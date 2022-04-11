Маріуполь: що відбувається з містом. БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо. ВIДЕО
Що відбувається з Маріуполем? У свіжому "Без цензури" Богдан Буткевич аналізує події останніх днів у Маріуполі та новини від українських військових.
Топ коментарі
+19 Максім ХОЙ #398010
показати весь коментар11.04.2022 15:37
+10 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар11.04.2022 15:47
+9 Natalia Linnik
показати весь коментар11.04.2022 15:40
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Відкласти можна було б,якби не наші бійці.Зєлєнський,об"яви всім: вони приречені? Наверху так вирішили?
надайте скорішу допомогу Героям... поки там є кому допомагати....
вони відважно тримають там зграю орків яка б могла вчепитися в будь яке інше місце України...
і менше брешіть про "кожнодневні дзвінки" з ними...
Марік - герой, насамперед тими Титанами, які його захищають ціною своєго життя...