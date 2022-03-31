Полонені розповіли на брифінгу про примусову мобілізацію студентів вишів "ДНР". ВIДЕО
Захоплені в полон мешканці ОРДЛО розповіли про примусову мобілізацію в російську армію студентів.
Цензор.НЕТ пропонує повну версію брифінгу.
Топ коментарі
+21 PREDATOR PREDATOR
показати весь коментар31.03.2022 15:12
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+15 Саша Пончик
показати весь коментар31.03.2022 15:13
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Статья 51
Оккупирующая держава не сможет принуждать покровительствуемых лиц служить в ее вооруженных или вспомогательных силах. Всякое давление или пропаганда в пользу добровольного поступления в армию воспрещается.
ни в коем случае никуда не отпускать. Может, в Украине со временем в людей превратятся
А космонавтiв "дыныры" ще не брали фплен?