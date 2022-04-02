Російські окупанти покидали форму, зброю та награбоване і втекли у Білорусь, перевдягнувшись у цивільний одяг. ВIДЕО
У мережу потрапило відео, зняте українськими розвідниками, на якому видно, що панічно тікаючи з України, російські окупанти покидали зброю, форму, амуніцію, награбовані речі і перевдягнувшись у цивільне, пішли в бік білоруського кордону.
Як інформує Цензор.НЕТ, ці кадри, поширилися у соцмережах.
Топ коментарі
+92 Олександр Дніпро
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+71 Мистер Икс #492862
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+46 Paul Foxen
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У него мента-литет дембеля - побольше значков красивых и разных нацепить.
Мозг присутствует в виде рудимента.
Кажуть з Київської області виходила колона. Випустили.
тому важко іх пімати
Прізвища зрадників відомі.
Наумов і ще якийсь.
Якраз за місяць ці території передали у відомство Верещучки.
І хтось познімав оборону.
вони науку від ЗСУ вже засвоїли до гробовой доски
Звільняти українців від майна та життя.
Нічого на кацапії не міняється. Такі ж самі тварі як і сторіччя тому.
Загадковість росіскої душонки заключається в її порожнечі.
Ганьба (позор) вважати себе частиною, бути причетним, чи просто симпатизувати або бути нейтральним до країни, нації брехунів, дикунів, вбивць, грабіжників і гвалтівників.
Якщо комусь в голову дуже сильно засіла скрєпа панславізму, то окрім гидких москалів є нормальні цивілізовані словянські народи: болгари, балканці, поляки. Якщо славянська держава то від Балтики до Чорного моря і без диких москалів
Слава Збройним силам України!
А я думав, що це лише Ерік Френк Рассел так стібався...
https://www.facebook.com/100010636159003/videos/700550371081677 10 mins ·
На Донеччині, де пуйло мріяв узяти реванш за Київ і Чернігів, усе йде не за його планом. ЗСУ в одному бою утилізували батальйон рашистського сміття. Пуйло може й не встигнути почати свій "реванш".