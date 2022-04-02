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Новини Відео Агресія Росії проти України Війна
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Російські окупанти покидали форму, зброю та награбоване і втекли у Білорусь, перевдягнувшись у цивільний одяг. ВIДЕО

У мережу потрапило відео, зняте українськими розвідниками, на якому видно, що панічно тікаючи з України, російські окупанти покидали зброю, форму, амуніцію, награбовані речі і перевдягнувшись у цивільне, пішли в бік білоруського кордону.

Як інформує Цензор.НЕТ, ці кадри, поширилися у соцмережах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти продають награбоване майно українців у Білорусі, - ГУР

Автор: 

армія рф (17359) мародерство (339) втеча (220)


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Топ коментарі
+92
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02.04.2022 21:13
+71
Твари ******* ,ВСЕХ *********** надо !
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02.04.2022 21:10
+46
Вторая Армия Мира Доблестно Наступала Назад!
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02.04.2022 21:11
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за ДВД!!!
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02.04.2022 21:09 Відповісти
Твари ******* ,ВСЕХ *********** надо !
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02.04.2022 21:10 Відповісти
опущеная армия освободителей
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02.04.2022 21:10 Відповісти
Тупаки навіть не додумалися зброю в річку покидати..За це їм хлопці ще подякують..Їхніми ж кулями.
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02.04.2022 21:18 Відповісти
Коли у рускава вітязя очко жим-жим, мозок виключається
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02.04.2022 21:30 Відповісти
то й добре, що не додумались,
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03.04.2022 14:19 Відповісти
Вторая Армия Мира Доблестно Наступала Назад!
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02.04.2022 21:11 Відповісти
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02.04.2022 21:13 Відповісти
Ох і мєрзкоє ж ібло. То оні нє от страха отступают а от велікой нєнавісті.
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02.04.2022 21:18 Відповісти
ІДІОТ кацапський !
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02.04.2022 21:21 Відповісти
окуєнний мем.
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02.04.2022 21:48 Відповісти
Он не хенерал - минус майор! Он МАСТЕР СПОРТА!

У него мента-литет дембеля - побольше значков красивых и разных нацепить.
Мозг присутствует в виде рудимента.
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03.04.2022 15:41 Відповісти
Виправте будь ласка слово "назад" на "в зад". Дякую
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02.04.2022 22:30 Відповісти
Чого наші їх не добивають ?
Кажуть з Київської області виходила колона. Випустили.
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02.04.2022 21:11 Відповісти
добивають, всіх нереально добити
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02.04.2022 21:14 Відповісти
Орки переодягаюся в награбовану одежу , а це , зазвичай , жіноча ,
тому важко іх пімати
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02.04.2022 21:19 Відповісти
Сайт процює погано, тому не маю можливості підписатися.
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02.04.2022 21:30 Відповісти
Ви ж на мене підписались, все працює.
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02.04.2022 22:29 Відповісти
700 одиниць техніки виїхало.
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02.04.2022 21:32 Відповісти
Модер, тут похоже кацап серет, в спам!
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02.04.2022 21:36 Відповісти
Так не сри тут.
Прізвища зрадників відомі.
Наумов і ще якийсь.
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02.04.2022 21:44 Відповісти
Ще є така думка.
Якраз за місяць ці території передали у відомство Верещучки.
І хтось познімав оборону.
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02.04.2022 22:12 Відповісти
А комаду разминировать дал тип на букву Зе...
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02.04.2022 23:05 Відповісти
сейчас не время грызню устраивать, в спам!
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03.04.2022 01:32 Відповісти
Коней на переправе не меняют, поэтому пальцем пока тыкать не будем. После войны ответит. И за эти мины, и за то, что в армии нет ни "Нептунов", ни "Оплотов", а построены только новые дороги, чтобы удобнее было россиянам наступать.
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02.04.2022 22:27 Відповісти
Та не было такого! Если это не какая-то кацапская деза а ты не бот, то подскажи откуда ты это взял?
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02.04.2022 22:31 Відповісти
Хоть один "Нептун" или "Ольху" по кораблям возле Одессы выпустили? А они прошли успешные испытания в 2020 и приняты на вооружение.
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03.04.2022 08:40 Відповісти
я про минирование, а нептун еще себя покажет, у нас их немного но есть
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03.04.2022 13:12 Відповісти
На канале Скабеевой показать бы.
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02.04.2022 21:12 Відповісти
они суки идут в записи------- бояться, анонимус уже влезал в эфир
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02.04.2022 21:21 Відповісти
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02.04.2022 21:12 Відповісти
Явно в женской одежде уходят.
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02.04.2022 21:12 Відповісти
Интересно, сбежавшие путлеровцы опять захотят зайти на "учения" или поумнели
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02.04.2022 21:12 Відповісти
мда, я не думаю, що ці "виведені" знову захочуть опинитись "на Украине на учениях"

вони науку від ЗСУ вже засвоїли до гробовой доски
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02.04.2022 21:20 Відповісти
Як не крути, але найбільшим постачальником зброї для ВСУ є московія)))
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02.04.2022 21:13 Відповісти
Потрібно бути обережнішим з тими шмотками, можуть бути радіоактивними.
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02.04.2022 21:15 Відповісти
Або замінованими. Але я думаю хлопці все розуміють
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02.04.2022 21:16 Відповісти
Юбкі нє жалі, платочкі сєриє. Вагончік тронулся, многіє осталіся ..
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02.04.2022 21:15 Відповісти
Свиньи утонули при форсировании реки. Надеюсь.
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02.04.2022 21:16 Відповісти
пох.... нах...
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02.04.2022 21:16 Відповісти
Перший раз в житті нормальний одяг з тканини побачили орки **#чі? І це бл ********** "еліта" ? Треба всіх расеян що живуть в Україні і хто не в ЗСУ ,тро або не допомагають нашій армії терміново вислати на їх родіну, такого генофонду Україні не потрібно.
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02.04.2022 21:16 Відповісти
Героям слава !!
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02.04.2022 21:16 Відповісти
Прийшли визволителі...
Звільняти українців від майна та життя.
Нічого на кацапії не міняється. Такі ж самі тварі як і сторіччя тому.
Загадковість росіскої душонки заключається в її порожнечі.
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02.04.2022 21:20 Відповісти
Відсутності
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03.04.2022 00:00 Відповісти
Навіть не додумались зброю у воду покидати, тупі орки

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02.04.2022 21:20 Відповісти
дійсно тупі, або, скоріше, їм тепер все пох, аби втекти із "на Украины"
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02.04.2022 21:22 Відповісти
думаю процентів 70 зброї можна знайти в 2-3 метрах від берега
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02.04.2022 21:21 Відповісти
Надеюсь переоделись в женскую одежду и пришли к кадыровцам!!!
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02.04.2022 21:23 Відповісти
zасранєц на білорускіх танках пише O,що відповідає на клаві Щ.Тобто лукашенко -Щенок?( на клаві Z=Я(zасранєц путін),V=М-морська піхота,X=Ч-чеченці,A=Ф-фсб,спєцназ.)
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02.04.2022 21:24 Відповісти
Демілітарізація і денаціфікація отсасалдатов **********.
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02.04.2022 21:24 Відповісти
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02.04.2022 21:25 Відповісти
КТО ЕЩЕ СЧИТАЕТ РАZZИЯНЦЕВ БРАТЬЯМИ, ОДНИМ НАРОДОМ ?
Ганьба (позор) вважати себе частиною, бути причетним, чи просто симпатизувати або бути нейтральним до країни, нації брехунів, дикунів, вбивць, грабіжників і гвалтівників.
Якщо комусь в голову дуже сильно засіла скрєпа панславізму, то окрім гидких москалів є нормальні цивілізовані словянські народи: болгари, балканці, поляки. Якщо славянська держава то від Балтики до Чорного моря і без диких москалів
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02.04.2022 21:28 Відповісти
Бегуны на длинные дистанции. Через речку надеюсь перебрались не все. Раки свое возьмут.
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02.04.2022 21:31 Відповісти
Цели добре, хай тікають! Хай всі тікають. Хай залишають техніку і всі тікають!
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02.04.2022 21:31 Відповісти
Молодцы, правильно сделали! Лучше в тюрьме отсидеть за дезертирство и остаться в живых, чем гнить в кустах непогреблёнными.
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02.04.2022 21:38 Відповісти
Одне сово - орда.

Слава Збройним силам України!
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02.04.2022 21:40 Відповісти
навернае вплавь пришлось
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02.04.2022 21:43 Відповісти
Не путай махновцев с этими бандюками, это большая разница..
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02.04.2022 22:33 Відповісти
Нeдоразвитый, воспитаный московской пропагандой, что ты знаешь про Махно, кроме той лжи, что тебе влили во все дыры? Если при союзе кого-то поливали грязью, значит это был человек более достойный, чем т.н. большевики, строившие свою власть на лжи и терроре.
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02.04.2022 22:54 Відповісти
Та то якийсь школяр-двійочник знайомі букви писюкає. Не зважайте.
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02.04.2022 22:58 Відповісти
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02.04.2022 22:24 Відповісти
https://cdny.de/p/x/d/e86/7229879.jpg
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02.04.2022 22:55 Відповісти
Готовят компостную яму!
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03.04.2022 15:42 Відповісти
Побєдоносноє отступлєніє .
А я думав, що це лише Ерік Френк Рассел так стібався...
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02.04.2022 22:55 Відповісти
СЛАВА УКРАИНЕ!Этот ролик нужно «пу»послать,чтобы он видел как выглядит армия им возглавляемая..Как красиво говорят»рыба тухнет с головы»….
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02.04.2022 22:56 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003&__cft__[0]=AZUF537p6hHE3ZFNg_pzppJ0EkvacAeuU2upHb-PSXpxM2HZd1fTHFdM9lKyWhQnDGzv0WBfZPzIxtwv1XfdJX1GEvtaGfV6X90rkhsq0tMfH7jcKTs3ukFC_IYMasFTvJw&__tn__=-UC%2CP-R Taras Chornovil

https://www.facebook.com/100010636159003/videos/700550371081677 10 mins ·



На Донеччині, де пуйло мріяв узяти реванш за Київ і Чернігів, усе йде не за його планом. ЗСУ в одному бою утилізували батальйон рашистського сміття. Пуйло може й не встигнути почати свій "реванш".
























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02.04.2022 22:58 Відповісти
Хай бігуть та не повертаються на користь на
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02.04.2022 23:08 Відповісти
******** ****** , збіговисько недоношених yйoбkiв , а не армія . Добре дід казав "москвіч не машина , москаль не людина" .
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02.04.2022 23:27 Відповісти
Асвабадітєлі ху@ви! Тьфу! Срамовище!
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03.04.2022 00:11 Відповісти
По ходу этой войны видно что Украина постепенно вооружается и на счёт Российской армии. Россияне могут продолжать в том же духе. Только было бы хорошо, чтобы россияне всё добро - технику, оружие, амуницию - привезли и оставили где то в одном месте чтобы ее предварительно не портить.
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03.04.2022 00:30 Відповісти
не нравится мне эта спешка и отступление...хоть бы не быть там новой беде...
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03.04.2022 01:49 Відповісти
Це яким треба бути вояком щоб кидати зброю і тікати, відповідь - кацапським.
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03.04.2022 10:14 Відповісти
 
 