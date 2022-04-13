Російські окупанти у Мелітополі забрали гроші на виплату пенсій та субсидій за квітень, - Смілянський. ВIДЕО

Військові Російської Федерації забрали у Мелітополі кошти, які передбачались на виплату пенсій та субсидій за квітень цього року.

Про це заявив генеральний директор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський у відеозверненні, опублікованому у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Шановні мешканці Мелітополя, мене звуть Ігор Смілянський. Я генеральний директор Укрпошти. Укрпошта робила все можливе і неможливе, щоб за березень виплатити всі ваші пенсії і субсидії, і зробила це. Більше ніж 95% пенсій було виплачено завдяки допомозі місцевого бізнесу і наших працівників. Ми намагались зробити це у квітні, але, на жаль, через те, що окупаційні війська вилучили пенсійні кошти, ми не можемо це зробити", - сказав він.

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Смілянський наголосив, що Укрпошта й надалі робитиме все, щоб пенсії та субсидії були виплачені мешканцям Мелітополя.

Він також звернувся до російських військових. Очільник Укрпошти закликав їх повернути пенсійні кошти та не воювати з пенсіонерами. Смілянський також підкреслив, що готовий особисто провести переговори із загарбниками у будь-який час.