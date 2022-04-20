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Російські окупанти обстрілюють "Азовсталь". ВIДЕО безпілотника

Російські окупанти масовано обстрілюють територію меткомбінату "Азовсталь" в Маріуполі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафіксований фрагмент обстрілів, опублікований в соцмережах.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Азовсталь" розбомблена та знищена практично повністю, під завалами люди, - "Азов"

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Маріуполь (3235) обстріл (28596) Азов (778) Азовсталь (443)


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Топ коментарі
+17
Видите там хорошие дороги вместо ракет и финансирования Армии? Нет? А они есть !!!
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20.04.2022 13:54
+14
Когда война полноценно перейдет на территорию свинарника, кацапы будут визжать и давить на жалость. Ни в коем случае не вестись! Вырезать этот рак планеты нещадно!
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20.04.2022 13:55
+8
"Иван освободитель."Семён Скрепецкий
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20.04.2022 13:57
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Видите там хорошие дороги вместо ракет и финансирования Армии? Нет? А они есть !!!
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20.04.2022 13:54 Відповісти
Как и очень полезные для нас *зеленые тарифы*
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20.04.2022 14:05 Відповісти
Видим там героев, защищающих насмерть Украину, а не форумного бота, трусливого, мерзкого, проплаченного.
Интересно, сколько мой коммент проживёт….
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20.04.2022 14:16 Відповісти
почему бот?
Он в чем-то не прав?
Ты вот, как по мне, не менее мерзкий и трусливый, и проплаченный, конечно.
Только таким, как ты, легко ежедневно спокойно смотреть, как сравнивают с землей наших людей, мол, это война, а они-герои.
И не думать "этого можно и должно было избежать"!
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20.04.2022 14:42 Відповісти
а коридор????
уже почти 14.00... время "открытия коридора"
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20.04.2022 13:54 Відповісти
Коридор неможливий для них. Там більшість родини військовослужбовців.
Самі розумієте.
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20.04.2022 14:00 Відповісти
А в них що паспорта оркі перевіряти будуть по списках!?
Якщо іиїзд то для всіх гражданських...певно військові і самі не захочуть видїжати.
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20.04.2022 14:08 Відповісти
Все перевіряють.
Люди пишуть, що зібрався їхній куток, почали аналізувати - виявляється, орки заходили в хати, власники яких мали зареєстровану зброю.
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20.04.2022 14:13 Відповісти
І ти карту бачив ? Як звідти виїхати ? Можуть просто розстріляти.
Там котел. Реальний.
Треба було одразу місто евакуйовувати, а не гратись у величних лідорів.
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20.04.2022 14:14 Відповісти
Плять...ти уявляєш виїзд півмвльонного міста в короткий термін!?
Плюма хто не хотів віддати відразу так як напоиклад в Кві ?
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20.04.2022 14:36 Відповісти
Плюс
..
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20.04.2022 14:39 Відповісти
Уявляю. Вже немає того міста.
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20.04.2022 15:05 Відповісти
мурло, тобі ж кажуть - не воняй проміж людей...
пердить й пердить...
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20.04.2022 14:48 Відповісти
Когда война полноценно перейдет на территорию свинарника, кацапы будут визжать и давить на жалость. Ни в коем случае не вестись! Вырезать этот рак планеты нещадно!
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20.04.2022 13:55 Відповісти
💯% эти ублюдки без чести и совести в момент становятся жалким и безпомощьными, но за спиной нож держат и ждут когда отвернешся❗
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20.04.2022 14:01 Відповісти
"Иван освободитель."Семён Скрепецкий
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20.04.2022 13:57 Відповісти
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20.04.2022 14:20 Відповісти
Су...касабські.

Віри не має , як же домовленість про коридори!?.
Вже 14.00 , інфи про виїзд ніц.
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20.04.2022 14:04 Відповісти
спроси у своего БоНеВтика...
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20.04.2022 14:56 Відповісти
Я у бариги запитаю.
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20.04.2022 15:22 Відповісти
Це тому Зеля по 100пісят раз повторює що він президент, бо ще не всі дімасики це зрозуміли
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20.04.2022 15:46 Відповісти
скажешь дымытрык его ответ - картинки чего не постишь...?
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20.04.2022 17:27 Відповісти
Вчерашнее видео
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20.04.2022 14:11 Відповісти
Зелена гопота методично здає Маріуполь.и
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20.04.2022 14:13 Відповісти
Касабські " хателкі " розповсюджуєш !?
Дивись ..
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20.04.2022 14:38 Відповісти
ахмєтов заздалегідь знав.
як думаєш хто сказав - каци чи все таки наші ?
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20.04.2022 15:06 Відповісти
Зелена влада і през свідомо допустили здачу південних областей \ Херсона \ та облогу Маріуполя . тому нічого не роблять для його деблокації ! Хто буде за геноцид мирного населення та захисників Маріуполя ?!!
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20.04.2022 14:37 Відповісти
Ти ..своїми " кабськими методичками"
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20.04.2022 14:41 Відповісти
Шось дмитро вже поламався, несіть нового.
Чи на подоляцькі гроші нарешті айфона купив і не знаєш як т9 виключить, бідося?
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20.04.2022 18:15 Відповісти
Расхерачили город. асвабадители. думаю в Турции потом будет не моветон проломить кирпичом голосу условному тагиловцу. И менты турецкие должны будут стоять и хлопать в ладоши, а не дела заводить!!!
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20.04.2022 14:41 Відповісти
 
 