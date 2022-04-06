В Ирпене начали разбирать завалы, - мэр Маркушин. ВИДЕО

Мэр Ирпеня Александр Маркушин сообщил, что в среду, 6 апреля в городе начали разбирать завалы, чтобы жители могли как можно скорее вернуться в родные дома.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Маркушин сообщил в Телеграме.

"Доброе утро. 42 день войны. 10 день жизни Ирпеня без орков. Работаем днем ​​и ночью, чтобы наши жители могли как можно скорее вернуться в родные дома. Свою работу непрерывно делают саперы, спасатели, полицейские, наши коммунальные службы. Сегодня начинаем разбирать завалы. Я искренне благодарю всех предпринимателей и волонтеров, которые откликнулись на мой призыв о помощи!" – написал он.

В видеообращении Маркушин отметил, что город планирует до конца следующей недели убрать завалы и улицы.

"Сегодня встречается наш волонтерский десант, который будет разгребать завалы. В Ирпене начали разбирать завалы после армии РФ в нашем городе. Очень хочу поблагодарить волонтеров, всех предпринимателей, организации, которые оказали нам помощь, предоставили технику и ставится такая задача, что к концу следующего недели мы полностью на 100% должны разобрать все заваленные улицы, привести в порядок, убраться и закончить разминирование Будем убирать и в парках, и ребята работают максимально над восстановлением инфраструктурных объектов – это электричества, воды, канализации, связи ", – рассказал мэр.

Он отметил, что город делает все возможное, чтобы люди могли максимально быстро вернуться в Ирпень. "Но нам нужно время, очень всех прошу иметь терпение и дать нам время поработать. Мы работаем день и ночь, чтобы восстановить наш город", - подчеркнул городской голова.

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