Порошенко на CNN закликав долучити експертів ФБР до розслідування злочинів путінського режиму: "Французька жандармерія вже допомагає збирати докази". ВIДЕО

Міжнародна спільнота має розслідувати злочини Путіна та його режиму проти України і притягнути їх до відповідальності.

Про це Петро Порошенко сказав в ефірі телеканалу CNN, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Це може бути спеціальний кримінальний трибунал, назвемо його "Буча Трибунал" або "Маріуполь Трибунал" зі "Списком Бучі" – переліком усіх учасників злочинів", – говорить Порошенко.

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"Французька жандармерія вже тут, у Києві і допомагає збирати докази. Було б добре, якби США змогли надати нам експертів ФБР, які б допомогли нам із розслідуваннями і надали ваги, прозорості цим розслідуванням – як ми це зробили в 2014 році, коли я був Президентом, коли ми створили міжнародну розслідувальну групу щодо МН-17", – нагадав Петро Порошенко.

"Кожен учасник цього злочину поніс би відповідальність за свою вину відповідно рішення цього спеціального суду. Також це допоможе довести, що це був геноцид проти українців, яких вбивали, знущалися тільки тому, що вони – українці, тільки тому, що вони хотіли жити", – говорить п’ятий Президент.

Порошенко розповів американським глядачам, що Маріуполь, який став епіцентром страшної гуманітарної катастрофи, за розміром можна порівняти з Новим Орлеаном. Жертвами цієї трагедії стали десятки тисяч людей.

"Цю катастрофу роблять російські військові проти українців. Вони хочуть приховати докази своїх злочинів, навчені вже Бучею, і використовують мобільні крематорії, в яких спалюють вбитих ними українців, вони знищують докази. Нам потрібна міжнародна команда, яка буде мати довіру, щоб допомогти нам притягнути до відповідальності злочинців", – наголошує Порошенко.

"Нас хочуть вбити тому, що ми маємо свою країну, а вони хочуть стерти Україну з карти світу. В цій ситуації абсолютно необхідним є створення спеціального кримінального трибуналу", – вважає Порошенко.