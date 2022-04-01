РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10725 посетителей онлайн
Новости Видео
14 476 43

Новое газовое месторождение открыли на Львовщине, - Козицкий. ВИДЕО

Во Львовской области открыли новое газовое месторождение для увеличения добычи голубого топлива.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Телеграм-канале написал начальник Львовской ОВА Максим Козицкий.

Также читайте: Агент вражеских спецслужб задержан во Львовской области, - ОВА

"Помните вчерашние звуки, похожие на взрывы, из-за которых многие на Львовщине не спали полночи? ...Официально: на Львовщине открыли новое газовое месторождение! Дальше будем только наращивать добычу! Слава Украине!" – сообщил Козицкий.

Газ (10225) Козицкий Максим (98) Львовская область (2903)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+18
окурок застрелиться в бункері
показать весь комментарий
01.04.2022 17:22
+11
Не обов'язково зараз про це повідомляти.
показать весь комментарий
01.04.2022 17:36
+9
Та якось по барабану від чого здохнуть кацапи.
показать весь комментарий
01.04.2022 17:35
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
окурок застрелиться в бункері
показать весь комментарий
01.04.2022 17:22 Ответить
Та засцить. Воно ж бздливе. Але жаба таки задавить.
показать весь комментарий
01.04.2022 17:24 Ответить
почала перебирати зто в них жаба
лавров мерин
пєсков сурікат
шойгу олень

народ, терміново делегуємо у бункера жабу, справа до неї є невеличка
показать весь комментарий
01.04.2022 17:28 Ответить
показать весь комментарий
01.04.2022 17:34 Ответить
думаю, що це таки КВА)))
показать весь комментарий
01.04.2022 17:37 Ответить
Информацию о потере контроля над населенным пунктом Изюм сегодня, 1 апреля, предоставили в https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/285392763773809 Генштабе ВСУ . Это значимая потеря для украинский сил, так как город являлся плацдармом для организации обороны Краматорска и Славянска Донецкой области.
показать весь комментарий
01.04.2022 17:24 Ответить
На Ізюмському напрямку противник продовжує контролювати Ізюм та утримувати понтонні переправи через річку Сіверський Донець з метою забезпечення ведення наступальних дій. Протягом дня противник вів бойові дії у напрямку населеного пункту Мала Комишуваха, зупинений, успіху не має.
показать весь комментарий
01.04.2022 17:25 Ответить
Держитесь там!!!
показать весь комментарий
01.04.2022 17:46 Ответить
Мій син в тих краях.
Протитанковий взвод.
показать весь комментарий
01.04.2022 18:03 Ответить
Нехай всі Янголи світу боронять наших бійців!!!🙏🇺🇦
показать весь комментарий
01.04.2022 18:09 Ответить
Дякую.
показать весь комментарий
01.04.2022 19:01 Ответить
Здоров'я та сили йому!
показать весь комментарий
11.04.2022 23:40 Ответить
Маю на увазі Ізюм.
показать весь комментарий
01.04.2022 18:05 Ответить
не представляю, как должно быть тяжело и тревожно, нет слов. Когда, например, за рулём, то нет никаких волнений, а если едешь пассажиром рядом с водителем, то себя чувствуешь неуверенно, надеюсь, ваш сын в качестве "водителя" и знает наилучшим образом, что лучше делать. Пусть Всевышний хранит его и его побратимов..
показать весь комментарий
01.04.2022 18:18 Ответить
Дякую.
А брат невістки на півдні у 60-й.
показать весь комментарий
01.04.2022 19:03 Ответить
львівскій потік!!!!
показать весь комментарий
01.04.2022 17:24 Ответить
І на чий офшор потече на цей раз?
показать весь комментарий
01.04.2022 18:03 Ответить
показать весь комментарий
01.04.2022 18:13 Ответить
WOW!Прекрасная новость..скоро Украина будет обеспечивать не только себя газом ,но и вместо раши поставлять газ в Европу..
показать весь комментарий
01.04.2022 17:25 Ответить
при совке почти все выкачали, это уже остатки, но - хоть что-то
показать весь комментарий
01.04.2022 18:02 Ответить
кацапы сдохнут от зависти!
показать весь комментарий
01.04.2022 17:33 Ответить
Та якось по барабану від чого здохнуть кацапи.
показать весь комментарий
01.04.2022 17:35 Ответить
Главное чтоб сдохли А от чего абсолютно не важно
показать весь комментарий
01.04.2022 17:42 Ответить
Не обов'язково зараз про це повідомляти.
показать весь комментарий
01.04.2022 17:36 Ответить
не волнуйтесь. у нас есть все что надо. меня бескопоит вопрос. там под Черниговом какаято хрень. откуда у партизан мухи, станковые пулеметы и тп. сегодня завалили 200 +/- орков мирно себе шли домой . фошизды.
показать весь комментарий
01.04.2022 18:55 Ответить
Бл цей козел раз уже навів ракети, хоче вдруге... Коли вже відфільтрують цих бариг кремлівських
показать весь комментарий
01.04.2022 17:43 Ответить
тут повно газу і нафти. Дашава після війни все викачувала на кацапію, Борислав на початку минулого століття був дуже відомим європейським курортом
показать весь комментарий
01.04.2022 17:43 Ответить
Открыли - тихо радуйтесь и разрабатывайте.
Или надо, чтобы туда прилетело ?
показать весь комментарий
01.04.2022 17:46 Ответить
Нехай кацапи слиною вдавляться.
показать весь комментарий
01.04.2022 18:04 Ответить
І раптом...як рояль з кущів.
Далі - буде....
показать весь комментарий
01.04.2022 18:13 Ответить
Гарно, що попередники не при владі бо одразу прилаштували б до своїх активів...
показать весь комментарий
01.04.2022 18:45 Ответить
А що так можна було?
показать весь комментарий
01.04.2022 18:49 Ответить
Там нормальної розвідки не було 30 років, хз що там ще є, скважини до 1000 м радянські тільки були контролював це все Бєня, який і вгробив там всі НПЗ, бо імпорті дизеля легше заробляти і не треба інвестувати в розвідку.
показать весь комментарий
01.04.2022 19:01 Ответить
ще кілька років тому писали, що на Донеччині (район Слов'янська і далі на Харківщину) запаси сланцевого близько 7 трлн. кубів і на Львівщині близько 4 трлн.кубів. Тільки треба американські технології, щоб той сланцевий газ дістати. І тих запасів на сотні років має бути достатньо.
показать весь комментарий
01.04.2022 19:17 Ответить
Україна залежить від імпорту енергоносіїв тільки тому що це комусь вигідно. Насправді вже давно мали буди самозабезпечені. Є купа держав які маючи менші запаси енергоносіїв і більшу економіку як унас, при цьому імпортують незначну частину, а не 40% як ми. Все, більше ніяких додумок не треба, просто комусь вигідніше гнати дизель з Білорусі.
показать весь комментарий
01.04.2022 20:09 Ответить
Файно
показать весь комментарий
01.04.2022 18:58 Ответить
Головне забезпечити надійну охорону від клятих московитів та завчасно вираховувати москальських шпигунів та запроданців !!!
показать весь комментарий
01.04.2022 18:59 Ответить
Є ще газ і нафта є ! В Бориславі повно нафти !!!
показать весь комментарий
01.04.2022 19:03 Ответить
Ніхто не забув, що сьогодні 1 квітня ?
показать весь комментарий
01.04.2022 19:38 Ответить
Оп-па... розвели як кошенят? Шкода... 😩
показать весь комментарий
01.04.2022 20:18 Ответить
Открыватели

показать весь комментарий
01.04.2022 19:40 Ответить
Знову балабол козицький дає наводку окупантам. Зеленський! Вони його роки ще не пізно.
показать весь комментарий
02.04.2022 09:15 Ответить
 
 