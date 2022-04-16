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Новини Відео Війна
13 060 12

Мародери та брехуни: як ТікТок-воїни Кадирова вдають бойовиків. БЕЗ ЦЕНЗУРИ. ВIДЕО

До початку повномасштабної війни Росії проти України "кадирівці" мали імідж грізного воїнства і, крім того, мали важливе символічне значення для російської пропаганди". Проте війна в Україні показала їхнє справжнє обличчя: перехвалені "воїни" воюють хіба в ТікТоку.

Богдан Буткевич у саркастичному "Без цензури" на Цензор.НЕТ аналізує, до чого насправді придатні ТікТок-воїни Кадирова.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Кадировці зняли кіно, де "полоненого українського солдата" грає недоумкуватий безхатько. ВIДЕО

Автор: 

Кадиров Рамзан (527) Буткевич Богдан (438)


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Топ коментарі
+7
Не хватает актеров? Кадыровцы крупно опозорились с очередным видео

https://t.me/Pravda_Gerashchenko/12852 https://t.me/Pravda_Gerashchenko/12852

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16.04.2022 17:36
+5
не зря их настоящие чеченцы шерстяными обзывают...
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16.04.2022 17:37
+4



Рубай їх хлопці 💥💥💥🔥🔥🔥

----------
РОЗГРОМ «ДИКОЇ ДИВІЗІЇ горян» НА УКРАЇНІ.

Батько Махно сказав просто: - «Рубай їх, хлопці»!
У Східній Україні своя пам'ять про «дику дивізію». І ця пам'ять замішана на ненависті і презирстві. Кавказців в Україні різали з небаченою люттю. Причини скаженою української лютості були вагомі. Основна - абреки зазіхали на українських жінок, а це не змивається ганьба. Головнокомандувач Півдня Росії Денікін надіслав 1-ю тубільну дивізію горян ліквідувати «бандитів» Махно, щоб назавжди покінчити з «нахабними хохлами» у себе в тилу. 1-а Тубільна дивізія була укомплектована чеченцями і інгушами На розправу з українцями відправилися «воїни - вайнахов».
До жовтня 1919 року армія Нестора Махна відступала під натиском офіцерських і козачих частин. Чеченська кіннота знаходилася у другому ешелоні, займаючись грабежами та насильством. За спогадами очевидців, навіть латиські стрілки не були настільки жорстокі. Свідчить офіцер тубільних дивізії Дмитро де Вітт: «Питома вага чеченця як воїна невеликий; по натурі він - абрек, і притому не із сміливих: жертву собі завжди намічає слабку і в разі перемоги над нею стає жорстокий до садизму». У скоріше біля села Перегонівка ударна група денікіновцев в 20 тис. багнетів і 10 тис. шабель була буквально знищена. Результат битви вирішила махновська кіннота ... Здавалося б, настав час показати себе тубільних кінної дивізії! Однак грабувати і гвалтувати селянок набагато легше. У першому ж бою біля фатальної Перегонівка «непереможні горяни» втратили третину нукерів. «Махновці», неодноразово сходилися в рукопашну. Махновці вміли наступати в зімкнутому кінному строю і недарма уславилися «рубаками». Комбриг Михайло Рибаков згадував, як запросто, «одним ударом разрубивалась голова, шия і полтуловіща горця, або півголови абрека скошують так точно, ніби різали кавун». Дику дивізію погнали по дніпровських берегах, як перелякане стадо баранів. Страшні для мирного і беззбройного населення, «лихі» кавказці раз за разом терпіли принизливі поразки від Махно, несучи при цьому жахливі втрати. Махновці живили по відношенню до горців люту ненависть. Полонений білий офіцер міг розраховувати на швидку смерть, солдат-слов'ян взагалі випускали на волю. Горянам це не загрожувало. Куля в таких випадках здавалася для них рідкісним щастям. У бою під Олександрівському (Запоріжжя) полк Кожина розстріляв два полки «тубільців», вирізавши решти в шабельної атаці. Втрати українців склали 40 чоловік, втрати джигітів більше - 1200 вершників. Остаточно Дика дивізія була добита 11 листопада в нічному бою під Катеринославом (Дніпропетровськ). Горців знищили в кавалерійській рубці, багато бігли і потонули в Дніпрі. 700 чоловік потрапили в полон. Вранці їх обливали гасом і спалювали, або повільно рубали шашками на дрібні шматки.
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16.04.2022 18:09
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які тік-токери? коє-какєри всрані вони. й запах какашок точно такий же від них.
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16.04.2022 17:32 Відповісти
Кадирівці як і сам Рамзанка Диров-лише серливі жалюгідні інстасамки...
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16.04.2022 17:32 Відповісти
Не хватает актеров? Кадыровцы крупно опозорились с очередным видео

https://t.me/Pravda_Gerashchenko/12852 https://t.me/Pravda_Gerashchenko/12852

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16.04.2022 17:36 Відповісти
не зря их настоящие чеченцы шерстяными обзывают...
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16.04.2022 17:37 Відповісти
Все що вміють в житті - овець гвалтувати та ролики в тік-току шинкувати
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16.04.2022 17:37 Відповісти
Жалюгідні істоти , що зрадили Чечню і її народ
кадирка так буде незавжди памятай
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16.04.2022 18:08 Відповісти



Рубай їх хлопці 💥💥💥🔥🔥🔥

----------
РОЗГРОМ «ДИКОЇ ДИВІЗІЇ горян» НА УКРАЇНІ.

Батько Махно сказав просто: - «Рубай їх, хлопці»!
У Східній Україні своя пам'ять про «дику дивізію». І ця пам'ять замішана на ненависті і презирстві. Кавказців в Україні різали з небаченою люттю. Причини скаженою української лютості були вагомі. Основна - абреки зазіхали на українських жінок, а це не змивається ганьба. Головнокомандувач Півдня Росії Денікін надіслав 1-ю тубільну дивізію горян ліквідувати «бандитів» Махно, щоб назавжди покінчити з «нахабними хохлами» у себе в тилу. 1-а Тубільна дивізія була укомплектована чеченцями і інгушами На розправу з українцями відправилися «воїни - вайнахов».
До жовтня 1919 року армія Нестора Махна відступала під натиском офіцерських і козачих частин. Чеченська кіннота знаходилася у другому ешелоні, займаючись грабежами та насильством. За спогадами очевидців, навіть латиські стрілки не були настільки жорстокі. Свідчить офіцер тубільних дивізії Дмитро де Вітт: «Питома вага чеченця як воїна невеликий; по натурі він - абрек, і притому не із сміливих: жертву собі завжди намічає слабку і в разі перемоги над нею стає жорстокий до садизму». У скоріше біля села Перегонівка ударна група денікіновцев в 20 тис. багнетів і 10 тис. шабель була буквально знищена. Результат битви вирішила махновська кіннота ... Здавалося б, настав час показати себе тубільних кінної дивізії! Однак грабувати і гвалтувати селянок набагато легше. У першому ж бою біля фатальної Перегонівка «непереможні горяни» втратили третину нукерів. «Махновці», неодноразово сходилися в рукопашну. Махновці вміли наступати в зімкнутому кінному строю і недарма уславилися «рубаками». Комбриг Михайло Рибаков згадував, як запросто, «одним ударом разрубивалась голова, шия і полтуловіща горця, або півголови абрека скошують так точно, ніби різали кавун». Дику дивізію погнали по дніпровських берегах, як перелякане стадо баранів. Страшні для мирного і беззбройного населення, «лихі» кавказці раз за разом терпіли принизливі поразки від Махно, несучи при цьому жахливі втрати. Махновці живили по відношенню до горців люту ненависть. Полонений білий офіцер міг розраховувати на швидку смерть, солдат-слов'ян взагалі випускали на волю. Горянам це не загрожувало. Куля в таких випадках здавалася для них рідкісним щастям. У бою під Олександрівському (Запоріжжя) полк Кожина розстріляв два полки «тубільців», вирізавши решти в шабельної атаці. Втрати українців склали 40 чоловік, втрати джигітів більше - 1200 вершників. Остаточно Дика дивізія була добита 11 листопада в нічному бою під Катеринославом (Дніпропетровськ). Горців знищили в кавалерійській рубці, багато бігли і потонули в Дніпрі. 700 чоловік потрапили в полон. Вранці їх обливали гасом і спалювали, або повільно рубали шашками на дрібні шматки.
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16.04.2022 18:09 Відповісти
Потрібно памятати що ослойоб Кадиров такий же як і його батько
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16.04.2022 18:33 Відповісти
Мы не знаем кто его батько, бо его мати е курвою.
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16.04.2022 19:09 Відповісти
так він нарколига
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16.04.2022 20:00 Відповісти
Кадыровцы - не воины, они ссыкливые тик-ток бородатые кончиты. Самый мощный бой, который они дали противнику - бой с жалюзями
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16.04.2022 20:34 Відповісти
 
 