Виробник дронів Switchblade компанія AeroVironment передасть Україні 100 безпілотників Quantix Recon та навчить ними користуватися. ВIДЕО
Американська компанія AeroVironment, виробник дронів-камікадзе Switchblade, передасть Україні 100 безпілотників Quantix Recon і послуги з навчання Міноборони та Силам тероборони.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті AeroVironment
Як зазначається, ця пожертва надасть операторам інструмент, який може літати непоміченим силами противника та не піддаватися впливу радіочастотних перешкод, щоб забезпечити точну та швидку розвідку віддалених, недоступних районів поля бою, що динамічно змінюється
Повідомляється, що для AeroVironment велика честь підтримувати народ України.
Quantix Recon поєднує переваги багатороторного дрона з дальністю, швидкістю та ефективністю безпілотного літака з фіксованим крилом. Цей БПЛА може досліджувати до 1,6 квадратних км за 45-хвилинний політ на одній батареї.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Українців просять не поширювати інформацію про те, де і коли вони чують вибухи
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"Камікадзе" Україна отримує у пакеті офіційної допомоги від уряду США.
Дрони, мова про які йдеться у новині, є інший тип, скажімо так дрони "розвідники".
Взагалі такий тип дронів сьогодні широко вживається ЗСУ. Відео які ви бачите здебільше зроблені такими. Різниця тільки у тім, що здебільшого вживаються недорогі, низької якости і малонадійний китайський мотлох.
Quantix Recon найновіша розробка тієїж компанії, розроблена для використання армією США, у відповідности до усих вимог Пентагону до ефективности і якости.
Ці дрони компанія AeroVironment передає ЗСУ приватно (скажімо як пожертва) безоплатно з власної ініціативи.
Якщо так, то нажаль неможу. Але ці дрони розроблювалися по замовленню і на фінанси, виділені Пентагоном по прийнятій схемі фінансування програм модернізації озброєння армії США, як і все інше.
Держдеп, перш ніж надати дозвіл на продаж/передачу речей військового призначення, консультується по цьому питанню з Пентагоном. Це все прописано у відповідних законах, актах і регуляціях.
Компанія це все робить від себе. Щира подяка !
Для початку потрібно мати відповідну економічну базу, чого з існуючою вже 30 років системою "менеджменту", ніколи не станеться.
США віділили у 2021 на Пентагон $811 billion з яких фінансується не тільки діючи збройні сили, але і багато програм радше наукового характеру, про які ми ще нічого незнаємо.
Так було у 70-х з тим, що ми сьогодні знаємо як інтернет. 80-х те, що у нас сьогодні називають мобільний телефон і багато іншого.
Україна спромоглася у 2021 (йшов 8-рік війни) виділити 1% від свого ВВП що є всього $1.8 billion
Цих коштів заледве вистачає одягнути/нагодувати власну армію.
Як з них фінансувати хайтех озброєння?
btw військовий бюджет України до 24.02 був біля 5% ВВП.
https://apps.kaonadn.net/6478650482360320/index.html Їхня шоу-рум з декількома іграшками які вони роблять для армії