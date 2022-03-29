Прикордонник Роман Грибов, автор гасла "Русский военный корабль, иди нах#й", повернувся з полону додому. ВIДЕО

Військовослужбовець Роман Грибов, автор легендарної фрази, що боронив острів Зміїний, повернувся з полону додому, в Черкаську область та отримав нагороду.

Як інформує Цензор.НЕТ, автор гасла "Русский военный корабль, иди нах#й" прикордонник Роман Грибов, який разом із побратимами захищав острів Зміїний, повернувся з полону на рідну Черкащину.

"Мав за честь вітати на Батьківщині нашого без перебільшення легендарного військового. Роман брав участь в обороні острова Зміїний. Черкащанин разом із побратимами продемонстрували всьому світові твердість і міцність українського духу, нашу незламність", - зазначив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Прикордонник Грибов отримав відзнаку "За заслуги перед Черкащиною".

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