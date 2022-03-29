Російський окупант, охоплений полум'ям, вискакує з підбитого "Стугною" танка Т-72. ВIДЕО

Російському окупанту вдалося вискочити з підбитого танка Т-72 після влучання в бронемашину заряду ПТРК "Стугна".

Про це пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов і публікує відеозапис цього моменту. На відео видно, що російський загарбник охоплений полум'ям і біжить від підбитого танка. Бутусов зазначає, що бронемашину знищили бійці 92-ї бригади ЗСУ поблизу Харкова.

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