Російські окупанти обстрілюють "Азовсталь". ВIДЕО безпілотника

Російські окупанти масовано обстрілюють територію меткомбінату "Азовсталь" в Маріуполі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафіксований фрагмент обстрілів, опублікований в соцмережах.

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