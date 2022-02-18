В окупованому Донецьку увімкнуті тривожні сирени. ВIДЕО
Російські окупанти увімкнули в Донецьку сирени міської системи сповіщення.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозаписи зі звуком завиваючих сирен публікують користувачі соцмереж.
Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Дізналися із новин", - адміністрація Ростовської області РФ нічого не знає про план евакуації мешканців ОРДО в регіон
Топ коментарі
+52 Volodymyr Volodymyr #490180
показати весь коментар18.02.2022 17:25
+47 Zelya Vsyo
показати весь коментар18.02.2022 17:23
+34 Maksim Perepelitca
показати весь коментар18.02.2022 17:27
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
==============
і що-допомогло?
шо на паРаше вой сирен у них - песней завётца
...Росія - це ворог України, і війна триває на всіх фронтах щодня. Так, є більш чи менш інтенсивні фази цієї війни, є показники концентрування військ біля кордонів, але насправді війна - це не лише танки і зброя. Точніше, зброя буває різною, і під час війни проти нас Росія використовує весь арсенал своїх інструментів впливу. Від газового тиску, пропаганди, дискредитації в світі - до армії на Донбасі, від дестабілізації внутрішньої ситуації і підкупу українських політиків - до можливості застосувати проти України ядерну зброю.
Якщо широкого наступу не відбулося, то це не означає, що плани підкорити Україну скасовано. Просто в цей день порахували, що вигідніше скористатися іншими засобами, а війська можна буде застосувати пізніше. Кремль вичікує слушного моменту, щоб завдати якомога болючішого удару: це може бути внутрішня криза чи політичний розкол в Україні, тимчасове послаблення монолітності Заходу, економічна криза, стихійне лихо, та будь-що - звір застиг перед стрибком.
Тому нам треба навчитися жити з відчуттям, що наступ буде. Інформаційний наступ, кібератака, провокації, терористичні акти, спроби змінити уряд на проросійський, зрештою, масований військовий наступ і бомбардування Києва - все це може початися кожної миті, адже зброя в агресора напоготові. Російська імперія не може існувати без України - і ми мусимо бути пильними аж до моменту краху Росії. - Андрій Любка