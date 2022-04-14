Демилитаризовано. Как "Нептун" утопил крейсер "Москва". БЕЗ ЦЕНЗУРЫ вживую. ВИДЕО

13 апреля украинский ракетный противокорабельный комплекс "Нептун" поразил крейсер "Москва" - флагман и гордость российского Черноморского флота. Сами россияне признали, что в результате пожара на ракетном крейсере сдетонировал боезапас, а корабль получил серьезные повреждения.

Марина Данилюк-Ярмолаева в "Без цензуры" на Цензор.НЕТ рассказывает о приятном и красивом.

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