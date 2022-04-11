Маріуполь: що відбувається з містом. БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо. ВIДЕО

Що відбувається з Маріуполем? У свіжому "Без цензури" Богдан Буткевич аналізує події останніх днів у Маріуполі та новини від українських військових.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Битва на Донбасі в розпалі | Що хоче Росія та її фюрер? День 4 БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо на Цензор.НЕТ. ВIДЕО