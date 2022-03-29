Російський окупант, охоплений полум'ям, вискакує з підбитого "Стугною" танка Т-72. ВIДЕО
Російському окупанту вдалося вискочити з підбитого танка Т-72 після влучання в бронемашину заряду ПТРК "Стугна".
Про це пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов і публікує відеозапис цього моменту. На відео видно, що російський загарбник охоплений полум'ям і біжить від підбитого танка. Бутусов зазначає, що бронемашину знищили бійці 92-ї бригади ЗСУ поблизу Харкова.
Топ коментарі
+98 Ksenia VB
показати весь коментар29.03.2022 14:10
+67 Підлога Маккартні
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+58 экзорцист
показати весь коментар29.03.2022 14:12
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Картина маслом. Бальзам на душу.
Слава Україні !!! Всіх рашистів денацифікуєм і демілітаризуєм на українській землі .
люди місцеві прибігли,
допомагати почали,
в вогонь соляру плескали.
Орки тікати почали,
в шоці по лісу бігали,
Там вже мисливці стояли,
свинособак підстрелили.
Недоработка.