"Майже всі вбиті. Живих двоє залишилося", - допит російського офіцера Молчанова, полоненого біля села Мала Рогань поблизу Харкова. ВIДЕО

Захоплений у полон російський офіцер Дмитро Молчанов під час допиту розповів про втрати підрозділу, що захопив, тепер вже звільнене від окупантів, село Мала Рогань поблизу Харкова, про рідню в Україні та, навіть, про бажання у 2014 році побувати на Майдані, де вирувала Революція Гідності.

Відеозапис допиту опублікував на своїй сторінці в соцмережі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Допит старшого лейтенанта 59-го танкового полку 144-ї дивізії Дмитра Молчанова відразу після зачистки висоти поблизу села Мала Рогань 28 березня бійцями 92-ї бригади ЗСУ. Зведені БТГ 59-го полку та 138-ї мотострілецької бригади були повністю розгромлені біля сіл Мала Рогань та Вільхівці 25-28 березня. Ворог отрима наказ триматися до кінця. У результаті командир 59-го полку був убитий, начальник артилерії та начальник зв'язку взяті в полон. Під час цих боїв в полон взято 60 окупантів... Понад місяць підрозділ Молчанова обстрілював Харків. І це при тому, що його дідусь та бабуся мешкають поблизу Кривого Рогу у селі Новопілля", - пише в коментарі до відео Бутусов.

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