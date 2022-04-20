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Производитель дронов Switchblade компания AeroVironment передаст Украине 100 беспилотников Quantix Recon и научит ими пользоваться. ВИДЕО

Американская компания AeroVironment, производитель дронов-камикадзе Switchblade, передаст Украине 100 беспилотников Quantix Recon и предоставит услуги по обучению Минобороны и Силам теробороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте  AeroVironment

Как отмечается, эта помощь предоставит операторам инструмент, который может летать не замеченным силами противника и не подвергаться воздействию радиочастотных помех, чтобы обеспечить точную и быструю разведку удаленных, недоступных районов динамично меняющегося поля боя.

Сообщается, что для AeroVironment большая честь поддерживать народ Украины.

Quantix Recon сочетает преимущества многороторного дрона с дальностью, быстротой и эффективностью беспилотного самолета с фиксированным крылом. Этот БПЛА может изучить до 1,6 квадратных километров за 45-минутный полет на одной батарее.

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Автор: 

беспилотник (3624) дроны (3951)


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Топ комментарии
+48
Исключительно правильное решение, заодно и испытаете в деле. Уверен наши хлопцы быстро освоят. Другие кампании тоже могут присоединится со своими инновациями
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20.04.2022 02:51
+35
На Украине начали пиариться американские компании. Это уже звучит забавно. Нам сейчас посылают разработки, которые у самой США почти нет. Так что нашим придется их тестировать в полевых условиях. Думаю разработчикам будет очень интересно.
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20.04.2022 03:36
+34
Найпозитивніша частина цієї новини це те, що перш аніж надавати ці дрони, цей крок має бути узгоджений з Пентагоном. І не отримав заперечинь, що є свідченням все більше зростаючої довіри США до ЗС України.
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20.04.2022 03:01
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Исключительно правильное решение, заодно и испытаете в деле. Уверен наши хлопцы быстро освоят. Другие кампании тоже могут присоединится со своими инновациями
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20.04.2022 02:51 Ответить
Скоріше б уже давали про ці дрони розмови йдуть уже другий місяць.
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20.04.2022 03:47 Ответить
Це не ті дрони "камікадзе" про які ви думаєте.
"Камікадзе" Україна отримує у пакеті офіційної допомоги від уряду США.
Дрони, мова про які йдеться у новині, є інший тип, скажімо так дрони "розвідники".
Взагалі такий тип дронів сьогодні широко вживається ЗСУ. Відео які ви бачите здебільше зроблені такими. Різниця тільки у тім, що здебільшого вживаються недорогі, низької якости і малонадійний китайський мотлох.
Quantix Recon найновіша розробка тієїж компанії, розроблена для використання армією США, у відповідности до усих вимог Пентагону до ефективности і якости.
Ці дрони компанія AeroVironment передає ЗСУ приватно (скажімо як пожертва) безоплатно з власної ініціативи.
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20.04.2022 04:36 Ответить
Найпозитивніша частина цієї новини це те, що перш аніж надавати ці дрони, цей крок має бути узгоджений з Пентагоном. І не отримав заперечинь, що є свідченням все більше зростаючої довіри США до ЗС України.
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20.04.2022 03:01 Ответить
Можете навести посилання ?
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20.04.2022 05:22 Ответить
У США есть право эмбарго на все свои технологии, как и любой страны. Так что то что нам дали свеженькие дроны, которые придумали только пару лет назад и пока не использовал никто это хороший сигнал для будущего ленд-лиза.
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20.04.2022 06:29 Ответить
Ви маєте на увазі дозвіл?
Якщо так, то нажаль неможу. Але ці дрони розроблювалися по замовленню і на фінанси, виділені Пентагоном по прийнятій схемі фінансування програм модернізації озброєння армії США, як і все інше.
Держдеп, перш ніж надати дозвіл на продаж/передачу речей військового призначення, консультується по цьому питанню з Пентагоном. Це все прописано у відповідних законах, актах і регуляціях.
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20.04.2022 07:01 Ответить
Я в курсі. Тут так само потрібно отримувати дозвіл.
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20.04.2022 07:14 Ответить
Наскільки зрозумів, просто перевірка в "реальних умовах". Ну давайте, перевіримо...може внесемо корективи, побажання. Авось і вам(не дай боже) пригодиться...
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20.04.2022 07:06 Ответить
Кацапы уже выступают в роли подопытных морских свинок
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20.04.2022 03:09 Ответить
морські свинки милі, кацапи на щурів більше схожі!
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20.04.2022 03:19 Ответить
Тоді кацапи в ролі піддослідних пацюків ))
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20.04.2022 03:41 Ответить
давайте уточнимо, пацюки з розумом хом"ячків!
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20.04.2022 05:51 Ответить
добавьте к нему яо и можно брать
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20.04.2022 03:34 Ответить
На Украине начали пиариться американские компании. Это уже звучит забавно. Нам сейчас посылают разработки, которые у самой США почти нет. Так что нашим придется их тестировать в полевых условиях. Думаю разработчикам будет очень интересно.
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20.04.2022 03:36 Ответить
Так это замечательно! Если какое-то новое оружие покажет себя эффективно в борьбе с орками, то его могут принять на вооружение все страны НАТО (и не только). А это могут быть контракты на миллиарды, десятки миллиардов и даже сотни миллиардов долларов. Так что компании правильно делают.
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20.04.2022 04:07 Ответить
Litva s nix kupila takyje droni takze,tocnej podpisali kontrakt uze pol goda nazad
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20.04.2022 07:12 Ответить
Тогда нам должны не просто бесплатно передавать но ещё и доплачивать за испытания в полевых условиях ))))))))
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20.04.2022 09:23 Ответить
Switchblade Litve droni prodali.Nasi s etoj kompanijej gde to pol goda nazad naciali peregovori s nimi i podpisali kontrakt,mozet i vam posovetovali etu kompaniju.Paprobovajet na kacapov luce miseni nenajdios
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20.04.2022 07:09 Ответить
Як кажуть" з світу по нитці і голому сорочка". Авось пригодиться...хоча чому авось-пригодиться.
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20.04.2022 07:15 Ответить
Этот дрон имеет время автономной работы 45 минут и позволяет делать подробную карту как в видимом, так и в инфракрасном спектрах на площади до полтора квадратных километров. Это разведывательная машина, и, вероятно, ее вполне можно использовать в полевых условиях.
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20.04.2022 04:55 Ответить
ухти, а як ти здогадався, мабуть статтю читав і відео подивився?
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20.04.2022 07:47 Ответить
"хорошие сапоги, надо брать"
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20.04.2022 05:16 Ответить
Чудова новина ! Класно !

Компанія це все робить від себе. Щира подяка !
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20.04.2022 05:25 Ответить
Ещё б 100 риперов ударных
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20.04.2022 05:32 Ответить
Подобається? Подякуйте інженеграм. І фінансуйте оборонзамовлення і українські ТЕХНІЧНІ виші від пуза. Навіть якщо значний відсоток випускників поїде працювати в Європу та Штати назавжди.
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20.04.2022 05:55 Ответить
Нажаль для сьогоднішньої України це неможливо.
Для початку потрібно мати відповідну економічну базу, чого з існуючою вже 30 років системою "менеджменту", ніколи не станеться.

США віділили у 2021 на Пентагон $811 billion з яких фінансується не тільки діючи збройні сили, але і багато програм радше наукового характеру, про які ми ще нічого незнаємо.
Так було у 70-х з тим, що ми сьогодні знаємо як інтернет. 80-х те, що у нас сьогодні називають мобільний телефон і багато іншого.

Україна спромоглася у 2021 (йшов 8-рік війни) виділити 1% від свого ВВП що є всього $1.8 billion
Цих коштів заледве вистачає одягнути/нагодувати власну армію.
Як з них фінансувати хайтех озброєння?
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20.04.2022 07:20 Ответить
Все можливо за наявніст бажання.
btw військовий бюджет України до 24.02 був біля 5% ВВП.
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20.04.2022 07:31 Ответить
Практика показала що без ракет яхти та маєтки не варті пустої шкаралупи від яйця.
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20.04.2022 18:15 Ответить
Хтось свого часу писав, що скоро західні країни один поперед другого будуть бігти, щоб допомогти Україні...схоже настають ті часи.На старті затримались, от що прикро.
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20.04.2022 07:11 Ответить
Будете возможно удивлены, но этот дрон уже около четырёх лет используется в США фермерами для наблюдения за своими полями. Юркий, быстрый и с качественной чёткой картинкой обзора, полностью автоматический взлёт и посадка, и продолжительное время полёта. Иногда нужно видимо принимать неординарные решения чтобы использовать этот аппарат и в военных сражениях. И цена ему всего то около 6. 500 $
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20.04.2022 07:24 Ответить
та ладно, недавно подобный за 200000 евро купили
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20.04.2022 13:47 Ответить
Quantix - это чрезвычайно простой в использовании БПЛА, который расширяет возможности пользователей благодаря полностью автоматизированной работе и мгновенному пониманию. Его гибридная конструкция позволяет летательному аппарату запускаться вертикально и переходить в горизонтальный полет; максимизируя аэродинамическую эффективность и дальность полета. Пользователи могут сразу просматривать изображения с высоким разрешением на входящем в комплект операционном планшете - никаких других устройств, Интернета или дополнительного программного обеспечения не требуется. Одним нажатием кнопки пользователи могут быстро и безопасно создавать актуальные карты для оценки в полевых условиях. Будь то оценка роста урожая на ключевых этапах или ущерб от урагана, наводнения и пожара, Quantix Mapper позволяет легко собирать точные изображения на большой площади, оценивать ситуацию и реагировать на нее с точностью и скоростью.
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20.04.2022 07:36 Ответить
Quantix Mapper цівільна версія у якій відсутня система RF silent mode, котра робить Quantix Recon абсолютно не чутним на висоті 360 фіт і також захищає дрон від джаммінг.

https://apps.kaonadn.net/6478650482360320/index.html Їхня шоу-рум з декількома іграшками які вони роблять для армії
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20.04.2022 09:09 Ответить
Дуже добре для розвідки у малих підрозділах, бо китайці намагаються вивести з ладу свої квадрокоптери що працюють на ЗСУ
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20.04.2022 10:54 Ответить
это дрон или боеприпас???
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21.04.2022 11:51 Ответить
 
 