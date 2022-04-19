"Азовсталь" разбомблена и уничтожена практически полностью, под завалами люди, - "Азов"

Мариупольский завод "Азовсталь" "разбомблен и уничтожен практически полностью". Под завалами находятся много людей

Об этом в комментарии "Радио Свобода" заявил заместитель командира полка "Азов" Святослав "Калина" Паламарь, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, на завод сбрасываются "сверхмощные бомбы", а под завалами находятся "очень много людей".

"Мы будем воевать, мы будем использовать каждый оставшийся у нас патрон, но мы призываем родину спасти гражданских, раненых и забрать тела", - подчеркнул Паламар.

Ранее 18 апреля Мариупольский городской совет сообщил, что российские войска с воздуха сбрасывают бомбы на металлургический комбинат "Азовсталь".

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В то же время командир полка "Азов" Денис Прокопенко обратился к мировым лидерам с призывом срочно организовать "зеленый" коридор для эвакуации гражданских, раненых и тел убитых в Мариуполе.