Демілітаризовано. Як "Нептун" втопив крейсер "Москва". БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо. ВIДЕО
13 квітня український ракетний протикорабельний комплекс "Нептун" уразив крейсер "Москва" — флагман і гордість російського Чорноморського флоту. Самі росіяни визнали, що внаслідок пожежі на ракетному крейсері здетонував боєзапас, а корабель отримав серйозні пошкодження.
Марина Данилюк-Ярмолаєва у "Без цензури" на Цензор.НЕТ розповідає про приємне і красиве.
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Военный Корабль
Пошёл туда куда
Послали
В свое время линкор "Новороссийск" тоже лег "на борт"
Це той крейсер в момент влучання, чи фейковий вкид?
А вот бабла на него распилили не мало)))