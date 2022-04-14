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Демілітаризовано. Як "Нептун" втопив крейсер "Москва". БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо. ВIДЕО

13 квітня український ракетний протикорабельний комплекс "Нептун" уразив крейсер "Москва" — флагман і гордість російського Чорноморського флоту. Самі росіяни визнали, що внаслідок пожежі на ракетному крейсері здетонував боєзапас, а корабель отримав серйозні пошкодження.

 Марина Данилюк-Ярмолаєва у "Без цензури" на Цензор.НЕТ розповідає про приємне і красиве.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українські захисники ракетами "Нептун" вразили ракетний крейсер рашистів "Москва"

Автор: 

Чорноморський флот рф (625) Данилюк-Ярмолаєва (362)


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Топ коментарі
+29
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14.04.2022 15:06
+27
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14.04.2022 15:04
+23
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14.04.2022 15:05
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14.04.2022 15:04 Відповісти
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14.04.2022 15:05 Відповісти
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14.04.2022 15:06 Відповісти
Вся шантрапа, пулявша калібрами під зонтиком ППО "москви", швиденько з'їпалась в новоросійськ...
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14.04.2022 15:08 Відповісти
Это русский
Военный Корабль
Пошёл туда куда
Послали
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14.04.2022 15:09 Відповісти
"Краще б я пішла одразу туди, куди мені радили на острові "Зміїний" " - подумала "Москва".
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14.04.2022 17:53 Відповісти
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14.04.2022 15:10 Відповісти
Так потоп чі ні ????? Хто знає?
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14.04.2022 15:12 Відповісти
Так він плять, як жириновський. То здох, то не здох. Але все скінчилось хепіендом
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14.04.2022 15:29 Відповісти
в Министерстве обороны России подтвердили, что ракетный крейсер Москва, получил серьезные повреждения. По данным ведомства, на корабле сдетонировал боезапас в результате пожара, крейсер "завалился на борт".
В свое время линкор "Новороссийск" тоже лег "на борт"
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14.04.2022 15:31 Відповісти
Он устал.
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14.04.2022 15:59 Відповісти
Там ему и место.
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14.04.2022 15:14 Відповісти
по секрету, корабль мацква был первый космический корабль с морским пуском, просто что-то пошло не так, скорей всего был против сам бог Нептун
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14.04.2022 15:14 Відповісти
https://youtube.com/shorts/Fz6KtXEgV8I?feature=share

Це той крейсер в момент влучання, чи фейковий вкид?
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14.04.2022 15:16 Відповісти
Мы понимает, что видео красивое, но к сожалению оно не имеет никакого отношения к российским кораблям вообще. Это испытания крылатой ракеты NSM (Naval Strike Missile), ударившей по списанному норвежскому фрегату...(с)
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14.04.2022 15:36 Відповісти
Thx for answering👍
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14.04.2022 15:51 Відповісти
Шторм был на море при этом событии, упоминается в сообщениях. На видео по вашей ссылке - шторма нет.
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14.04.2022 21:17 Відповісти
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14.04.2022 15:17 Відповісти
Все в точности как в Гоголевском "Тарасе Бульбе". Ракетный крейсер "Москва" был построен в Украине (Николаеве), руками украинцев. Украинцы его же и уничтожили
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14.04.2022 15:18 Відповісти
"Я тебе породив, я тебе і знищу" - це стосується і самої Росії.
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14.04.2022 17:58 Відповісти
Если от детонации БК не разорвало на части то может набирать воду и тонуть сутками
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14.04.2022 15:50 Відповісти
Все так радуются конечно, тут вопрос назрел, эта фигня несла ядерные заряды? Нам Чернобыль в черном море возле Одессы нахрен не упал.
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14.04.2022 15:53 Відповісти
Пыня начал править с затопления "Курска", а закончит с затоплением "Москвы" 👍
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14.04.2022 15:55 Відповісти
Что же это творится…Только Укрпошта марку с "факом" этому крейсеру выпустила...Прошу выпустить марку где плешивый недофюрер путин болтается на виселице !!!!!
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14.04.2022 16:08 Відповісти
КИНЖАЛ это фантазия винторогих!!!Это ИСКАНДЕР,который запускается с самолета!!!!
А вот бабла на него распилили не мало)))
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14.04.2022 17:28 Відповісти
***** це тільки початок , глибше вкопуйся в землю разом зі своїми собаками , рано чи пізно ракети прилетять по твоїй дурній голові
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14.04.2022 18:04 Відповісти
 
 