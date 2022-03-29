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Російський окупант, охоплений полум'ям, вискакує з підбитого "Стугною" танка Т-72. ВIДЕО

Російському окупанту вдалося вискочити з підбитого танка Т-72 після влучання в бронемашину заряду ПТРК "Стугна".

Про це пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов і публікує відеозапис цього моменту. На відео видно, що російський загарбник охоплений полум'ям і біжить від підбитого танка. Бутусов зазначає, що бронемашину знищили бійці 92-ї бригади ЗСУ поблизу Харкова.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Ну и запах тут, конечно!", - вбиті під час визволення села Мала Рогань російські окупанти. ВIДЕО 18+

Автор: 

армія рф (17373) знищення (7235)


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Топ коментарі
+98
Пєтух смажений..
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29.03.2022 14:10
+67
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29.03.2022 14:11
+58
- Офіціант, можна цю курку краще прожарити, а то вона мій гарнір клює.
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29.03.2022 14:12
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що згорить- те не зогние
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29.03.2022 14:55 Відповісти
Дуже гармонійно до цього відео виглядає фото усміхненого Бутусова))
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29.03.2022 14:56 Відповісти
к братьям своим побежал семки лускать
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29.03.2022 17:16 Відповісти
По-моему, он танцует... лезгинку
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29.03.2022 15:02 Відповісти
Он ещё впридачу дурачёк, бежит и раздувает пламя всё больше. Тяжёлый ожог обеспечен.
Картина маслом. Бальзам на душу.
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29.03.2022 15:37 Відповісти
Там уже просто туловище бежит
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29.03.2022 15:39 Відповісти
Гарно . Дуже гарно . Кожен вбитий чи спалений російський окупант - це маленький крок до МИРУ і десятки врятованих людських життів.
Слава Україні !!! Всіх рашистів денацифікуєм і демілітаризуєм на українській землі .
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29.03.2022 15:06 Відповісти
Хтось знімає на телехвона,замість вести прицільний вогонь по шкварчащому ворогу. А воно підлікується і буде знов вбивати українців.
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29.03.2022 15:14 Відповісти
Саботаж оборонного замовлення снайперських гвинтівок заводу Маяк проявлений.
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29.03.2022 15:57 Відповісти
На сегодняшний день прогресса ,танк это консервная банка , особенно когда выскакивают горящие твари..
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29.03.2022 15:20 Відповісти
"И дорогая не узнает какой в танкиста был конец..."
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29.03.2022 15:21 Відповісти
Танкіст-шкварок)
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29.03.2022 15:22 Відповісти
... Горіли падли, палали,
люди місцеві прибігли,
допомагати почали,
в вогонь соляру плескали.
Орки тікати почали,
в шоці по лісу бігали,
Там вже мисливці стояли,
свинособак підстрелили.
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29.03.2022 15:33 Відповісти
Можна дивитися вічно, як тече вода, як горить москаль...
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29.03.2022 15:50 Відповісти
Коли спалахнув пукан у прямому сенсі слова.
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29.03.2022 15:51 Відповісти
Теперь русский петух бежит и машет конечностями, как та курица которую глушили палкой. https://www.youtube.com/watch?v=7GkrjdhJ6SM
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29.03.2022 15:57 Відповісти
Да нет, хлопцы, он вспомнил "Кто не скачет - тот москаль" и решил замаскироваться, попрыгал в кустики.
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29.03.2022 15:58 Відповісти
Ступінь прожарки " з кровью" rare (червоне м'ясо, по краю якого сформувалася апетитна скоринка більш темного кольору) або Medium rare (м'ясо яскравого червоно-рожевого кольору. В такому стейку вже менше «крові» і з'являється рожевий сік)!
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29.03.2022 15:59 Відповісти
Гори, гори ясно ...
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29.03.2022 16:12 Відповісти
горячая встреча путькиных петухов
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29.03.2022 16:31 Відповісти
там хтось залишився гасити
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29.03.2022 16:41 Відповісти
Снайпер должен такие вещи подстраховывать.

Недоработка.
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29.03.2022 16:46 Відповісти
Зачем пулю тратить и так будет може инвалидом.А рашке платить ему пенсию.
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29.03.2022 18:07 Відповісти
А зачем пулю тратить. Ожог у него наверняка первой степени. Без медицины не обойтись. А рашисты его нах...бросят - он им не нужен. Результат - догадуешься.
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29.03.2022 23:08 Відповісти
Догорел хоть?🤔
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29.03.2022 16:53 Відповісти
Не жилец!!
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29.03.2022 17:29 Відповісти
"Підкопчений" побіг.
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29.03.2022 18:10 Відповісти
Надеюсь, люди не пострадали ))).
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29.03.2022 19:40 Відповісти
Ловят? Как поймают - на кол! (с)
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29.03.2022 21:07 Відповісти
Петух гриль, недорого...
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29.03.2022 23:11 Відповісти
Когда проиграл в "Зарницу"....
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30.03.2022 01:41 Відповісти
это какая-то русофобия прямо.
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30.03.2022 07:12 Відповісти
пацаны надо было добить гавнюка.
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30.03.2022 07:39 Відповісти
А КАК ЖЕ ШАШЛЫК В СОБСТВЕННОМ ТАНКУ !?)
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30.03.2022 09:29 Відповісти
пукан у него знатно подгорел
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30.03.2022 10:10 Відповісти
на концерт к кобзону
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30.03.2022 10:11 Відповісти
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27.04.2022 23:08 Відповісти
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