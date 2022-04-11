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Маріуполь: що відбувається з містом. БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо. ВIДЕО

Що відбувається з Маріуполем? У свіжому "Без цензури" Богдан Буткевич аналізує події останніх днів у Маріуполі та новини від українських військових.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Битва на Донбасі в розпалі | Що хоче Росія та її фюрер? День 4 БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо на Цензор.НЕТ. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17373) Маріуполь (3231) Буткевич Богдан (438)


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Топ коментарі
+19
Атем временем Полк «Азов» из последних сил продолжает громить орков и технику оккупантов в Мариуполе.
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11.04.2022 15:37
+10
тримаються з останніх сил... на останньому боєзапасі...
надайте скорішу допомогу Героям... поки там є кому допомагати....
вони відважно тримають там зграю орків яка б могла вчепитися в будь яке інше місце України...
і менше брешіть про "кожнодневні дзвінки" з ними...
Марік - герой, насамперед тими Титанами, які його захищають ціною своєго життя...
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11.04.2022 15:47
+9
Господи, дай сили цим хлопцям вистояти ! Слава героям!
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11.04.2022 15:40
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Атем временем Полк «Азов» из последних сил продолжает громить орков и технику оккупантов в Мариуполе.
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11.04.2022 15:37 Відповісти
Швидше за все, наші хлопці зараз їбашуть орків їхніми ж набоями, які здобувають у бою.
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11.04.2022 15:50 Відповісти
Господи, дай сили цим хлопцям вистояти ! Слава героям!
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11.04.2022 15:40 Відповісти
Та не господі,а влада повинна рятувати кращих з воїнїв.Направити туди сили.Де,де рішення?Що,є вже областів Україні за якш влада України не збирається воювати?
Відкласти можна було б,якби не наші бійці.Зєлєнський,об"яви всім: вони приречені? Наверху так вирішили?
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11.04.2022 16:00 Відповісти
тримаються з останніх сил... на останньому боєзапасі...
надайте скорішу допомогу Героям... поки там є кому допомагати....
вони відважно тримають там зграю орків яка б могла вчепитися в будь яке інше місце України...
і менше брешіть про "кожнодневні дзвінки" з ними...
Марік - герой, насамперед тими Титанами, які його захищають ціною своєго життя...
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11.04.2022 15:47 Відповісти
Ось вони. ******* спартанці. 3000 азовців. 42 дні вони творять чудеса оборони. Подвиг їх не забутий, історія їх не забута.
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11.04.2022 15:48 Відповісти
:Нету там 3 тысяч азовцев
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11.04.2022 15:53 Відповісти
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11.04.2022 15:49 Відповісти
Зв'язок із захисниками Маріуполя підтримуємо, робимо можливе й неможливе - Залужний
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11.04.2022 16:03 Відповісти
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11.04.2022 16:04 Відповісти
Чорт, досить вже, давно час вимагати щоб захисникам Марiуполя нарештi допомогли. Не мовчiть, люди, розворошуйте кого можете! Влада мусить почути! Рятуйте серце Вiтчизни!
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11.04.2022 16:06 Відповісти
Для Бутусова. Как деблокувать Мариуполь. Вокруг везде степь. Но и продвижение войск орды остановлено тоже в степи. Там вроде самолетов в степи не бояться. Деблокада осуществляется конечно, если нет господства в воздухе противником, мобильными группами, оснащенными стугнами и другими анти-танковыми средствами и различными ПЗРК и на броневых автомобилях быстрого реагирования. А господства в воздухе нет. Продвижение идет ночью, днем рассредоточение в лесополосах и посадках для уничтожение укреп - точек и техники врага в копанирах и брошенной для поддержки укреп - точек в колонах. Нужно создать не менее 100 мобильных групп и двигаться со всех направлений по линии фронта не заходя сначала в Мелитополь. От этого натиска орки все разбегутся, потом нужно двинуть ночью технику по пустым дорогам и сразу в Бердянск и Мелитополь. Ни Бердянск ни Мелитополь не имеют ничего пока, кроме блок-постов. Которые можно опять же снести мобильными группами. Это все можно сделать.
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11.04.2022 17:22 Відповісти
а кацапська артилерія, а кацапська розвідка, щоб підійті зі стугною на 5 км до танка, треба пройти десятки км під обстрілами артилерії
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11.04.2022 18:26 Відповісти
"Какова наша цель? Я могу ответить одним словом: это победа, победа, во что бы то ни стало, победа вопреки всему ужасу, победа, какой бы долгой и трудной ни была дорога; ибо без победы нет выживания".
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11.04.2022 21:08 Відповісти
 
 