Прикордонник Роман Грибов, автор гасла "Русский военный корабль, иди нах#й", повернувся з полону додому. ВIДЕО
Військовослужбовець Роман Грибов, автор легендарної фрази, що боронив острів Зміїний, повернувся з полону додому, в Черкаську область та отримав нагороду.
Як інформує Цензор.НЕТ, автор гасла "Русский военный корабль, иди нах#й" прикордонник Роман Грибов, який разом із побратимами захищав острів Зміїний, повернувся з полону на рідну Черкащину.
"Мав за честь вітати на Батьківщині нашого без перебільшення легендарного військового. Роман брав участь в обороні острова Зміїний. Черкащанин разом із побратимами продемонстрували всьому світові твердість і міцність українського духу, нашу незламність", - зазначив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.
Прикордонник Грибов отримав відзнаку "За заслуги перед Черкащиною".
Топ коментарі
+106 ьля
показати весь коментар29.03.2022 17:36
+52 Алексей Технолог
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+51 Юрій Булкін
показати весь коментар29.03.2022 17:36
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Вот по видом результатов переговоров кацапы таким образом и спасают свою группировку.
Обдолбанные немцы? которые развязали эту войну строительством СП2?? умиротворением агрессора? не видящие оккупации крыма и ЛДНР 8 лет и заглядыванием в очко путину? которые нам месяц каски думали, давать или нет?? которые свифт так и не отключили??
окститесь, уважаемая!
"Украинская сторона направила 25 февраля спасательное судно «Сапфир» на остров Змеиный, чтобы эвакуировать тела 13 якобы погибших украинских пограничников.
На судне был священнослужитель Одесской епархии ПЦУ протоиерей Василий Вырозуб.
26 февраля появилась информация, что судно стоит под стражей российских военных кораблей.
В 18:00 27 февраля управляющий Одесской епархией получил телефонное сообщение от протоиерея Василия Вырозуба о том, что судно, экипаж и представители миссии под конвоем направляются в неизвестном направлении.
Кроме того, священнослужитель сообщил, что на острове не было павших военнослужащих, а члены экипажа судна «Сапфир» фактически стали заложниками."
Может он наврал
путин - *****,
Русский военный корабль, иди на ***!
https://www.youtube.com/watch?v=azLyGl4ilJY
худорлявого хлопця, який не злякався орків і послав їх у відомому напрямку 👍🏼👍🏼👍🏼
Молодець !!
ПІД ТВОЇМ ГАСЛОМ УСІ ОРКИ ПІДУТЬ НА Х.Й!
СЛАВА ЗАХИСНИКАМ УКРАЇНИ!
зрадникам смерть !
Слава Герою!
Слава Герою-захиснику!
Але.. коли б не вийшло, в нас, згодом, чергової "історії" а-ля "Надія Савченко"... щодо підлості - росіяни майстри в таких справах. А українці, часто, надто наївні. Треба пильнувати. Не розслабляємося.