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Порошенко на CNN закликав долучити експертів ФБР до розслідування злочинів путінського режиму: "Французька жандармерія вже допомагає збирати докази". ВIДЕО

Міжнародна спільнота має розслідувати злочини Путіна та його режиму проти України і притягнути їх до відповідальності.

Про це Петро Порошенко сказав в ефірі телеканалу CNN, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Це може бути спеціальний кримінальний трибунал, назвемо його "Буча Трибунал" або "Маріуполь Трибунал" зі "Списком Бучі" – переліком усіх учасників злочинів", – говорить Порошенко.

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"Французька жандармерія вже тут, у Києві і допомагає збирати докази. Було б добре, якби США змогли надати нам експертів ФБР, які б допомогли нам із розслідуваннями і надали ваги, прозорості цим розслідуванням – як ми це зробили в 2014 році, коли я був Президентом, коли ми створили міжнародну розслідувальну групу щодо МН-17", – нагадав Петро Порошенко.

Порошенко на CNN закликав долучити експертів ФБР до розслідування злочинів путінського режиму: Французька жандармерія вже допомагає збирати докази 01

"Кожен учасник цього злочину поніс би відповідальність за свою вину відповідно рішення цього спеціального суду. Також це допоможе довести, що це був геноцид проти українців, яких вбивали, знущалися тільки тому, що вони – українці, тільки тому, що вони хотіли жити", – говорить п’ятий Президент.

Порошенко розповів американським глядачам, що Маріуполь, який став епіцентром страшної гуманітарної катастрофи, за розміром можна порівняти з Новим Орлеаном. Жертвами цієї трагедії стали десятки тисяч людей.

"Цю катастрофу роблять російські військові проти українців. Вони хочуть приховати докази своїх злочинів, навчені вже Бучею, і використовують мобільні крематорії, в яких спалюють вбитих ними українців, вони знищують докази. Нам потрібна міжнародна команда, яка буде мати довіру, щоб допомогти нам притягнути до відповідальності злочинців", – наголошує Порошенко.

"Нас хочуть вбити тому, що ми маємо свою країну, а вони хочуть стерти Україну з карти світу. В цій ситуації абсолютно необхідним є створення спеціального кримінального трибуналу", – вважає Порошенко.

Автор: 

Порошенко Петро (15180) путін володимир (23854) США (22950) ФБР (175) CNN (119) трибунал (260) Буча (542)


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Топ коментарі
+38
Ну чому одна людина може доносити інформацією чітко і зрозуміло, а друга як вася. Респект гетьману Порошенко. Україна понад усе
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12.04.2022 11:09
+38
Спасибо, Пётр Алексеевич. Я считаю, что у Порошенко лучше всех получается убеждать мировое сообщество подключаться к борьбе с расией. Его выступления на лучших телеканалах мира приносят намного больше пользы, чем видосики нашего президента в телеграме.
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12.04.2022 11:12
+33
Все правильно делает Порошенко. Нужно максимально освещать эту ситуацию особенно на Западе, чтобы там понимали, что за зверье россияне. Доносить эту информацию постоянно американцам, французам, итальянцам, немцам особенно!
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12.04.2022 11:11
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Треба підключати всіх. Щоб не вдалось замовчати страшні злочини.
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12.04.2022 11:04 Відповісти
Сейчас посмотрим что по этому поводу думают рашотролли и подоляшавки по этому поводу...
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12.04.2022 11:07 Відповісти
Ну чому одна людина може доносити інформацією чітко і зрозуміло, а друга як вася. Респект гетьману Порошенко. Україна понад усе
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12.04.2022 11:09 Відповісти
IQ...
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12.04.2022 11:13 Відповісти
Все правильно делает Порошенко. Нужно максимально освещать эту ситуацию особенно на Западе, чтобы там понимали, что за зверье россияне. Доносить эту информацию постоянно американцам, французам, итальянцам, немцам особенно!
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12.04.2022 11:11 Відповісти
Спасибо, Пётр Алексеевич. Я считаю, что у Порошенко лучше всех получается убеждать мировое сообщество подключаться к борьбе с расией. Его выступления на лучших телеканалах мира приносят намного больше пользы, чем видосики нашего президента в телеграме.
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12.04.2022 11:12 Відповісти
Геноцид рашисти творили на всіх окупованих територіях. Про це потрібно постійно голосно заявляти на міжнародних майданчиках.
Венедиктова ще тиждень тому обіцяла, що світ побачить і почує про злочини в Бородянці, ще гірші, ніж в Бучі.
І тиша ....
Єрмак з Татаровим проти оприлюднення злочинів їхнього партнера-фюрера пуйла?
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12.04.2022 11:13 Відповісти
наскільки я розумію, в Бородянці такі страшнючі завали, що їх розкопати не можуть... Дістають тільки трупи тих, хто залишився в квартирах верхніх поверхів; а до підвалів ще не дістались.
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12.04.2022 11:21 Відповісти
Було б добре якби всі Україгські політики при будь якій нагоді іноземним змі нагадували про геноцид, знищені міста, Маріуполь, так що правильна ініціатива, нехай підтягуються.
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12.04.2022 11:16 Відповісти
Потрібно те що вразить іноземців до глибини буші, Зе треба робити ролики зі шпиталів з дітьми, пораненими жінками, я коли дивився тут ролик з пораненою дівчинкою серце боліло, нехай всі бачать, легко ігнорувати коли ти бачиш жертв тільки цифрами на папері, а не дивишся в очі.
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12.04.2022 11:19 Відповісти
А тем временем в Штатах 6(шесть) дней назад

https://www.golosameriki.com/a/us-department-of-justice-fbi-bucha-massacre-russia-criminal-activity-prosecution/6517476.html США объявляют об уголовном преследовании за расправы над жителями Бучи

Минюст и ФБР начинают расследование по факту массовых расстрелов жителей украинского города
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12.04.2022 11:21 Відповісти
після вбивства Шеремета саме Порох ініціював залучення ФБР до розслідування, однак дехто злякався, і Юрась і Авакян почали гнівно протестувати, мовляв кримправом України не передбачено залучення іноземних експертів. Особливо вишкірялась Антоніна. А потім все коту під хвіст.
І правий Порох-нікчемні українські експерти під предводительством Рувіма загадять будь яку справу. Венедиктова також внесла лепту в розвал системи експертної діяльності. А про експертів МВД і говорити нема чого- вони по шеремету вже "зазирали" в очі Татарову та іншим цуцикам.
В 1943 році, коли німчура знайшла Катинь, вони зразу ж створили міжнародну групу із залученням паталогоанатомів. НКВД після війни полювало на цих експертів.
Тільки таке розслідування дость змогу обєктивно встановити всі обставини і саме така обєктивність буде безспірним доказом злочинів племен, які перебувають на одній стадії розвитку з людоїдами.
Думаю, Зе таки дослухається.
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12.04.2022 11:28 Відповісти
Нє услішал . ? То може в тебе пробки у вухах . . Не забувай чистити , регулярно .
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12.04.2022 11:33 Відповісти
А посильнее можешь высказаться? Тебе не за такую размазню платят. Соберись с мыслями!
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12.04.2022 11:35 Відповісти
це так в твоїй пригожинські методичці, чи в подляковій?
Давай вгадаю: в ольгінській. Тому що чи не кожен киянин знає (бо читає місцеві інфи, пабліки) що Порох утворив і одягнув (і навіть закупив частину озброєння) 206-тий загін тероборони (який підпорядковується Генштабу), і допомагає ще п'ятьом; а вчора відправив броніки в окрему бригаду ЗСУ (була інфа тут).
Так що катись, кажи пригожину, що методички в нього нереалістичні.
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12.04.2022 11:46 Відповісти
Тщетільней нада , кацап , за таке гуано не платять...
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12.04.2022 11:57 Відповісти
Навіщо йому окремий полк?
Це що за махновщина???
Якісь у вас дурні пропозиції.
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12.04.2022 12:00 Відповісти
Я добре знаю, що в нас є ЗСУ.
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12.04.2022 13:31 Відповісти
Нічого ти і не почуєш в своїх америках.
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12.04.2022 11:37 Відповісти
Яка Америка ? Мухосранськ під проксі на проводі ...
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12.04.2022 11:58 Відповісти
Кому як не Пороху знати, що портновці здатні лише активістів саджати та інших неугодних кремлю кошмарити
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12.04.2022 12:14 Відповісти
Шо робиця! Кремлебот Ivtushenko в порохобота перевзувся.

Гетьман рулить! Порошенко завжди був дуже активним на міжнародній арені, його весь світ поважає.
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12.04.2022 12:38 Відповісти
"Французька жандармерія вже тут, у Києві і допомагає збирати докази. - французьска жандармерія скоріш всього куплений рашистом французьский віник, котрий має замітати сліди рашистських злочинів в Україні.
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12.04.2022 13:31 Відповісти
 
 