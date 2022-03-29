Российский оккупант, охваченный пламенем, выскакивает из подбитого "Стугной" танка Т-72. ВИДЕО

Российскому оккупанту удалось выскочить из подбитого танка Т-72 после попадания в бронемашину заряда ПТРК "Стугна".

Об этом пишет главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов и публикует видеозапись этого момента. На видео видно, что российский оккупант охвачен пламенем и бежит от подбитого танка. Бутусов отмечает, что бронемашину уничтожили бойцы 92-й бригады ВСУ вблизи Харькова.

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