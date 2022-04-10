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Новости Видео Война
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Разрушенная оккупантами Горенка. ВИДЕО беспилотника

В сети опубликована видеозапись, на которой зафиксированы разрушения в селе Горенка близ Киева.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись сделана с помощью беспилотника.

Также смотрите: Масштабы разрушений в Богдановке и Большой Дымерке в Киевской области. ФОТОрепортаж

Автор: 

Киевская область (4135) уничтожение (6923)


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Низкие конченные твари, эти московиты! Никогда не забудется! НИКОГДА!
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10.04.2022 10:49 Ответить
У кінці 90 - х будував там хатинку для свого шефа Гарні там місця..
Зараз побачив.!.. стоїть напівзруйнована.
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10.04.2022 10:57 Ответить
До речі.. ..Там під лісом " котеджик " совкокомуніста Сімоненка.
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10.04.2022 11:00 Ответить
Какая красивая мелодия, и как она подходит к этому ужасу войны. Вот он, ****, руцкий мир....
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10.04.2022 13:06 Ответить
 
 