди....а мозгов у населения русского мира меньше чем у микробов(( ВИЖУ КИЛЯ фэйс засветил.... какой же **** он живучий падлюка.... весь видать такой провитаминеный на вкусностях и полезностях....😂🤣
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18.02.2022 17:29 Відповісти
даунбасяне, а разве вы не знали восемь лет назад,
шо на паРаше вой сирен у них - песней завётца
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18.02.2022 17:29 Відповісти
Усі по норах. Дамбасіти, цього ви хотіли, коли кликали у свій дім кремлівського окурка. На російські зарплати та пенсії повелися. Ну хто ж вам її дасть. Ви хоч день на той час працювали на московію, щоб її отримувати. Вас послали і будуть посилати і далі. Зрадників ніхто не любить, навіть вороги України.
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18.02.2022 17:31 Відповісти
Интересно, если орки по Киеву жахнут, ты тоже такое говорить будешь? Что же вы кацам про гражданскую войну подыгрываете? Зачем???
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18.02.2022 18:40 Відповісти
...Росія готова напасти на нас будь-якого дня, кожного дня, щохвилини. Поки в Кремлі панує доктрина російського імперіаліазму й відбудови СРСР - ми будемо жити під постійною загрозою! І зауважте: не до кінця перебування Путіна у владі, бо прізвище президента не є вирішальним, а саме до кінця панування ідеї російського імперіалізму. Влада може змінитися, але навіть опозиціонери там заражені вірусом імперськості - і теж прагнуть задушити Україну в "братських" обіймах.

...Росія - це ворог України, і війна триває на всіх фронтах щодня. Так, є більш чи менш інтенсивні фази цієї війни, є показники концентрування військ біля кордонів, але насправді війна - це не лише танки і зброя. Точніше, зброя буває різною, і під час війни проти нас Росія використовує весь арсенал своїх інструментів впливу. Від газового тиску, пропаганди, дискредитації в світі - до армії на Донбасі, від дестабілізації внутрішньої ситуації і підкупу українських політиків - до можливості застосувати проти України ядерну зброю.

Якщо широкого наступу не відбулося, то це не означає, що плани підкорити Україну скасовано. Просто в цей день порахували, що вигідніше скористатися іншими засобами, а війська можна буде застосувати пізніше. Кремль вичікує слушного моменту, щоб завдати якомога болючішого удару: це може бути внутрішня криза чи політичний розкол в Україні, тимчасове послаблення монолітності Заходу, економічна криза, стихійне лихо, та будь-що - звір застиг перед стрибком.

Тому нам треба навчитися жити з відчуттям, що наступ буде. Інформаційний наступ, кібератака, провокації, терористичні акти, спроби змінити уряд на проросійський, зрештою, масований військовий наступ і бомбардування Києва - все це може початися кожної миті, адже зброя в агресора напоготові. Російська імперія не може існувати без України - і ми мусимо бути пильними аж до моменту краху Росії. - Андрій Любка
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18.02.2022 17:31 Відповісти
Короче тепер орки обнесуть усі хати які не встигли обнести місцевим небандеровцам)))
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18.02.2022 17:32 Відповісти
пипец.. что узкий мир сделал с Донецком.. ни машин ни людей (по сравнению с тем мегаполисом что был, каким помню).. походу эвакуировать там уже некого..
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18.02.2022 17:32 Відповісти
Я тоже заметил что на улицах "многолюдно".
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18.02.2022 17:39 Відповісти
каждому кормильцу место в товарняке на растов, получили расейские паспорта? теперь билеты дадут бесплатные на родину, сбылась мечта, хватит кормить гейропу и бандер.
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18.02.2022 17:32 Відповісти
может это лыныры хочет напасть на дыры
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18.02.2022 17:33 Відповісти
Это будет конец всему, война сферхдержав недопустима
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18.02.2022 17:37 Відповісти
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18.02.2022 17:37 Відповісти
в шахтах ядренные бимбы откопают и друг на друга швырнут... а гейропа от радиации лысеть начнет и суперсильна АбеспакоиЦа!!!
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18.02.2022 17:41 Відповісти
на сутки , по заявкам бабмбасной елиты
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18.02.2022 17:34 Відповісти
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18.02.2022 17:37 Відповісти
ща вместо жителей их квартиры займут ихтамнеты
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18.02.2022 17:37 Відповісти
ага...)))) в квартирахнетах
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18.02.2022 17:38 Відповісти
Такое впечатление, что Омикрон поражает у даунбасят не органы дыхания, а полностью разваливает мозги.
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18.02.2022 17:38 Відповісти
Это похоже на грузинский сценарий...
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18.02.2022 17:38 Відповісти
ну мы не Грузия при всем моем уважением к ним и у нас не 1 дивизион пво как у них рубка будет страшная только еще раз мы готовы их убивать за Украину а вот они за бабки пу и кооператива озеро подыхать не хотять
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18.02.2022 17:42 Відповісти
Тікайте, ватани, тікайте на разєйужку !!! Хватіт карміть Україну !!!
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18.02.2022 17:39 Відповісти
будем всех бамбить
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18.02.2022 17:40 Відповісти
всех ватников соберут и сами расстреляют ?
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18.02.2022 17:44 Відповісти
не, в колону афтобусов попадуть несколько точек-у от ВСУ это круче чем сахар в мешках в подвалы тягать ))))
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18.02.2022 17:56 Відповісти
Та какие то сирены? То кормильцы Украины воют на пустых болотах от голода.
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18.02.2022 17:45 Відповісти
Сайлент-Хил
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18.02.2022 17:59 Відповісти
Дибіли )))))
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18.02.2022 18:24 Відповісти
Точно дибилоиды колорадские что то взорвут с людьми. Ху***ло своих кацапов не жалел и взрывал тысячами чтобы кого то обвинить, а на украинских ватников ему вообще насрать. Хоть миллион в шахты загонит и взорвет чтобы обвинить Сороса и НАТО
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18.02.2022 18:45 Відповісти
Увеличивают продажи водки.
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18.02.2022 19:36 Відповісти
 
 