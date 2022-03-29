Российский оккупант, охваченный пламенем, выскакивает из подбитого "Стугной" танка Т-72. ВИДЕО
Российскому оккупанту удалось выскочить из подбитого танка Т-72 после попадания в бронемашину заряда ПТРК "Стугна".
Об этом пишет главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов и публикует видеозапись этого момента. На видео видно, что российский оккупант охвачен пламенем и бежит от подбитого танка. Бутусов отмечает, что бронемашину уничтожили бойцы 92-й бригады ВСУ вблизи Харькова.
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Картина маслом. Бальзам на душу.
Слава Україні !!! Всіх рашистів денацифікуєм і демілітаризуєм на українській землі .
люди місцеві прибігли,
допомагати почали,
в вогонь соляру плескали.
Орки тікати почали,
в шоці по лісу бігали,
Там вже мисливці стояли,
свинособак підстрелили.
Недоработка.