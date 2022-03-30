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"Майже всі вбиті. Живих двоє залишилося", - допит російського офіцера Молчанова, полоненого біля села Мала Рогань поблизу Харкова. ВIДЕО

Захоплений у полон російський офіцер Дмитро Молчанов під час допиту розповів про втрати підрозділу, що захопив, тепер вже звільнене від окупантів, село Мала Рогань поблизу Харкова, про рідню в Україні та, навіть, про бажання у 2014 році побувати на Майдані, де вирувала Революція Гідності.

Відеозапис допиту опублікував на своїй сторінці в соцмережі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Допит старшого лейтенанта 59-го танкового полку 144-ї дивізії Дмитра Молчанова відразу після зачистки висоти поблизу села Мала Рогань 28 березня бійцями 92-ї бригади ЗСУ. Зведені БТГ 59-го полку та 138-ї мотострілецької бригади були повністю розгромлені біля сіл Мала Рогань та Вільхівці 25-28 березня. Ворог отрима наказ триматися до кінця. У результаті командир 59-го полку був убитий, начальник артилерії та начальник зв'язку взяті в полон. Під час цих боїв в полон взято 60 окупантів... Понад місяць підрозділ Молчанова обстрілював Харків. І це при тому, що його дідусь та бабуся мешкають поблизу Кривого Рогу у селі Новопілля", - пише в коментарі до відео Бутусов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Знищений склад ракетно-артилерійського озброєння рашистів у Бєлгородській області РФ, - Бутусов. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

армія рф (17337) Бутусов Юрій (3589) полонені (2261)


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Топ коментарі
+59
здається ми трохи "переграємо" у толерантність й "гуманне поводження"....

от 100% - відпусти (обміняй) цих виродків так через день вони знов будуть це саме робити й ще з більшим озвірінням, так як будуть знати що їм за це нічого не буде (можна швиденько буде в полон здатись)...(((

не мені судити,але імхо - нефіг в полон брати
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30.03.2022 13:09
+47
рассказал, а потом заболел и сдох
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30.03.2022 13:08
+31
А ще можна сказати, що втік. Навіщо тримати і годувати ту мразь, яка навмисно обстрілювала мирне місто і вбивала жінок та дітей.
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30.03.2022 13:17
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рассказал, а потом заболел и сдох
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30.03.2022 13:08 Відповісти
А ще можна сказати, що втік. Навіщо тримати і годувати ту мразь, яка навмисно обстрілювала мирне місто і вбивала жінок та дітей.
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30.03.2022 13:17 Відповісти
Ви всі з глузду зїхали?. А багато полонених німців у 2СВ було поміняно на полонених бійців ЧА?. Жодного. А чим зараз РФія відрізняється від Нацистської Німеччинм 1933-1945 рр? А нічим? Це тільки наші єврейчики при владі під шумок гуманності запустили обмін ахвіцерів армії РФ на наших полонених бо там таки боговибраних багато
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30.03.2022 15:16 Відповісти
Росія відрізняється від Нациської Німеччини тим,що росія більш жорстока
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01.04.2022 10:16 Відповісти
здається ми трохи "переграємо" у толерантність й "гуманне поводження"....

от 100% - відпусти (обміняй) цих виродків так через день вони знов будуть це саме робити й ще з більшим озвірінням, так як будуть знати що їм за це нічого не буде (можна швиденько буде в полон здатись)...(((

не мені судити,але імхо - нефіг в полон брати
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30.03.2022 13:09 Відповісти
это обменный фонд, на это говно можно обменять наших людей
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30.03.2022 13:14 Відповісти
Это говно им точно не нужно.
Попавшие в плен для них предатели родины.
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30.03.2022 13:17 Відповісти
ахвицерав будут менять, а вот расходное мясо вряд ли
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30.03.2022 13:45 Відповісти
Не факт. Для них это то же мясо, только сортом выше при сдаче в "эксплуатацию".
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30.03.2022 13:55 Відповісти
Обученых в плен не брать - нам только хуже будет. А обычных рукожопых рядовых и срочников - почему бы и не взять в плен, чтобы потом обменять на наших, они угрозы для ВСУ не представляют.
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30.03.2022 13:19 Відповісти
Після пережитого далі підвалах не піде! Хоча хз
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30.03.2022 13:22 Відповісти
А наші солдати в полон не попадають? Це виключно москалі?
Далі, логічний ланцюг, сподіваюсь додумаєте самі.
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30.03.2022 19:46 Відповісти
а Ви думаєте там з ними поводяться відповідно до вимог конвенції?(
ще раз кажу не мені судити...але досвід Чечні підказує що свинособаки від безкарності тільки наглішають(
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31.03.2022 09:26 Відповісти
Поза у старшего лейтенанта, как у проститутки на Окружной)
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30.03.2022 13:11 Відповісти
Артист балета бывший.
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30.03.2022 13:25 Відповісти
Зато щас петь будет)
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30.03.2022 13:40 Відповісти
Афицеры, Афицеры, ваши жопы под прицелом..
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30.03.2022 14:16 Відповісти
Всё намного прозаичнее-если эта шлюха станет ровно,то бутылка из жопы выпадет.
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30.03.2022 14:54 Відповісти
Дайте ему пистолет с одной пулей.
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30.03.2022 13:15 Відповісти
родіна снова кінула тєбя, синок

Российским солдатам отказывают в получении компенсации за ранения, полученные в Украине.

Обещали 3 млн российских рублей, однако война проходит для многих военных под грифом «учения», поэтому и компенсация им не положена. https://t.me/charter97_org/68459
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30.03.2022 13:15 Відповісти
Російські матері "продали" путіну дітей за 12 млн рублів.
https://www.youtube.com/watch?v=Zn17O4xCuZ4
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30.03.2022 13:32 Відповісти
І трупи не вивозять, а вивезених спалюють і подають їх як зниклі безвісти. На таких виплати не розповсюджуються.
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30.03.2022 13:35 Відповісти
Чергова казочка від військового злочинця, вбивці, насильника та мародера
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30.03.2022 13:16 Відповісти
шапка у него зачетная, от елдашкина наверно
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30.03.2022 13:17 Відповісти
Ушанка кацапская, как же она им идёт, этим никчемным рабам, это даже лучше клейма, клеймо на теле, а вонючая совковая ушанка это прямо кричит = Я ***** ИЗ ЭСЭНГЭ
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30.03.2022 13:17 Відповісти
Не стрилял, не участвовал, мама больная, простите...
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30.03.2022 13:17 Відповісти
Блин, правда это уже не люди Zомби..
Бабушка с дедушкой под Кривым Рогом, а это чмо в ушанке и в разноцветных перчатках обстреливает Харьков...
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30.03.2022 13:18 Відповісти
А чего с этим насильником беседы ведутся? Отрезали наживо голову и все.
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30.03.2022 13:18 Відповісти
А чего он не связанный. Щас изловчится и Бутусова пробьет
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30.03.2022 13:22 Відповісти
Это Бутусов его в плен взял?)
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30.03.2022 13:23 Відповісти
Имеет родственников в Украине. До 14 постоянно ездил. Имел возможность знать что происходит в Украине. Видеть своими глазами. Уверен,что ненавидит и через 70 лет фашистов. Но сам,без зазрения совести творит и убивает еще хуже и ужаснее...Что не так с этими животными?
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30.03.2022 13:24 Відповісти
Кацапи сер.
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30.03.2022 14:30 Відповісти
двоє то дуже багато..
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30.03.2022 13:25 Відповісти
так, половинки одного було б достатньо
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30.03.2022 18:14 Відповісти
Панять і прастіть нєскалька раз, і останній раз - контрольний в голову...
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30.03.2022 13:25 Відповісти
кого не спросишь
я не стрелял, я рядом стоял
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30.03.2022 13:26 Відповісти
Ага, только патроны подавал...
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30.03.2022 13:57 Відповісти
Треух вне конкуренции, как будто Спилберг надел..
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30.03.2022 13:26 Відповісти
А чого це двоє залишилося? А можна, щоб жодного?
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30.03.2022 13:27 Відповісти
Можна, але Сунь-дзи радить залишати живого свідка.
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30.03.2022 13:47 Відповісти
А потім можна?
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30.03.2022 13:57 Відповісти
Вспомните Черчилля: "Пленный - это человек, который пришел убить вас, а когда не получилось, просит его понять и простить".
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30.03.2022 13:28 Відповісти
Яке їх собаче діло хто тут стоїть?!
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30.03.2022 13:28 Відповісти
Кацап на фоні розтрощеного нас. пункту розповідає: "я ні стрєлял".
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30.03.2022 13:33 Відповісти
надмірна гуманність до ворогів викликає надмірну смертність серед друзів. По вистрілу у кожне коліно, перев"язати і в обмінний фонд Хай розорить ПФ свиностану. Не зроьите цього , через 3 знов заїде сюди. А потім заїдуть його ********.
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30.03.2022 13:34 Відповісти
Он на какого-то лешего их леса похож, пля эта ушанка ну так аутентично смотрится, ну просто идеальный образ раиськава ваеннаго, грязный, вонючий, неряшный и в ушанке, ска дайте ему балалайку будт просто мем готовый.
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30.03.2022 13:35 Відповісти

И сразу вспомнился фильм "Армагеддон", 1989-го года. Там есть такой персонаж - Лев Андропов, мокшанский космонавт семитской внешности, небрит, нетрезв, в шапке-ушанке и телогрейке, бьёт по приборам, открывает кран подачи топлива ломом, взрывает космическую станцию "Мир". В общем троллинг 80-го левела. У скрепоносцев тогда залповые взрывы пуканов раздавались чрезвычайно громко. ))
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30.03.2022 14:10 Відповісти
Блин 100%, а я все не мог понять, чего кажется, что его уже где-то видел.
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30.03.2022 14:16 Відповісти
це біологічне сміття а не люди
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30.03.2022 13:35 Відповісти
Для такого біологічного сміття в Українського народу здавна існує назва - ПОКИДЬКИ! Поціновувачі чужого називають це сміття МАНКУРТАМИ...
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30.03.2022 14:14 Відповісти
Остались только мы на растерзание еее...парочка простых и молодых ребят.
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30.03.2022 13:40 Відповісти
Старые песни о главном
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30.03.2022 13:43 Відповісти
Все! Видос записали - расстрелять!!
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30.03.2022 13:56 Відповісти
Згадав нарешті, кого він мені нагадує - німця-кулеметника з "Рядового Райана": "Я люблю Америка, танці-шманці, пароплавчик Віллі, ту-ту!" Цей теж співає і про родичів в Україні, і про Майдан, але згадайте що було далі, коли того німця "гуманно" відпустили... Ото ж бо!

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30.03.2022 14:01 Відповісти
"Умірать ні за што". Тобто? Убівать за што, а как умірать, так ні за што???
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30.03.2022 14:19 Відповісти
офицер? рузьге? высшая мера это они орут подчиненным оркам: ****** всех, пох дети там всякие и старики
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30.03.2022 14:20 Відповісти
це в них в крові пи..діти: я не знал, я не стрелял, учения, меня обманули, ето наше руководство, і інша хрінь. ці покидьки повертають щоб потім знов вбивати
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30.03.2022 14:28 Відповісти
Мали наказ СТОЯТИ на смерть ? За кого ? За батьків? За своїх дітей ? За свої оселі ? Так за кого, так за що ? За маленьке підле злюче ***** ? Воно коштує твоє життя, московіт? Себе не шкода, так пошкодуй свою матір, батька ! Дітей не залишай сиротами. Заради гебешного чмошника, який на тебе плюнув, і розтер, як колись цигарки він збирав у гарнізонному Домі офіцерів ГСВГ.
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30.03.2022 19:49 Відповісти
хай розміновують територію.
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31.03.2022 11:30 Відповісти
Это результаты их стрельбы
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31.03.2022 20:32 Відповісти
Наверно обменяют, а пока скорее их на трудовой фронт с киркой и лопатой под наблюдением ветеранов УПА.
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03.04.2022 17:54 Відповісти
 
 