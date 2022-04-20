Производитель дронов Switchblade компания AeroVironment передаст Украине 100 беспилотников Quantix Recon и научит ими пользоваться. ВИДЕО

Американская компания AeroVironment, производитель дронов-камикадзе Switchblade, передаст Украине 100 беспилотников Quantix Recon и предоставит услуги по обучению Минобороны и Силам теробороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте AeroVironment

Как отмечается, эта помощь предоставит операторам инструмент, который может летать не замеченным силами противника и не подвергаться воздействию радиочастотных помех, чтобы обеспечить точную и быструю разведку удаленных, недоступных районов динамично меняющегося поля боя.

Сообщается, что для AeroVironment большая честь поддерживать народ Украины.

Quantix Recon сочетает преимущества многороторного дрона с дальностью, быстротой и эффективностью беспилотного самолета с фиксированным крылом. Этот БПЛА может изучить до 1,6 квадратных километров за 45-минутный полет на одной батарее.

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