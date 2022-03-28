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Російські війська поцілили в нафтобазу на Рівненщині, - голова ОВА Коваль. ВIДЕО

Ворог завдав ракетного удару по Рівненській області.

Про це повідомив у телеграмі голова ОВА Віталій Коваль, інформує Цензор.НЕТ.

Він уточнив, що ціллю знову стала нафтобаза.

На місце виїхала ДСНС та хімічна лабораторія.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нафтобаза в Дубні на Рівненщині повністю знищена ракетним ударом ворога, - ОВА

Автор: 

Коваль (82) Рівненська область (1175)


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Топ коментарі
+21
Не моє , з фейсбука Юрія Романеко.
Суть така , що при Гельманцеві запровадили систему,коли в податкову потрібно вносить рівень пального в цистернах та точні gps координати

Россия явно пытается сорвать посевную. Но это и так слишком очевидно, в связи ударами по нефтебазам. А интересное вот что. Ведь по сути Гетьманцев сдал с потрохами все координаты складов с топливом. Нафига gps-адрес уровнемера заносить в таблицы для налоговой отчетности? Теперь оккупанты бьют в самые полные склады. Не во все. И очень четко знают об этом. Деятельность Гетманцева требует самого глубокого рассмотрения правоохранительных органов. Потому что то, что он сделал в экономике выглядит как целенаправленная подрывная политика в пользу России.
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28.03.2022 21:56
+19
Ага судя по Львову Луцку Ривному и прочим городам об этом даже и не думают.Ну и месяц войны под ударами военные обьекты солдаты спят в казармах.Тут даже разговаривать не о чём и матов не хватает.
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28.03.2022 21:55
+17
Говорят если вмокнуть *** в сахар, прибегут русские и начнут его сосать.
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28.03.2022 21:50
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Три круглосуточных поста с ПЗРК по три человека на каждом посту в 8-часой смене (расположении постов равносторонним треугольником с центром на объекте) на растоянии 2-3 км от охраняемого стратегического объекта даст достаточную не менее 65% защиту против ракет противника.
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29.03.2022 09:14 Відповісти
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