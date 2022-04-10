Разрушенная оккупантами Горенка. ВИДЕО беспилотника
В сети опубликована видеозапись, на которой зафиксированы разрушения в селе Горенка близ Киева.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись сделана с помощью беспилотника.
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Зараз побачив.!.. стоїть напівзруйнована.