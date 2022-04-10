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Зруйнована окупантами Горенка. ВIДЕО безпілотника

В мережі опубліковано відеозапис, на якому зафіксовані руйнування в селі Горенка поблизу Києва.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис зроблений за допомогою безпілотника.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Масштаби руйнувань у Богданівці та Великій Димерці на Київщині. ФОТОрепортаж

Автор: 

Київська область (4025) знищення (7235)


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Низкие конченные твари, эти московиты! Никогда не забудется! НИКОГДА!
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10.04.2022 10:49 Відповісти
У кінці 90 - х будував там хатинку для свого шефа Гарні там місця..
Зараз побачив.!.. стоїть напівзруйнована.
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10.04.2022 10:57 Відповісти
До речі.. ..Там під лісом " котеджик " совкокомуніста Сімоненка.
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10.04.2022 11:00 Відповісти
Какая красивая мелодия, и как она подходит к этому ужасу войны. Вот он, ****, руцкий мир....
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10.04.2022 13:06 Відповісти
 
 