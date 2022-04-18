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З Маріуполя загарбники примусово вивезли близько 150 дітей, - правозахисники. ВIДЕО

З Маріуполя російські військові примусово вивезли орієнтовно до 150 дітей, у тому числі з лікарні – близько 100 хворих та поранених дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє  Кримська правозахисна група.

"Російські військові примусово вивезли вже понад 100 дітей з Маріуполя в напрямку окупованого Донецька і російського Таганрога", - повідомила голова КПГ Ольга Скрипник.

Вона розповіла, що за даними радника міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, більшість дітей вивезено з лікарень без батьків. Крім того, 16 дітей окупанти вивезли з одного з санаторіїв у Маріуполі.

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Як уточнили в КПГ , за даними Андрющенко, викрадені діти не є дітьми-сиротами.

"Дітей-сиріт разом з дитячими будинками евакуювали з Маріуполя централізовано ще 24-25 лютого", - цитує чиновника КПГ.

Як припускає Андрющенко, ймовірно, частина "викрадених дітей втратили батьків через воєнні злочини Росії", але вони – "або мають опікунів на неокупованих територіях, або перебувають під опікою держави".

За словами радника міського голови, на сьогодні російські загарбники примусово вивезли з Маріуполя орієнтовно від 130 до 150 дітей. Переважна більшість цих дітей, близько ста осіб, були примусово евакуйовані з лікарень - це поранені та хворі діти. Імовірно, що їх перевезено в місто Донецьк.

Автор: 

діти (5093) Маріуполь (3236)


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морпехів рф спаліть, що під Маріком.
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18.04.2022 01:58 Відповісти
 
 