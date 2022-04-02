Російські окупанти покидали форму, зброю та награбоване і втекли у Білорусь, перевдягнувшись у цивільний одяг. ВIДЕО

У мережу потрапило відео, зняте українськими розвідниками, на якому видно, що панічно тікаючи з України, російські окупанти покидали зброю, форму, амуніцію, награбовані речі і перевдягнувшись у цивільне, пішли в бік білоруського кордону.

Як інформує Цензор.НЕТ, ці кадри, поширилися у соцмережах.

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