Нове газове родовище відкрили на Львівщині, - Козицький. ВIДЕО
У Львівській області відкрили нове газове родовище задля збільшення видобутку блакитного палива.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Телеграмі написав начальник Львівської ОВА Максим Козицький.
"Пригадуєте вчорашні звуки, схожі на вибухи, через які багато хто на Львівщині не спав пів ночі? ...Офіційно: на Львівщині відкрили нове газове родовище! Далі будемо лише нарощувати видобуток! Слава Україні!" - повідомив Козицький.
Топ коментарі
+18 Тетяна Тать
показати весь коментар01.04.2022 17:22
+11 Алла Новосад #194524
показати весь коментар01.04.2022 17:36
+9 віктор федорович #394174
показати весь коментар01.04.2022 17:35
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
лавров мерин
пєсков сурікат
шойгу олень
народ, терміново делегуємо у бункера жабу, справа до неї є невеличка
Протитанковий взвод.
А брат невістки на півдні у 60-й.
Или надо, чтобы туда прилетело ?
Далі - буде....