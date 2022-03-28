Російські війська поцілили в нафтобазу на Рівненщині, - голова ОВА Коваль. ВIДЕО

Ворог завдав ракетного удару по Рівненській області.

Про це повідомив у телеграмі голова ОВА Віталій Коваль, інформує Цензор.НЕТ.

Він уточнив, що ціллю знову стала нафтобаза.

На місце виїхала ДСНС та хімічна лабораторія.

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