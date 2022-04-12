Порошенко на CNN закликав долучити експертів ФБР до розслідування злочинів путінського режиму: "Французька жандармерія вже допомагає збирати докази". ВIДЕО
Міжнародна спільнота має розслідувати злочини Путіна та його режиму проти України і притягнути їх до відповідальності.
Про це Петро Порошенко сказав в ефірі телеканалу CNN, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу "ЄС".
"Це може бути спеціальний кримінальний трибунал, назвемо його "Буча Трибунал" або "Маріуполь Трибунал" зі "Списком Бучі" – переліком усіх учасників злочинів", – говорить Порошенко.
"Французька жандармерія вже тут, у Києві і допомагає збирати докази. Було б добре, якби США змогли надати нам експертів ФБР, які б допомогли нам із розслідуваннями і надали ваги, прозорості цим розслідуванням – як ми це зробили в 2014 році, коли я був Президентом, коли ми створили міжнародну розслідувальну групу щодо МН-17", – нагадав Петро Порошенко.
"Кожен учасник цього злочину поніс би відповідальність за свою вину відповідно рішення цього спеціального суду. Також це допоможе довести, що це був геноцид проти українців, яких вбивали, знущалися тільки тому, що вони – українці, тільки тому, що вони хотіли жити", – говорить п’ятий Президент.
Порошенко розповів американським глядачам, що Маріуполь, який став епіцентром страшної гуманітарної катастрофи, за розміром можна порівняти з Новим Орлеаном. Жертвами цієї трагедії стали десятки тисяч людей.
"Цю катастрофу роблять російські військові проти українців. Вони хочуть приховати докази своїх злочинів, навчені вже Бучею, і використовують мобільні крематорії, в яких спалюють вбитих ними українців, вони знищують докази. Нам потрібна міжнародна команда, яка буде мати довіру, щоб допомогти нам притягнути до відповідальності злочинців", – наголошує Порошенко.
"Нас хочуть вбити тому, що ми маємо свою країну, а вони хочуть стерти Україну з карти світу. В цій ситуації абсолютно необхідним є створення спеціального кримінального трибуналу", – вважає Порошенко.
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Венедиктова ще тиждень тому обіцяла, що світ побачить і почує про злочини в Бородянці, ще гірші, ніж в Бучі.
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https://www.golosameriki.com/a/us-department-of-justice-fbi-bucha-massacre-russia-criminal-activity-prosecution/6517476.html США объявляют об уголовном преследовании за расправы над жителями Бучи
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І правий Порох-нікчемні українські експерти під предводительством Рувіма загадять будь яку справу. Венедиктова також внесла лепту в розвал системи експертної діяльності. А про експертів МВД і говорити нема чого- вони по шеремету вже "зазирали" в очі Татарову та іншим цуцикам.
В 1943 році, коли німчура знайшла Катинь, вони зразу ж створили міжнародну групу із залученням паталогоанатомів. НКВД після війни полювало на цих експертів.
Тільки таке розслідування дость змогу обєктивно встановити всі обставини і саме така обєктивність буде безспірним доказом злочинів племен, які перебувають на одній стадії розвитку з людоїдами.
Думаю, Зе таки дослухається.
Давай вгадаю: в ольгінській. Тому що чи не кожен киянин знає (бо читає місцеві інфи, пабліки) що Порох утворив і одягнув (і навіть закупив частину озброєння) 206-тий загін тероборони (який підпорядковується Генштабу), і допомагає ще п'ятьом; а вчора відправив броніки в окрему бригаду ЗСУ (була інфа тут).
Так що катись, кажи пригожину, що методички в нього нереалістичні.
Це що за махновщина???
Якісь у вас дурні пропозиції.
Гетьман рулить! Порошенко завжди був дуже активним на міжнародній арені, його весь світ поважає.