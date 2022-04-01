Нове газове родовище відкрили на Львівщині, - Козицький. ВIДЕО

У Львівській області відкрили нове газове родовище задля збільшення видобутку блакитного палива.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Телеграмі написав начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

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"Пригадуєте вчорашні звуки, схожі на вибухи, через які багато хто на Львівщині не спав пів ночі? ...Офіційно: на Львівщині відкрили нове газове родовище! Далі будемо лише нарощувати видобуток! Слава Україні!" - повідомив Козицький.