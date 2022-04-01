Новое газовое месторождение открыли на Львовщине, - Козицкий. ВИДЕО
Во Львовской области открыли новое газовое месторождение для увеличения добычи голубого топлива.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Телеграм-канале написал начальник Львовской ОВА Максим Козицкий.
"Помните вчерашние звуки, похожие на взрывы, из-за которых многие на Львовщине не спали полночи? ...Официально: на Львовщине открыли новое газовое месторождение! Дальше будем только наращивать добычу! Слава Украине!" – сообщил Козицкий.
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показать весь комментарий01.04.2022 17:22
+11 Алла Новосад #194524
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+9 віктор федорович #394174
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лавров мерин
пєсков сурікат
шойгу олень
народ, терміново делегуємо у бункера жабу, справа до неї є невеличка
Протитанковий взвод.
А брат невістки на півдні у 60-й.
Или надо, чтобы туда прилетело ?
Далі - буде....