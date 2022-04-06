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В РФ помер українофоб Жириновський. ВIДЕО

В Росії 76-му році життя помер українофоб Володимир Жириновський.

Про це повідомив голова російської Держдуми В'ячеслав Володін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РИА-Новости.

"Володін повідомив, що Жириновський пішов із життя", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що минулого тижня російські ЗМІ вже писали про смерть Жириновського. Втім, тоді ці повідомлення не підтвердилися.

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Автор: 

Жириновський Володимир (218) росія (65146) смерть (6750)


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Топ коментарі
+89
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06.04.2022 13:16
+73
Пішов у напрямку "русского военного корабля"
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06.04.2022 13:17
+66
Традиционно. Земля ему *****❗👍😁
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06.04.2022 13:17
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Кабздун в дікам васторгє і аплодіруєт стоя...
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06.04.2022 17:02 Відповісти
Чтобы вдруг не ожил для большей гарантии необходимо в покойника тыкнуть осиновый кол.
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06.04.2022 17:16 Відповісти
Наскільки мені відомо собаки не помирають, а здихають.
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06.04.2022 17:26 Відповісти
Наконец пришла добрая новость из Кремля! Рухнул Дуб - украинофоб Владимир Вольфович и осиротевшие ветви-однопартийцы низко склоняют в печали свои головы.

Впервые фашистский план Кремля по расчленению Украины озвучил на международном уровне в 2014 году сын советского юриста, сиречь Председатель Либерально-демократической партии России (ЛДПР) «рупор старика Бабаева» - Владимир Жириновский.

«Россия не может терпеть такую политику. Если Украина не остановится, нам придется ее превентивно уничтожить», - весьма агрессивно заявил украинофоб Жириновский. Восемь лет назад Владимир Эйдельштейн предложил Правительствам Польши, Румынии и ******* (это не ругательство, а название ультраправой националистической политической партии Венгрии) вместе с Московией принять участие в расчленении Украины и захвата её территорий.

Владимир Вольфович пообещал гражданам Империи в ближайшее время уничтожить украинскую армию, захватить Киев и провести военный парад на Крещатике. Об этом он заявил в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«За два часа до бомбардировок все воинские части Украины должны быть уничтожены полностью, сожжены. Казармы, военные городки, самолеты, все полностью. И спецназ высаживается в Киеве. И заканчивается проблема», - подытожил кремлевский «пророк».

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06.04.2022 18:52 Відповісти
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06.04.2022 17:37 Відповісти
Здох максим, да и *** с ним.
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06.04.2022 18:07 Відповісти
Можна у форматі рубаї:

Предстал перед Всевышним аксакал Касим,
И стержень детородный да пребудет с ним.
Его мы завернули в погребальный саван,
И мать его помянем стержнем сим.

(с) Омар Хайям, так би мовити...
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07.04.2022 02:05 Відповісти
Владимир Владимирович, не задерживайте!
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06.04.2022 18:07 Відповісти
Просто шикарна новина! Останнім часом виходило так, що той мараз, що говорив Жириновський, Путін виконував. Вони, наче діяли у звязці.

Дуже вірю, що Путін і в цьому питанні просто швидко наздожене Жириновського.
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06.04.2022 18:18 Відповісти
УРРА!!!!!
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06.04.2022 18:20 Відповісти
Как я и заказывал,чтобы мучался подольше в сознании и огромными материальными затратами. Жалко только ,что этот пдрс не успел увидеть развала Засрахи..
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06.04.2022 18:25 Відповісти
Ждём, когда вслед за клоуном отправится директор цирка.
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06.04.2022 18:30 Відповісти
две недели в рефрижераторе морозили и вот решили тело предъявить.
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06.04.2022 18:33 Відповісти
Не "помер", а здох. А так довго не повідомляли тому, що чорти навіть в пеклі таку тварюку приймати не хотіли. Ледве Гундяй домовився...
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06.04.2022 18:35 Відповісти
Очередная скотина подохла....
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06.04.2022 18:38 Відповісти
земля тебе камнем фашист ******!!!!!!!
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06.04.2022 18:39 Відповісти
Подохла таки падаль. Земля тебе говном с битым стеклом ,тварь.
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06.04.2022 18:39 Відповісти
как было бы чудно если бы вместе с ****** сдох!
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06.04.2022 18:40 Відповісти
Причому під час гомосексуального акту. Удвох. Одне в одному

Років так 20 тому приятель розповідав про трагікомічний випадок, який трапився у лікарні м. Кропивницький із двома пацієнтами, що лікувалися у стаціонарі з хронічними серцево-судинними проблемами. Мужику років за 50, жіночці десь близько 40. Коротше кажучи, виник між німи лікарняний роман... і от теплого весняного дня вони на території лікарні знайшли альтанку, усамітнилися і почали сексом трахатися... трахаються собі, поки не настає кульмінаційний момент - а потім усе трапилося миттєво. Мужик раптово помирає від оргазму - а в наступні секунди услід за ним помирає і його мадам, від того, що з нею (точніше, в ній) помирає її партнер. Пацієнти, що із млявою цікавістю спостерігали еротику з вікон (****, хоч якийсь порятунок від лікарняної нудьги), переполошилися, покликали медперсонал... - але було вже пізно.

От якби ***** та Жиріка подібним чином крепір микнув - було б заліково Утім у ***** ще є "кожаный Кужугет", тобто не все втрачено, шанси є...
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07.04.2022 02:24 Відповісти
А ще Алко-Дімон там поблизу крутиться і всяку маячню городить, коли його похмелять.
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07.04.2022 02:38 Відповісти
Сдох наконец-то! Земля ему стекловатой!
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06.04.2022 18:45 Відповісти
Здохло!Ху...ло ты следующий....
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06.04.2022 18:54 Відповісти
Падло сдохло в муках. Это хорошо.
Ушло без суда. Это плохо.
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06.04.2022 18:56 Відповісти
Не переживай, ТАМ СУД уже его осудил очень быстро! Поверь - это ИСТИННА!!!
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06.04.2022 19:33 Відповісти
Собаки помирають, кацапи типу жиріновського - здихають.
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06.04.2022 19:04 Відповісти
На концерт. Кабздон заждался.
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06.04.2022 19:18 Відповісти
Опять?

Жириновский Шрёдингера..
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06.04.2022 19:23 Відповісти
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06.04.2022 19:42 Відповісти
Редкий ***** был .
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06.04.2022 20:36 Відповісти
Добейте его лопатой на всяк случай )))))
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06.04.2022 21:08 Відповісти
Подохло животное……..
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06.04.2022 21:45 Відповісти
Шановне Товариство!
Ось що треба НАМ розуміти щодо кацапофашистів:
Їх парламент у траурі за чекістким стукачем, а по тисячах невинних жертв "единого"/"братского" народу - нуль співчуття....
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06.04.2022 21:53 Відповісти
первый к кобздону пошел, шойгу и пуйлу приготовиться
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06.04.2022 21:57 Відповісти
ЧТОБ ТЫ СДОХ !ШОБ Я ТЕБЯ ВИДЕЛ В ГОРБУ У БЕЛЫХ ТАПКАХ!!!
когда мы его проклинали ( после его выступлений)
мы надеялись , что мысли материализуются ..
материализовались:0)
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06.04.2022 23:01 Відповісти
Ось таке від колег. Як ми в ІТ-сфері бачимо "фінальний реліз" смерті цього упиряки:

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07.04.2022 02:00 Відповісти
Война научила даже смертям радоваться
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07.04.2022 02:18 Відповісти
Когда подыхает враг, враг фашиствующий, мерзкий и отвратительный другой реакции не может быть. Подох и хрен с ним!
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07.04.2022 07:01 Відповісти
Нарешті ти, гидота, здохла.

Бо мені вже набридло моніторити ваші помийки.
О, тебе чекають реально пекельні муки.

І головне: тепер забирай за собою своїх: всіх співучасничків найвищого рангу.

Отже, хто буде наступним ?
Час пішов.
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07.04.2022 02:23 Відповісти
подох подонок. пуйло следующий .
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07.04.2022 02:37 Відповісти
Шо, оп'ять?.. (с)
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07.04.2022 03:35 Відповісти
Наконец то сдох пдр ***#@ый. Их с Путиным всегда сближала любовь к маленьким мальчикам. Гундяй фсбшный взялся отпевать мудака, интересно, гунлюляй хотя бы одну молитву знает? Ублюдок тупой, надеюсь ты перед смертью мучился. Гори в аду.
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07.04.2022 04:43 Відповісти
а что там комуняцкий опарыш зюганов? еще на пути к кобздону или уже пришел на концерт?
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07.04.2022 06:01 Відповісти
Осиновим кілком би ще, для певності.
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07.04.2022 08:29 Відповісти
жаль, жаль что не путин сдох... этот хоть и лаял но был клоуном и не более. заждались его уже в аду
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07.04.2022 08:43 Відповісти
сдох, да *** на этого прыдурка.
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07.04.2022 09:05 Відповісти
Нарешті ця паскуда здохла,пішла до кабздона на концерт...Земля йому бетоном...
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07.04.2022 09:25 Відповісти
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