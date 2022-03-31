Пленные рассказали на брифинге о принудительной мобилизации студентов вузов "ДНР". ВИДЕО

Захваченные в плен жители ОРДЛО рассказали о принудительной мобилизации в русскую армию студентов.

Цензор.НЕТ предлагает полную версию брифинга.

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