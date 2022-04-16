Мародери та брехуни: як ТікТок-воїни Кадирова вдають бойовиків. БЕЗ ЦЕНЗУРИ. ВIДЕО

До початку повномасштабної війни Росії проти України "кадирівці" мали імідж грізного воїнства і, крім того, мали важливе символічне значення для російської пропаганди". Проте війна в Україні показала їхнє справжнє обличчя: перехвалені "воїни" воюють хіба в ТікТоку.

Богдан Буткевич у саркастичному "Без цензури" на Цензор.НЕТ аналізує, до чого насправді придатні ТікТок-воїни Кадирова.

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