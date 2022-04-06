В РФ помер українофоб Жириновський. ВIДЕО
В Росії 76-му році життя помер українофоб Володимир Жириновський.
Про це повідомив голова російської Держдуми В'ячеслав Володін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РИА-Новости.
"Володін повідомив, що Жириновський пішов із життя", - йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що минулого тижня російські ЗМІ вже писали про смерть Жириновського. Втім, тоді ці повідомлення не підтвердилися.
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+89 Агамемнон
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+73 Шилінг Іванович
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Впервые фашистский план Кремля по расчленению Украины озвучил на международном уровне в 2014 году сын советского юриста, сиречь Председатель Либерально-демократической партии России (ЛДПР) «рупор старика Бабаева» - Владимир Жириновский.
«Россия не может терпеть такую политику. Если Украина не остановится, нам придется ее превентивно уничтожить», - весьма агрессивно заявил украинофоб Жириновский. Восемь лет назад Владимир Эйдельштейн предложил Правительствам Польши, Румынии и ******* (это не ругательство, а название ультраправой националистической политической партии Венгрии) вместе с Московией принять участие в расчленении Украины и захвата её территорий.
Владимир Вольфович пообещал гражданам Империи в ближайшее время уничтожить украинскую армию, захватить Киев и провести военный парад на Крещатике. Об этом он заявил в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».
«За два часа до бомбардировок все воинские части Украины должны быть уничтожены полностью, сожжены. Казармы, военные городки, самолеты, все полностью. И спецназ высаживается в Киеве. И заканчивается проблема», - подытожил кремлевский «пророк».
Предстал перед Всевышним аксакал Касим,
И стержень детородный да пребудет с ним.
Его мы завернули в погребальный саван,
И мать его помянем стержнем сим.
(с) Омар Хайям, так би мовити...
Дуже вірю, що Путін і в цьому питанні просто швидко наздожене Жириновського.
Років так 20 тому приятель розповідав про трагікомічний випадок, який трапився у лікарні м. Кропивницький із двома пацієнтами, що лікувалися у стаціонарі з хронічними серцево-судинними проблемами. Мужику років за 50, жіночці десь близько 40. Коротше кажучи, виник між німи лікарняний роман... і от теплого весняного дня вони на території лікарні знайшли альтанку, усамітнилися і почали сексом трахатися... трахаються собі, поки не настає кульмінаційний момент - а потім усе трапилося миттєво. Мужик раптово помирає від оргазму - а в наступні секунди услід за ним помирає і його мадам, від того, що з нею (точніше, в ній) помирає її партнер. Пацієнти, що із млявою цікавістю спостерігали еротику з вікон (****, хоч якийсь порятунок від лікарняної нудьги), переполошилися, покликали медперсонал... - але було вже пізно.
От якби ***** та Жиріка подібним чином крепір микнув - було б заліково Утім у ***** ще є "кожаный Кужугет", тобто не все втрачено, шанси є...
Ушло без суда. Это плохо.
Жириновский Шрёдингера..
Ось що треба НАМ розуміти щодо кацапофашистів:
Їх парламент у траурі за чекістким стукачем, а по тисячах невинних жертв "единого"/"братского" народу - нуль співчуття....
когда мы его проклинали ( после его выступлений)
мы надеялись , что мысли материализуются ..
материализовались:0)
Бо мені вже набридло моніторити ваші помийки.
О, тебе чекають реально пекельні муки.
І головне: тепер забирай за собою своїх: всіх співучасничків найвищого рангу.
Отже, хто буде наступним ?
Час пішов.