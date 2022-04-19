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Новини Агресія Росії проти України Війна
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"Азовсталь" розбомблена та знищена практично повністю, під завалами люди, - "Азов"

азовсталь

Маріупольський завод "Азовсталь" "розбомблений та знищений практично повністю". Під завалами перебувають дуже багато людей.

Про це у коментарі "Радіо Свобода" заявив заступник командира полку "Азов" Святослав "Калина" Паламар, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, на завод скидаються "надпотужні бомби", а під завалами перебуває "дуже багато людей".

"Ми будемо воювати, ми будемо використовувати кожен патрон, який у нас залишився, але ми закликаємо батьківщину врятувати цивільних, поранених та забрати тіла", – наголосив Паламар.

Раніше 18 квітня Маріупольська міська рада повідомила, що російські війська з повітря скидають бомби на металургійний комбінат "Азовсталь".

Читайте: Тарута повідомив, що окупанти скинули бомбу на лікарню біля "Азовсталі" в Маріуполі. Радник мера Андрющенко каже, що там ніхто не ховався (оновлено)

Водночас командир полку "Азов" Денис Прокопенко звернувся до світових лідерів з закликом терміново організувати "зелений" коридор для евакуації цивільних, поранених та тіл убитих у Маріуполі.

Автор: 

Маріуполь (3231) Азов (777) Азовсталь (443)


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Топ коментарі
+118
Про одне лише мрію- шоб все це перейшло на прокляту мацкаляндію та помножилося у тисячі разів!
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19.04.2022 19:45
+68
зараз питати не можна хто зрадник?

Потрібно згуртуватися навколо Зе-нікчемності до самої перемоги, так?👇

Иерихонский Кот

@ierikhonsky_kot

·
https://twitter.com/ierikhonsky_kot/status/1516344174064418819 7 ч

Про малопомітного диявола.
Дивлячись відео в'їзду кацапів 24 лютого через Чонгар, кожен з вам може помітити, що колона рухається на повній швидкості, без страху, без розвідки та саперів!
Чому?
Тому, що ВОНИ ВЖЕ ЗНАЛИ - ВСЕ РОЗМІНОВАНО!
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19.04.2022 19:51
+61
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19.04.2022 19:49
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Про одне лише мрію- шоб все це перейшло на прокляту мацкаляндію та помножилося у тисячі разів!
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19.04.2022 19:45 Відповісти
буцім, бєлоє пальто
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19.04.2022 19:55 Відповісти
ваші нелюди, кацапчеґ
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19.04.2022 19:56 Відповісти
Нажаль не перейде... Поперше-нічим, подруге ми занад-то гуманні(ну наше керівництво) навіть свино-скотняк на їхній території бити шкодує, а от своїх не шкодує, май-же як кацапня... Або боїться, швидше за все "союзників"...
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19.04.2022 19:53 Відповісти
если не перейде, то мы проиграем...
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19.04.2022 20:03 Відповісти
я не вірю, що нічим. це просто відмазка того, хто сситься зробити те, що потрібно зробити!
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19.04.2022 20:33 Відповісти
тут треба не чим, а як
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19.04.2022 21:26 Відповісти
а між іншим, для того щоб перейшло багато й не треба, тільки бажання і трохи активних рухів, навіть без зброї, і вони самі все зроблять, а нам залишиться спостерігати і їсти попкорн, але квартальщики на це не здатні і сцикуни
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19.04.2022 21:25 Відповісти
Все їм ***** буде, коли почнеться ядерна війна.
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19.04.2022 20:00 Відповісти
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19.04.2022 19:49 Відповісти
Іх тільки поквзували ,дівчинку Алісу
та всіх інших
це що ж робиться що світ дивлячись на це нічого не робить коли на бідних цих людей с дітьми скидають таке та вбивають їхманіяки.
що робити ???? Як жити ???
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19.04.2022 19:50 Відповісти
Де той арестовіч?
Він же сказав:
-єслі шо , то прилетить на москву.
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19.04.2022 19:50 Відповісти
То он про себя, если что - прилетит в москву.
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19.04.2022 19:57 Відповісти
арестович это просто люся из сериала, он 0 без палочки, актер
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19.04.2022 20:04 Відповісти
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19.04.2022 20:09 Відповісти
***, откуда это? )))
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19.04.2022 20:34 Відповісти
Арестович - профессиональный военный с профильным военным образованием. То, что он на некоторое время сменил профессию - не значит, что он перестал быть военным.
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19.04.2022 20:49 Відповісти
а ти професійне лижеш, старайся ще
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19.04.2022 21:27 Відповісти
Мудаком он тоже быть не перестал.
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19.04.2022 21:35 Відповісти
ага ваєнний ...якого *** такий крутий спец не на фронті.не тому що йому там ****** рівняли?
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19.04.2022 23:07 Відповісти
тоді виходить, що військові коли війна мають бути на фронті чи в бункері?
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19.04.2022 23:53 Відповісти
Не говорил он такого
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19.04.2022 20:07 Відповісти
зараз питати не можна хто зрадник?

Потрібно згуртуватися навколо Зе-нікчемності до самої перемоги, так?👇

Иерихонский Кот

@ierikhonsky_kot

·
https://twitter.com/ierikhonsky_kot/status/1516344174064418819 7 ч

Про малопомітного диявола.
Дивлячись відео в'їзду кацапів 24 лютого через Чонгар, кожен з вам може помітити, що колона рухається на повній швидкості, без страху, без розвідки та саперів!
Чому?
Тому, що ВОНИ ВЖЕ ЗНАЛИ - ВСЕ РОЗМІНОВАНО!
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19.04.2022 19:51 Відповісти
ця **** верещалка вже з перших днів війни повинна була на дибі кровью стікати , а вона спасителька кожен день в ящику коридори прокладає !!
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19.04.2022 20:17 Відповісти
Що ви від неї очікували- її чоловік під час Майдану керував штурмом Будинку Профспілок який потім вони (сбу Альфа) спалили разом з пораненими майданівцями
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19.04.2022 20:41 Відповісти
Може то нам лише розповідали, що заміновано, а насправді "будували" найпотужнішу армію на континенті, так само які окупанти...
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19.04.2022 20:23 Відповісти
Только я думаю что спокойствие гражданского Киева выменяли на неспокойствие всего остального?
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20.04.2022 01:07 Відповісти
НЕЛЮДИ...КОЖНОМУ ВСЕ БУМЕРАНГОМ ПОВЕРНЕТЬСЯ СТОКРАТНО...касаби ПРОКЛЯЛИ себе самі
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19.04.2022 19:53 Відповісти
убєйся апстєну, кацапчєґ
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19.04.2022 19:59 Відповісти
русские сатанисты решили устроить из Мариуполя гекатомбу в жертву божеству - сатане.
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19.04.2022 19:55 Відповісти
Герника 21 века. Надеюсь вернется сторицей обратно кацапам. moskovia delenda est
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19.04.2022 20:04 Відповісти
А весь "цивилизованный" мир молча смотрит на геноцид в прямом эфире. Даже никто не вякнул: что ж ты, путин, падла, делаешь?
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19.04.2022 19:57 Відповісти
А поможет. если вы внимательно следили - пыньке много раз пытались это втолковать. Бесполезно с ним говорить. Продолжайте убивать пришлых скотов, это поможет
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19.04.2022 20:00 Відповісти
Цивилизованый мир делает все что может
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19.04.2022 20:08 Відповісти
а где все эти "красные кресты", "врачи без границ" , которые только и делают , что спасают негров с африки. Вообще молчат! а могли бы хоть объявить международную миссию в Мариуполь, ***** бы не посмел в них стрелять! Здесь нужна именно международная миссия и не словами , а делами!
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19.04.2022 20:23 Відповісти
Де-де... Гроші рахують.
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19.04.2022 21:30 Відповісти
допомогати білим українцям - це расизм. Ви хіба не чули? Вони ж прямо сказали. Тобто, вони прямо сказали, що нас треба винищити - бо ми білі. Ото всі ваші організації
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19.04.2022 22:59 Відповісти
значит, нихера он не может, бесполезный "цивилизованний мир" на уровне меня, диванного аналитика...
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19.04.2022 20:35 Відповісти
Слабаки- это точно!
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20.04.2022 01:20 Відповісти
Звертатися до влади МАРНО. бо вона ГЛУХА і СЛІПА !!! Олена Зеленська. ДОНЕСІТЬ до свого ... БЛАГАННЯ маріупольських ДІТЕЙ і ЖІНОК про ДОПОМОГУ !!! Якщо у Вас є материнське серце і душа !!!
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19.04.2022 20:01 Відповісти
Зе уже сказал, если убьют всех в мариуполе, то только тогда начнем воевать по-настоящему.. он еще хочет переговором с людоедами..
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19.04.2022 20:05 Відповісти
а зачем ему азовцы ? они ему мешали в мирное время подписывать то , что хотел пуйло! выводы делайте сами.
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19.04.2022 20:21 Відповісти
Еще один зрадобот, который думает что война это как в кино. У нас пока нечем им помочь, куча факторов которые диванные вояки не могут понять.
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19.04.2022 20:10 Відповісти
блаблабла.. если нечем то чем воюється? если нечем то почему не здать все? где логика в твоих словах? ведь бомбят как раз через факт сопротивления, не так ли?
твк что чем - есть, только яиц у коното нет принять решение и перейти в наступление на россиянскую территорию, "балистически".....
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19.04.2022 20:39 Відповісти
*****,хто? зеблєді ? та шо давала бабло за злиття наших в ато?
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19.04.2022 23:10 Відповісти
Сподіваюся, ця ганебна жертва буде використана українською владою для розгону хвилі реакції у союзників, яка призведе до незворотного кінця кацапії та багаточисельних жертв двоногих свинособак.
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19.04.2022 20:05 Відповісти
Ми ніколи не пробачимо кацапам Маріуполь" Ніколи. Також я не пробачу це головному будівникові доріг країни, який замість ракет будував дороги. Чим пане Президенте збивати ворожі літаки? Асфальтом? Покажіть приклад". Чи знову винні американці?
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19.04.2022 20:07 Відповісти
Але вину зі Штатів скидати не потрібно теж.
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19.04.2022 20:52 Відповісти
****? вони що не попереджали,чи вони мають кожного дефективного опікати,а ми нащо були,видно що ми все ще не народ,а просто насрано...
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19.04.2022 23:12 Відповісти
Та ви що - вони ж ЕПОХУ БІДНОСТІ ЗАКІНЧУВАЛИ ...
Отак розкрадання бюджета України призводить до знищення самої України. Коломойша тут зовсім не при дєлах, зовсім.
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20.04.2022 00:52 Відповісти
Отак розкрадання бюджета України Зе владою приводить до знищення самої України. Тут після Азовсталі і Маріуполя вже навіть Голобородько з фільма пішов би і застрелився.
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20.04.2022 01:04 Відповісти
А де зелений коридор від Ердогана. він обіцяв вже давно. ПРИЙШЛА ПОРА !!!
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19.04.2022 20:07 Відповісти
Не получилось у Эрдогана
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19.04.2022 20:17 Відповісти
Немає слів
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19.04.2022 20:12 Відповісти
Это странная война, когда не атакуется территория противника... Нептун летит на 300 км ? ГУГЛ вам расскажет что он может долететь от Сумм до Брянска, от Шостки до Курска, от Харькова до Воронежа. От бахмута до Ростова.
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19.04.2022 20:23 Відповісти
Пролетіти може, щось вразити - навряд, бо Нептун протикорабельна ракета
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19.04.2022 20:32 Відповісти
ну при попаданні у склад снарядів чи нафтобазу їбане не гірше,не треба ліпити горбатого,нептун може в джіпіес,так що він не заблудиться,питання в іншому чи їх є у нас зараз...
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19.04.2022 23:14 Відповісти
Як забезпечити попадання у склад, який РЛГСН ракети не зможе захопити на фоні земної поверхні?
GPS у подібних ПКР використовується для введення в зону пошуку цілі, а не завдання координат цілі.
Крім того, те, через що Нептун подолав ППО крейсера мацква - низька висота польоту та підльоту - буде недоліком над земною поверхнею, яка має рельєф, будівлі тощо.
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20.04.2022 11:19 Відповісти
Невже ТУПІК???
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19.04.2022 20:25 Відповісти
Чей Крым?
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19.04.2022 21:21 Відповісти


Реєстрація: 19 квітня 2022

Заходив: 19 квітня 2022 в 20:33
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19.04.2022 21:43 Відповісти
Жахлива трагедія. Але нажаль нічого не буде зроблено. Бо просто нема сил ,техніки . А головне на півдні нажаль повна перевага у повітрі та ПВО у кацапів. Щодо світу. А де був світ де були ми коли московіти винищували чеченців, тих же сирійців? Ніхто з ордою воювати не хоче крім тих на кого вона напала!
Щодо Чонгару так напевно була якась зрада. Виходи з Криму не укріплювались. На протязі 8 років війни при трьох владах. Чому?
Де стіна Яценюка. За вісім років можно було стільки "зрошувальних каналів ''там наробити. Вони б вилазили добу і без протидії.
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19.04.2022 20:53 Відповісти
Всім було пох. На жаль... А рашенські ешелони з ТВЕЛами, добривами, рудою, нафтою йшли цілодобово. Любителі "гешефту" потирали руки і піднімали цифри торгівлі з мордором на новий рівень.

А простий українець вечорами приходив з роботи й дивився "1+1".
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19.04.2022 22:22 Відповісти
Коли ж нарешті ми припинимо зважати що окупанти прикриваються будинками! Да зносить вже з будинками у тому ж ВЖЕ В БІСА РОЗДОВБАНОМУ ІЗЮМОВІ!!!!!!!!!!
Градами, смерчами, чим завгодно! БУТУСОВ правильну річ сказав - загарбники НЕ ТРИМАЮТЬ удар, коли їм НАСИПАЮТЬ. Це ми тримаємо , вони НЕ ТРИМАЮТЬ! Зітріть цей клятий Ізюм! Там вже нема наших людей, вони ДАВНО евакуйовані!!!
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19.04.2022 22:53 Відповісти
Курва, Вони вже навіть про себе не просять... Оце стальні яйця. Свідомі того, що в полон їх брати не будуть.
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19.04.2022 22:57 Відповісти
Не знаю яким чудом але за знищення Азовсталі і Маріуполя з лиця землі буде стерто 10 російських міст.
Я в це вірю.
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20.04.2022 00:45 Відповісти
Не мало? Может лучше 11?
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20.04.2022 01:26 Відповісти
Лахта,твой будет первым.
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20.04.2022 01:39 Відповісти
Астрахань
Сочі
Чіта
Новосибірськ
Тагіл
Челябінськ
Саратов
Тула
Іжевськ
Тольяті

Всі ці міста повинні бути знищені за Український Маріуполь.
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20.04.2022 01:53 Відповісти
а москва *******?
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20.04.2022 05:57 Відповісти
Я хоч і старий, але маю мрію - Порошенко і Зеленський дають по черзі покази в Народному суді про Іловайськ, донецький Аеропорт, Амстердам Плюс, Велике Крадівництво, Чонгар, Херсон і Маріуполь.
Хоча... Життя коротке, але й непередбачуване! А раптом українці порозумнішають...
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26.04.2022 09:16 Відповісти
 
 