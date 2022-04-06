В Ірпені почали розбирати завали, - мер Маркушин. ВIДЕО

Міський голова Ірпеня Олександр Маркушин повідомив, що у середу, 6 квітня у місті розпочали розбирати завали, щоб мешканці могли якомога швидше повернутися у рідні домівки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Маркушин повідомив у Телеграмі.

"Доброго ранку. 42 день війни. 10 день життя Ірпеня без орків. Працюємо вдень і вночі, щоб наші мешканці могли якомога швидше повернутися у рідні домівки. Свою роботу без упину роблять сапери, рятувальники, поліцейські, наші комунальні служби. Сьогодні починаємо розбирати завали. Я щиро дякую усім підприємцям і волонтерам, які відгукнулися на мій заклик про допомогу!" - написав він.

У відеозверненні Маркушин зазначив, що місто планує до кінця наступного тижня прибрати завали і вулиці.

"Сьогодні зустрічається наш волонтерський десант, який буде розгрібати завали. В Ірпені почали розбирати завали після армії РФ у нашому місту. Дуже хочу подякувати волонтерам, всім підприємцям, організаціям, які надали нам допомогу, надали техніку і ставиться таке завдання, що до кінця наступного тижня ми повністю на 100% повинні розібрати всі вулиці, які завалені, привести в порядок, прибратися і закінчити розмінування. Будемо прибирати і в парках, і хлопці працюють максимально над відновленням інфраструктурних об'єктів - це електрики, води, каналізації, зв'язку", - розповів мер.

Він зазначив, що місто робить все можливе, щоб люди могли максимально швидко повернутися в Ірпінь. "Але нам треба час, дуже всіх прошу мати терпіння і дати нам час попрацювати. Ми працюємо вдень і вночі, щоб відновити наше місто", - наголосив міський голова.

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