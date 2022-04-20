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Виробник дронів Switchblade компанія AeroVironment передасть Україні 100 безпілотників Quantix Recon та навчить ними користуватися. ВIДЕО

Американська компанія AeroVironment, виробник дронів-камікадзе Switchblade, передасть Україні 100 безпілотників Quantix Recon і послуги з навчання Міноборони та Силам тероборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті  AeroVironment

 Як зазначається, ця пожертва надасть операторам інструмент, який може літати непоміченим силами противника та не піддаватися впливу радіочастотних перешкод, щоб забезпечити точну та швидку розвідку віддалених, недоступних районів поля бою, що динамічно змінюється

Повідомляється, що для AeroVironment велика честь підтримувати народ України.

Quantix Recon поєднує переваги багатороторного дрона з дальністю, швидкістю та ефективністю безпілотного літака з фіксованим крилом. Цей БПЛА може досліджувати до 1,6 квадратних км за 45-хвилинний політ на одній батареї.

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Автор: 

безпілотник (4170) дрони (4722)


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Топ коментарі
+48
Исключительно правильное решение, заодно и испытаете в деле. Уверен наши хлопцы быстро освоят. Другие кампании тоже могут присоединится со своими инновациями
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20.04.2022 02:51
+35
На Украине начали пиариться американские компании. Это уже звучит забавно. Нам сейчас посылают разработки, которые у самой США почти нет. Так что нашим придется их тестировать в полевых условиях. Думаю разработчикам будет очень интересно.
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20.04.2022 03:36
+34
Найпозитивніша частина цієї новини це те, що перш аніж надавати ці дрони, цей крок має бути узгоджений з Пентагоном. І не отримав заперечинь, що є свідченням все більше зростаючої довіри США до ЗС України.
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20.04.2022 03:01
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Исключительно правильное решение, заодно и испытаете в деле. Уверен наши хлопцы быстро освоят. Другие кампании тоже могут присоединится со своими инновациями
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20.04.2022 02:51 Відповісти
Скоріше б уже давали про ці дрони розмови йдуть уже другий місяць.
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20.04.2022 03:47 Відповісти
Це не ті дрони "камікадзе" про які ви думаєте.
"Камікадзе" Україна отримує у пакеті офіційної допомоги від уряду США.
Дрони, мова про які йдеться у новині, є інший тип, скажімо так дрони "розвідники".
Взагалі такий тип дронів сьогодні широко вживається ЗСУ. Відео які ви бачите здебільше зроблені такими. Різниця тільки у тім, що здебільшого вживаються недорогі, низької якости і малонадійний китайський мотлох.
Quantix Recon найновіша розробка тієїж компанії, розроблена для використання армією США, у відповідности до усих вимог Пентагону до ефективности і якости.
Ці дрони компанія AeroVironment передає ЗСУ приватно (скажімо як пожертва) безоплатно з власної ініціативи.
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20.04.2022 04:36 Відповісти
Найпозитивніша частина цієї новини це те, що перш аніж надавати ці дрони, цей крок має бути узгоджений з Пентагоном. І не отримав заперечинь, що є свідченням все більше зростаючої довіри США до ЗС України.
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20.04.2022 03:01 Відповісти
Можете навести посилання ?
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20.04.2022 05:22 Відповісти
У США есть право эмбарго на все свои технологии, как и любой страны. Так что то что нам дали свеженькие дроны, которые придумали только пару лет назад и пока не использовал никто это хороший сигнал для будущего ленд-лиза.
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20.04.2022 06:29 Відповісти
Ви маєте на увазі дозвіл?
Якщо так, то нажаль неможу. Але ці дрони розроблювалися по замовленню і на фінанси, виділені Пентагоном по прийнятій схемі фінансування програм модернізації озброєння армії США, як і все інше.
Держдеп, перш ніж надати дозвіл на продаж/передачу речей військового призначення, консультується по цьому питанню з Пентагоном. Це все прописано у відповідних законах, актах і регуляціях.
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20.04.2022 07:01 Відповісти
Я в курсі. Тут так само потрібно отримувати дозвіл.
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20.04.2022 07:14 Відповісти
Наскільки зрозумів, просто перевірка в "реальних умовах". Ну давайте, перевіримо...може внесемо корективи, побажання. Авось і вам(не дай боже) пригодиться...
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20.04.2022 07:06 Відповісти
Кацапы уже выступают в роли подопытных морских свинок
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20.04.2022 03:09 Відповісти
морські свинки милі, кацапи на щурів більше схожі!
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20.04.2022 03:19 Відповісти
Тоді кацапи в ролі піддослідних пацюків ))
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20.04.2022 03:41 Відповісти
давайте уточнимо, пацюки з розумом хом"ячків!
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20.04.2022 05:51 Відповісти
добавьте к нему яо и можно брать
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20.04.2022 03:34 Відповісти
На Украине начали пиариться американские компании. Это уже звучит забавно. Нам сейчас посылают разработки, которые у самой США почти нет. Так что нашим придется их тестировать в полевых условиях. Думаю разработчикам будет очень интересно.
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20.04.2022 03:36 Відповісти
Так это замечательно! Если какое-то новое оружие покажет себя эффективно в борьбе с орками, то его могут принять на вооружение все страны НАТО (и не только). А это могут быть контракты на миллиарды, десятки миллиардов и даже сотни миллиардов долларов. Так что компании правильно делают.
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20.04.2022 04:07 Відповісти
Litva s nix kupila takyje droni takze,tocnej podpisali kontrakt uze pol goda nazad
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20.04.2022 07:12 Відповісти
Тогда нам должны не просто бесплатно передавать но ещё и доплачивать за испытания в полевых условиях ))))))))
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20.04.2022 09:23 Відповісти
Switchblade Litve droni prodali.Nasi s etoj kompanijej gde to pol goda nazad naciali peregovori s nimi i podpisali kontrakt,mozet i vam posovetovali etu kompaniju.Paprobovajet na kacapov luce miseni nenajdios
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20.04.2022 07:09 Відповісти
Як кажуть" з світу по нитці і голому сорочка". Авось пригодиться...хоча чому авось-пригодиться.
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20.04.2022 07:15 Відповісти
Этот дрон имеет время автономной работы 45 минут и позволяет делать подробную карту как в видимом, так и в инфракрасном спектрах на площади до полтора квадратных километров. Это разведывательная машина, и, вероятно, ее вполне можно использовать в полевых условиях.
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20.04.2022 04:55 Відповісти
ухти, а як ти здогадався, мабуть статтю читав і відео подивився?
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20.04.2022 07:47 Відповісти
"хорошие сапоги, надо брать"
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20.04.2022 05:16 Відповісти
Чудова новина ! Класно !

Компанія це все робить від себе. Щира подяка !
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20.04.2022 05:25 Відповісти
Ещё б 100 риперов ударных
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20.04.2022 05:32 Відповісти
Подобається? Подякуйте інженеграм. І фінансуйте оборонзамовлення і українські ТЕХНІЧНІ виші від пуза. Навіть якщо значний відсоток випускників поїде працювати в Європу та Штати назавжди.
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20.04.2022 05:55 Відповісти
Нажаль для сьогоднішньої України це неможливо.
Для початку потрібно мати відповідну економічну базу, чого з існуючою вже 30 років системою "менеджменту", ніколи не станеться.

США віділили у 2021 на Пентагон $811 billion з яких фінансується не тільки діючи збройні сили, але і багато програм радше наукового характеру, про які ми ще нічого незнаємо.
Так було у 70-х з тим, що ми сьогодні знаємо як інтернет. 80-х те, що у нас сьогодні називають мобільний телефон і багато іншого.

Україна спромоглася у 2021 (йшов 8-рік війни) виділити 1% від свого ВВП що є всього $1.8 billion
Цих коштів заледве вистачає одягнути/нагодувати власну армію.
Як з них фінансувати хайтех озброєння?
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20.04.2022 07:20 Відповісти
Все можливо за наявніст бажання.
btw військовий бюджет України до 24.02 був біля 5% ВВП.
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20.04.2022 07:31 Відповісти
Практика показала що без ракет яхти та маєтки не варті пустої шкаралупи від яйця.
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20.04.2022 18:15 Відповісти
Хтось свого часу писав, що скоро західні країни один поперед другого будуть бігти, щоб допомогти Україні...схоже настають ті часи.На старті затримались, от що прикро.
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20.04.2022 07:11 Відповісти
Будете возможно удивлены, но этот дрон уже около четырёх лет используется в США фермерами для наблюдения за своими полями. Юркий, быстрый и с качественной чёткой картинкой обзора, полностью автоматический взлёт и посадка, и продолжительное время полёта. Иногда нужно видимо принимать неординарные решения чтобы использовать этот аппарат и в военных сражениях. И цена ему всего то около 6. 500 $
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20.04.2022 07:24 Відповісти
та ладно, недавно подобный за 200000 евро купили
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20.04.2022 13:47 Відповісти
Quantix - это чрезвычайно простой в использовании БПЛА, который расширяет возможности пользователей благодаря полностью автоматизированной работе и мгновенному пониманию. Его гибридная конструкция позволяет летательному аппарату запускаться вертикально и переходить в горизонтальный полет; максимизируя аэродинамическую эффективность и дальность полета. Пользователи могут сразу просматривать изображения с высоким разрешением на входящем в комплект операционном планшете - никаких других устройств, Интернета или дополнительного программного обеспечения не требуется. Одним нажатием кнопки пользователи могут быстро и безопасно создавать актуальные карты для оценки в полевых условиях. Будь то оценка роста урожая на ключевых этапах или ущерб от урагана, наводнения и пожара, Quantix Mapper позволяет легко собирать точные изображения на большой площади, оценивать ситуацию и реагировать на нее с точностью и скоростью.
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20.04.2022 07:36 Відповісти
Quantix Mapper цівільна версія у якій відсутня система RF silent mode, котра робить Quantix Recon абсолютно не чутним на висоті 360 фіт і також захищає дрон від джаммінг.

https://apps.kaonadn.net/6478650482360320/index.html Їхня шоу-рум з декількома іграшками які вони роблять для армії
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20.04.2022 09:09 Відповісти
Дуже добре для розвідки у малих підрозділах, бо китайці намагаються вивести з ладу свої квадрокоптери що працюють на ЗСУ
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20.04.2022 10:54 Відповісти
это дрон или боеприпас???
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21.04.2022 11:51 Відповісти
 
 