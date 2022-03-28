Російські війська поцілили в нафтобазу на Рівненщині, - голова ОВА Коваль. ВIДЕО
Ворог завдав ракетного удару по Рівненській області.
Про це повідомив у телеграмі голова ОВА Віталій Коваль, інформує Цензор.НЕТ.
Він уточнив, що ціллю знову стала нафтобаза.
На місце виїхала ДСНС та хімічна лабораторія.
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RustIck
показати весь коментар29.03.2022 09:14 Відповісти Мені подобається 0
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Суть така , що при Гельманцеві запровадили систему,коли в податкову потрібно вносить рівень пального в цистернах та точні gps координати
Россия явно пытается сорвать посевную. Но это и так слишком очевидно, в связи ударами по нефтебазам. А интересное вот что. Ведь по сути Гетьманцев сдал с потрохами все координаты складов с топливом. Нафига gps-адрес уровнемера заносить в таблицы для налоговой отчетности? Теперь оккупанты бьют в самые полные склады. Не во все. И очень четко знают об этом. Деятельность Гетманцева требует самого глубокого рассмотрения правоохранительных органов. Потому что то, что он сделал в экономике выглядит как целенаправленная подрывная политика в пользу России.