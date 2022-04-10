Зруйнована окупантами Горенка. ВIДЕО безпілотника
В мережі опубліковано відеозапис, на якому зафіксовані руйнування в селі Горенка поблизу Києва.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис зроблений за допомогою безпілотника.
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Зараз побачив.!.. стоїть напівзруйнована.