Производитель дронов Switchblade компания AeroVironment передаст Украине 100 беспилотников Quantix Recon и научит ими пользоваться. ВИДЕО
Американская компания AeroVironment, производитель дронов-камикадзе Switchblade, передаст Украине 100 беспилотников Quantix Recon и предоставит услуги по обучению Минобороны и Силам теробороны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте AeroVironment
Как отмечается, эта помощь предоставит операторам инструмент, который может летать не замеченным силами противника и не подвергаться воздействию радиочастотных помех, чтобы обеспечить точную и быструю разведку удаленных, недоступных районов динамично меняющегося поля боя.
Сообщается, что для AeroVironment большая честь поддерживать народ Украины.
Quantix Recon сочетает преимущества многороторного дрона с дальностью, быстротой и эффективностью беспилотного самолета с фиксированным крылом. Этот БПЛА может изучить до 1,6 квадратных километров за 45-минутный полет на одной батарее.
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"Камікадзе" Україна отримує у пакеті офіційної допомоги від уряду США.
Дрони, мова про які йдеться у новині, є інший тип, скажімо так дрони "розвідники".
Взагалі такий тип дронів сьогодні широко вживається ЗСУ. Відео які ви бачите здебільше зроблені такими. Різниця тільки у тім, що здебільшого вживаються недорогі, низької якости і малонадійний китайський мотлох.
Quantix Recon найновіша розробка тієїж компанії, розроблена для використання армією США, у відповідности до усих вимог Пентагону до ефективности і якости.
Ці дрони компанія AeroVironment передає ЗСУ приватно (скажімо як пожертва) безоплатно з власної ініціативи.
Якщо так, то нажаль неможу. Але ці дрони розроблювалися по замовленню і на фінанси, виділені Пентагоном по прийнятій схемі фінансування програм модернізації озброєння армії США, як і все інше.
Держдеп, перш ніж надати дозвіл на продаж/передачу речей військового призначення, консультується по цьому питанню з Пентагоном. Це все прописано у відповідних законах, актах і регуляціях.
Компанія це все робить від себе. Щира подяка !
Для початку потрібно мати відповідну економічну базу, чого з існуючою вже 30 років системою "менеджменту", ніколи не станеться.
США віділили у 2021 на Пентагон $811 billion з яких фінансується не тільки діючи збройні сили, але і багато програм радше наукового характеру, про які ми ще нічого незнаємо.
Так було у 70-х з тим, що ми сьогодні знаємо як інтернет. 80-х те, що у нас сьогодні називають мобільний телефон і багато іншого.
Україна спромоглася у 2021 (йшов 8-рік війни) виділити 1% від свого ВВП що є всього $1.8 billion
Цих коштів заледве вистачає одягнути/нагодувати власну армію.
Як з них фінансувати хайтех озброєння?
btw військовий бюджет України до 24.02 був біля 5% ВВП.
https://apps.kaonadn.net/6478650482360320/index.html Їхня шоу-рум з декількома іграшками які вони роблять для армії