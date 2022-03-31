Пленные рассказали на брифинге о принудительной мобилизации студентов вузов "ДНР". ВИДЕО
Захваченные в плен жители ОРДЛО рассказали о принудительной мобилизации в русскую армию студентов.
Цензор.НЕТ предлагает полную версию брифинга.
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Статья 51
Оккупирующая держава не сможет принуждать покровительствуемых лиц служить в ее вооруженных или вспомогательных силах. Всякое давление или пропаганда в пользу добровольного поступления в армию воспрещается.
ни в коем случае никуда не отпускать. Может, в Украине со временем в людей превратятся
А космонавтiв "дыныры" ще не брали фплен?