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Нове газове родовище відкрили на Львівщині, - Козицький. ВIДЕО

У Львівській області відкрили нове газове родовище задля збільшення видобутку блакитного палива.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Телеграмі написав начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

Читайте також: Жителі Львівщини чули звук, схожий на вибух. Працівники газовидобувної вишки здійснили контрольований викид суміжних газів, - ОВА

"Пригадуєте вчорашні звуки, схожі на вибухи, через які багато хто на Львівщині не спав пів ночі? ...Офіційно: на Львівщині відкрили нове газове родовище! Далі будемо лише нарощувати видобуток! Слава Україні!" - повідомив Козицький.

газ (10428) Козицький Максим (126) Львівська область (2425)


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Топ коментарі
+18
окурок застрелиться в бункері
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01.04.2022 17:22
+11
Не обов'язково зараз про це повідомляти.
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01.04.2022 17:36
+9
Та якось по барабану від чого здохнуть кацапи.
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01.04.2022 17:35
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окурок застрелиться в бункері
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01.04.2022 17:22 Відповісти
Та засцить. Воно ж бздливе. Але жаба таки задавить.
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01.04.2022 17:24 Відповісти
почала перебирати зто в них жаба
лавров мерин
пєсков сурікат
шойгу олень

народ, терміново делегуємо у бункера жабу, справа до неї є невеличка
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01.04.2022 17:28 Відповісти
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01.04.2022 17:34 Відповісти
думаю, що це таки КВА)))
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01.04.2022 17:37 Відповісти
Информацию о потере контроля над населенным пунктом Изюм сегодня, 1 апреля, предоставили в https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/285392763773809 Генштабе ВСУ . Это значимая потеря для украинский сил, так как город являлся плацдармом для организации обороны Краматорска и Славянска Донецкой области.
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01.04.2022 17:24 Відповісти
На Ізюмському напрямку противник продовжує контролювати Ізюм та утримувати понтонні переправи через річку Сіверський Донець з метою забезпечення ведення наступальних дій. Протягом дня противник вів бойові дії у напрямку населеного пункту Мала Комишуваха, зупинений, успіху не має.
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01.04.2022 17:25 Відповісти
Держитесь там!!!
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01.04.2022 17:46 Відповісти
Мій син в тих краях.
Протитанковий взвод.
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01.04.2022 18:03 Відповісти
Нехай всі Янголи світу боронять наших бійців!!!🙏🇺🇦
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01.04.2022 18:09 Відповісти
Дякую.
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01.04.2022 19:01 Відповісти
Здоров'я та сили йому!
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11.04.2022 23:40 Відповісти
Маю на увазі Ізюм.
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01.04.2022 18:05 Відповісти
не представляю, как должно быть тяжело и тревожно, нет слов. Когда, например, за рулём, то нет никаких волнений, а если едешь пассажиром рядом с водителем, то себя чувствуешь неуверенно, надеюсь, ваш сын в качестве "водителя" и знает наилучшим образом, что лучше делать. Пусть Всевышний хранит его и его побратимов..
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01.04.2022 18:18 Відповісти
Дякую.
А брат невістки на півдні у 60-й.
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01.04.2022 19:03 Відповісти
львівскій потік!!!!
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01.04.2022 17:24 Відповісти
І на чий офшор потече на цей раз?
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01.04.2022 18:03 Відповісти
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01.04.2022 18:13 Відповісти
WOW!Прекрасная новость..скоро Украина будет обеспечивать не только себя газом ,но и вместо раши поставлять газ в Европу..
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01.04.2022 17:25 Відповісти
при совке почти все выкачали, это уже остатки, но - хоть что-то
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01.04.2022 18:02 Відповісти
кацапы сдохнут от зависти!
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01.04.2022 17:33 Відповісти
Та якось по барабану від чого здохнуть кацапи.
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01.04.2022 17:35 Відповісти
Главное чтоб сдохли А от чего абсолютно не важно
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01.04.2022 17:42 Відповісти
Не обов'язково зараз про це повідомляти.
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01.04.2022 17:36 Відповісти
не волнуйтесь. у нас есть все что надо. меня бескопоит вопрос. там под Черниговом какаято хрень. откуда у партизан мухи, станковые пулеметы и тп. сегодня завалили 200 +/- орков мирно себе шли домой . фошизды.
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01.04.2022 18:55 Відповісти
Бл цей козел раз уже навів ракети, хоче вдруге... Коли вже відфільтрують цих бариг кремлівських
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01.04.2022 17:43 Відповісти
тут повно газу і нафти. Дашава після війни все викачувала на кацапію, Борислав на початку минулого століття був дуже відомим європейським курортом
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01.04.2022 17:43 Відповісти
Открыли - тихо радуйтесь и разрабатывайте.
Или надо, чтобы туда прилетело ?
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01.04.2022 17:46 Відповісти
Нехай кацапи слиною вдавляться.
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01.04.2022 18:04 Відповісти
І раптом...як рояль з кущів.
Далі - буде....
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01.04.2022 18:13 Відповісти
Гарно, що попередники не при владі бо одразу прилаштували б до своїх активів...
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01.04.2022 18:45 Відповісти
А що так можна було?
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01.04.2022 18:49 Відповісти
Там нормальної розвідки не було 30 років, хз що там ще є, скважини до 1000 м радянські тільки були контролював це все Бєня, який і вгробив там всі НПЗ, бо імпорті дизеля легше заробляти і не треба інвестувати в розвідку.
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01.04.2022 19:01 Відповісти
ще кілька років тому писали, що на Донеччині (район Слов'янська і далі на Харківщину) запаси сланцевого близько 7 трлн. кубів і на Львівщині близько 4 трлн.кубів. Тільки треба американські технології, щоб той сланцевий газ дістати. І тих запасів на сотні років має бути достатньо.
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01.04.2022 19:17 Відповісти
Україна залежить від імпорту енергоносіїв тільки тому що це комусь вигідно. Насправді вже давно мали буди самозабезпечені. Є купа держав які маючи менші запаси енергоносіїв і більшу економіку як унас, при цьому імпортують незначну частину, а не 40% як ми. Все, більше ніяких додумок не треба, просто комусь вигідніше гнати дизель з Білорусі.
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01.04.2022 20:09 Відповісти
Файно
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01.04.2022 18:58 Відповісти
Головне забезпечити надійну охорону від клятих московитів та завчасно вираховувати москальських шпигунів та запроданців !!!
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01.04.2022 18:59 Відповісти
Є ще газ і нафта є ! В Бориславі повно нафти !!!
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01.04.2022 19:03 Відповісти
Ніхто не забув, що сьогодні 1 квітня ?
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01.04.2022 19:38 Відповісти
Оп-па... розвели як кошенят? Шкода... 😩
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01.04.2022 20:18 Відповісти
Открыватели

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01.04.2022 19:40 Відповісти
Знову балабол козицький дає наводку окупантам. Зеленський! Вони його роки ще не пізно.
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02.04.2022 09:15 Відповісти
 
 