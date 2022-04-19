"Азовсталь" розбомблена та знищена практично повністю, під завалами люди, - "Азов"

Маріупольський завод "Азовсталь" "розбомблений та знищений практично повністю". Під завалами перебувають дуже багато людей.

Про це у коментарі "Радіо Свобода" заявив заступник командира полку "Азов" Святослав "Калина" Паламар, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, на завод скидаються "надпотужні бомби", а під завалами перебуває "дуже багато людей".

"Ми будемо воювати, ми будемо використовувати кожен патрон, який у нас залишився, але ми закликаємо батьківщину врятувати цивільних, поранених та забрати тіла", – наголосив Паламар.

Раніше 18 квітня Маріупольська міська рада повідомила, що російські війська з повітря скидають бомби на металургійний комбінат "Азовсталь".

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Водночас командир полку "Азов" Денис Прокопенко звернувся до світових лідерів з закликом терміново організувати "зелений" коридор для евакуації цивільних, поранених та тіл убитих у Маріуполі.