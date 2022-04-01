Новое газовое месторождение открыли на Львовщине, - Козицкий. ВИДЕО

Во Львовской области открыли новое газовое месторождение для увеличения добычи голубого топлива.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Телеграм-канале написал начальник Львовской ОВА Максим Козицкий.

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"Помните вчерашние звуки, похожие на взрывы, из-за которых многие на Львовщине не спали полночи? ...Официально: на Львовщине открыли новое газовое месторождение! Дальше будем только наращивать добычу! Слава Украине!" – сообщил Козицкий.