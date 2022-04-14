Демілітаризовано. Як "Нептун" втопив крейсер "Москва". БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо. ВIДЕО

13 квітня український ракетний протикорабельний комплекс "Нептун" уразив крейсер "Москва" — флагман і гордість російського Чорноморського флоту. Самі росіяни визнали, що внаслідок пожежі на ракетному крейсері здетонував боєзапас, а корабель отримав серйозні пошкодження.

Марина Данилюк-Ярмолаєва у "Без цензури" на Цензор.НЕТ розповідає про приємне і красиве.

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