Зруйнована окупантами Горенка. ВIДЕО безпілотника

В мережі опубліковано відеозапис, на якому зафіксовані руйнування в селі Горенка поблизу Києва.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис зроблений за допомогою безпілотника.

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