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Полонені розповіли на брифінгу про примусову мобілізацію студентів вишів "ДНР". ВIДЕО

Захоплені в полон мешканці ОРДЛО розповіли про примусову мобілізацію в російську армію студентів.

Цензор.НЕТ пропонує повну версію брифінгу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Не все пришли добровольно, выдали старинные каски, некоторым даже винтовки Мосина. Много погибших и раненых", - пропагандист Сладков про "російську систему мобілізації" в ОРДЛО. ВIДЕО

Автор: 

мобілізація (3053) ОРДЛО (320)


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Топ коментарі
+21
Виші днр, це дуже потужно.
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31.03.2022 15:12
+15
Как гаварили в крыму и ОРДЛО, нас приняла Раzея, зато у нас нет вайны. Оказалось все донаоборот, вы пушечное мясо которое бросают в самую мясорубку. То же ждет и остальную Украину если выберет предложенный окупантами рузкий *мир* вместо войны.
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31.03.2022 15:13
+15
ху.ло давно плевало на договора меморандумы и соглашения. Оно даже плевало на свой скот.
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31.03.2022 15:13
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Цитата з Женевської конвенції

Статья 51

Оккупирующая держава не сможет принуждать покровительствуемых лиц служить в ее вооруженных или вспомогательных силах. Всякое давление или пропаганда в пользу добровольного поступления в армию воспрещается.
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31.03.2022 15:11 Відповісти
ху.ло давно плевало на договора меморандумы и соглашения. Оно даже плевало на свой скот.
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31.03.2022 15:13 Відповісти
чхала это недосрана на все Конвенции вместе взятые, вместе с тем у нее боятся отнять вето в Совбезе ООН
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31.03.2022 15:19 Відповісти
Уся Женевська конвенція у листопаді 2019 року у параші ДЕНОНСОВАНА. Гугл у поміч. Нащо ото писати? Чи еВи є ксперт? У нас таких достатньо багато. Писати та давати поради про те що не знаеш і не розумієш.
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31.03.2022 15:24 Відповісти
Так вони ж добровільно, самі попросилися! Просто ж вони патріоти раши! раша нікого не примушує, тільки рятує
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31.03.2022 15:57 Відповісти
Очередные сказочки по телеку. Все мы видели видосы где даунецкий студентик шел легкой походкой убивать украинцев и на камеру рассказывал, что он умный и лично его не убьют.
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31.03.2022 15:11 Відповісти
Ну это же информационная война, пусть хоть какая-то польза от этого дурачья будет.
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31.03.2022 15:49 Відповісти
мальчики, в трусиках, распятые. вопрос - а накой хрен вы остались в дырляндии учиться? олё-гараж
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31.03.2022 15:12 Відповісти
Виші днр, це дуже потужно.
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31.03.2022 15:12 Відповісти
канешна-канешна, после окончания этого вишу они легко становятся пушечным мясом для своих убогих старших братьев...
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31.03.2022 15:21 Відповісти
Как гаварили в крыму и ОРДЛО, нас приняла Раzея, зато у нас нет вайны. Оказалось все донаоборот, вы пушечное мясо которое бросают в самую мясорубку. То же ждет и остальную Украину если выберет предложенный окупантами рузкий *мир* вместо войны.
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31.03.2022 15:13 Відповісти
и что, это оправдывает присутствие с оружием на территории Украины в составе НВФ ?
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31.03.2022 15:16 Відповісти
Да похер. Не закосил, не сбежал, не спрятался, палец указательный себе не отрубил, значит служил оркам. Был в составе парашных войск - на парашу. Лет на 10, если не подтвердиться, что убил кого то из наших.
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31.03.2022 15:18 Відповісти
ну да ... прямо из под парт выколупывают бедных студентов, чьи родители сами звали руский мир ...
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31.03.2022 15:19 Відповісти
Я не розумію для чого слухати про те як оркам було холодно та голодно? Таке враження, шо хочуть, щоб я їм поспівчував. Все вони знали, брешуть як під копірку.
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31.03.2022 15:19 Відповісти
Херачте этих лугандонцев, меньше работы после освобождения будет.
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31.03.2022 15:22 Відповісти
Одні заблукали, другі не знали, інших насильно завербували. Прям теряюсь - кого больше пожалеть
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31.03.2022 15:27 Відповісти
ПИ*АРЫ!! ВСЕ!! перед тем как очутиться в плену.эти черти. все. рьяно готовились морально. убивать хохлов.все пи*ары. все эти 8 лет они там у себя сами. без особой помощи кацапов .накачивали себя своим величием и какие хохлы все ....
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31.03.2022 15:33 Відповісти
Всіх їх попереджали з 2014 року неоднарозово, також кримчан, що всі вони будуть воювати за рашку.
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31.03.2022 15:34 Відповісти
я їм не вірю, бо це ті самі сепароколоради...
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31.03.2022 15:34 Відповісти
Досит цього піздіжа.ми,нам,ми незнали все ви підераси знали.
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31.03.2022 15:38 Відповісти
можна було б уникнути так званої мобілізації, хоча б десь пересидіти та сховатись, а так , оці байки продажників данбаських мене особисто не надто переконали
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31.03.2022 15:38 Відповісти
Нытьё про то, какое плохое оружие им дали, чтобы убивать украинцев… Попиндели на камеры, и строем в ближайшую посадку… Бог разберётся, кто плохой кто хороший.
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31.03.2022 15:45 Відповісти
только обменный фонд 1:1 или принудительные работы
ни в коем случае никуда не отпускать. Может, в Украине со временем в людей превратятся
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31.03.2022 15:50 Відповісти
Та фигня все это. Брешет как москаль. Людей с них уже не будет, расстрелять это скотобыдло
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31.03.2022 16:02 Відповісти
Они же с Донецка.
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31.03.2022 16:03 Відповісти
"Студенти вишiв дыныры"...
А космонавтiв "дыныры" ще не брали фплен?
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31.03.2022 16:18 Відповісти
Ща ****** из 95 квартала каждому по стипендии, общагу - это тож ылита!!! Кормильцы Украины. Свинца горячего в глотку - шоб не пи...ли.
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31.03.2022 17:18 Відповісти
Что-то они слишком манерные, пусть просят убежище в США.
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31.03.2022 17:10 Відповісти
А мені цікаво чиї у них паспорти, диряві чи русняві. Ким вони себе вважають, бо якщо лугандонами чи московськими нацистами, то ніякого примусу не може бути, вони виконують "свящчений долг".
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31.03.2022 17:28 Відповісти
Це повне лайно,я навіть не знаю як з ними далі жити,як їх перевиховувати коли повернемо Донбас....Зрівняти з землею як Маріуполь і будувати все заново,вони ж можуть так, чого їх жаліти,вони нас не жаліють
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31.03.2022 17:52 Відповісти
жалюються суки що автомати ржаві не було з чого в хахлов стріляти.....в расход мерзоту
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31.03.2022 18:10 Відповісти
аж слезу прошибло...юная ватка даунбасса набалакала на оскар и стипуху от бубы пожизненную..
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31.03.2022 18:15 Відповісти
Ага. расскажите сказочки! Зайдите в однокласники к ихним мамкам. почитайте. как они там радуются. что их сыночки защищают *бамбас*. и уничтожает *нациков*. Не верить!!! А че их не спросят сколько *бамбили проклятые нацики все 8 лет* Они ж эти методички у себя все орут! не верить!!
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01.04.2022 23:50 Відповісти
 
 