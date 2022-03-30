"Майже всі вбиті. Живих двоє залишилося", - допит російського офіцера Молчанова, полоненого біля села Мала Рогань поблизу Харкова. ВIДЕО
Захоплений у полон російський офіцер Дмитро Молчанов під час допиту розповів про втрати підрозділу, що захопив, тепер вже звільнене від окупантів, село Мала Рогань поблизу Харкова, про рідню в Україні та, навіть, про бажання у 2014 році побувати на Майдані, де вирувала Революція Гідності.
Відеозапис допиту опублікував на своїй сторінці в соцмережі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Допит старшого лейтенанта 59-го танкового полку 144-ї дивізії Дмитра Молчанова відразу після зачистки висоти поблизу села Мала Рогань 28 березня бійцями 92-ї бригади ЗСУ. Зведені БТГ 59-го полку та 138-ї мотострілецької бригади були повністю розгромлені біля сіл Мала Рогань та Вільхівці 25-28 березня. Ворог отрима наказ триматися до кінця. У результаті командир 59-го полку був убитий, начальник артилерії та начальник зв'язку взяті в полон. Під час цих боїв в полон взято 60 окупантів... Понад місяць підрозділ Молчанова обстрілював Харків. І це при тому, що його дідусь та бабуся мешкають поблизу Кривого Рогу у селі Новопілля", - пише в коментарі до відео Бутусов.
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от 100% - відпусти (обміняй) цих виродків так через день вони знов будуть це саме робити й ще з більшим озвірінням, так як будуть знати що їм за це нічого не буде (можна швиденько буде в полон здатись)...(((
не мені судити,але імхо - нефіг в полон брати
Попавшие в плен для них предатели родины.
Далі, логічний ланцюг, сподіваюсь додумаєте самі.
ще раз кажу не мені судити...але досвід Чечні підказує що свинособаки від безкарності тільки наглішають(
Российским солдатам отказывают в получении компенсации за ранения, полученные в Украине.
Обещали 3 млн российских рублей, однако война проходит для многих военных под грифом «учения», поэтому и компенсация им не положена. https://t.me/charter97_org/68459
https://www.youtube.com/watch?v=Zn17O4xCuZ4
Бабушка с дедушкой под Кривым Рогом, а это чмо в ушанке и в разноцветных перчатках обстреливает Харьков...
я не стрелял, я рядом стоял
И сразу вспомнился фильм "Армагеддон", 1989-го года. Там есть такой персонаж - Лев Андропов, мокшанский космонавт семитской внешности, небрит, нетрезв, в шапке-ушанке и телогрейке, бьёт по приборам, открывает кран подачи топлива ломом, взрывает космическую станцию "Мир". В общем троллинг 80-го левела. У скрепоносцев тогда залповые взрывы пуканов раздавались чрезвычайно громко. ))