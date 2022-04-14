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Демилитаризовано. Как "Нептун" утопил крейсер "Москва". БЕЗ ЦЕНЗУРЫ вживую. ВИДЕО

13 апреля украинский ракетный противокорабельный комплекс "Нептун" поразил крейсер "Москва" - флагман и гордость российского Черноморского флота. Сами россияне признали, что в результате пожара на ракетном крейсере сдетонировал боезапас, а корабль получил серьезные повреждения.

Марина Данилюк-Ярмолаева в "Без цензуры" на Цензор.НЕТ рассказывает о приятном и красивом.

Также читайте: Выведение из строя крейсера "Москва" уменьшило суммарный залп крылатых ракет кораблей ЧФ РФ с 72 до 56, - журналист Клименко

Черноморский флот РФ (1561) Данилюк-Ярмолаева Марина (356)


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Топ комментарии
+29
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14.04.2022 15:06
+27
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14.04.2022 15:04
+23
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14.04.2022 15:05
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14.04.2022 15:04 Ответить
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14.04.2022 15:05 Ответить
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14.04.2022 15:06 Ответить
Вся шантрапа, пулявша калібрами під зонтиком ППО "москви", швиденько з'їпалась в новоросійськ...
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14.04.2022 15:08 Ответить
Это русский
Военный Корабль
Пошёл туда куда
Послали
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14.04.2022 15:09 Ответить
"Краще б я пішла одразу туди, куди мені радили на острові "Зміїний" " - подумала "Москва".
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14.04.2022 17:53 Ответить
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14.04.2022 15:10 Ответить
Так потоп чі ні ????? Хто знає?
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14.04.2022 15:12 Ответить
Так він плять, як жириновський. То здох, то не здох. Але все скінчилось хепіендом
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14.04.2022 15:29 Ответить
в Министерстве обороны России подтвердили, что ракетный крейсер Москва, получил серьезные повреждения. По данным ведомства, на корабле сдетонировал боезапас в результате пожара, крейсер "завалился на борт".
В свое время линкор "Новороссийск" тоже лег "на борт"
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14.04.2022 15:31 Ответить
Он устал.
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14.04.2022 15:59 Ответить
Там ему и место.
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14.04.2022 15:14 Ответить
по секрету, корабль мацква был первый космический корабль с морским пуском, просто что-то пошло не так, скорей всего был против сам бог Нептун
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14.04.2022 15:14 Ответить
https://youtube.com/shorts/Fz6KtXEgV8I?feature=share

Це той крейсер в момент влучання, чи фейковий вкид?
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14.04.2022 15:16 Ответить
Мы понимает, что видео красивое, но к сожалению оно не имеет никакого отношения к российским кораблям вообще. Это испытания крылатой ракеты NSM (Naval Strike Missile), ударившей по списанному норвежскому фрегату...(с)
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14.04.2022 15:36 Ответить
Thx for answering👍
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14.04.2022 15:51 Ответить
Шторм был на море при этом событии, упоминается в сообщениях. На видео по вашей ссылке - шторма нет.
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14.04.2022 21:17 Ответить
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14.04.2022 15:17 Ответить
Все в точности как в Гоголевском "Тарасе Бульбе". Ракетный крейсер "Москва" был построен в Украине (Николаеве), руками украинцев. Украинцы его же и уничтожили
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14.04.2022 15:18 Ответить
"Я тебе породив, я тебе і знищу" - це стосується і самої Росії.
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14.04.2022 17:58 Ответить
Если от детонации БК не разорвало на части то может набирать воду и тонуть сутками
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14.04.2022 15:50 Ответить
Все так радуются конечно, тут вопрос назрел, эта фигня несла ядерные заряды? Нам Чернобыль в черном море возле Одессы нахрен не упал.
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14.04.2022 15:53 Ответить
Пыня начал править с затопления "Курска", а закончит с затоплением "Москвы" 👍
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14.04.2022 15:55 Ответить
Что же это творится…Только Укрпошта марку с "факом" этому крейсеру выпустила...Прошу выпустить марку где плешивый недофюрер путин болтается на виселице !!!!!
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14.04.2022 16:08 Ответить
КИНЖАЛ это фантазия винторогих!!!Это ИСКАНДЕР,который запускается с самолета!!!!
А вот бабла на него распилили не мало)))
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14.04.2022 17:28 Ответить
***** це тільки початок , глибше вкопуйся в землю разом зі своїми собаками , рано чи пізно ракети прилетять по твоїй дурній голові
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14.04.2022 18:04 Ответить
 
 