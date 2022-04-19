"Азовсталь" разбомблена и уничтожена практически полностью, под завалами люди, - "Азов"
Мариупольский завод "Азовсталь" "разбомблен и уничтожен практически полностью". Под завалами находятся много людей
Об этом в комментарии "Радио Свобода" заявил заместитель командира полка "Азов" Святослав "Калина" Паламарь, сообщает Цензор.НЕТ.
По его словам, на завод сбрасываются "сверхмощные бомбы", а под завалами находятся "очень много людей".
"Мы будем воевать, мы будем использовать каждый оставшийся у нас патрон, но мы призываем родину спасти гражданских, раненых и забрать тела", - подчеркнул Паламар.
Ранее 18 апреля Мариупольский городской совет сообщил, что российские войска с воздуха сбрасывают бомбы на металлургический комбинат "Азовсталь".
В то же время командир полка "Азов" Денис Прокопенко обратился к мировым лидерам с призывом срочно организовать "зеленый" коридор для эвакуации гражданских, раненых и тел убитых в Мариуполе.
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та всіх інших
це що ж робиться що світ дивлячись на це нічого не робить коли на бідних цих людей с дітьми скидають таке та вбивають їхманіяки.
що робити ???? Як жити ???
Він же сказав:
-єслі шо , то прилетить на москву.
Потрібно згуртуватися навколо Зе-нікчемності до самої перемоги, так?👇
Иерихонский Кот
@ierikhonsky_kot
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https://twitter.com/ierikhonsky_kot/status/1516344174064418819 7 ч
Про малопомітного диявола.
Дивлячись відео в'їзду кацапів 24 лютого через Чонгар, кожен з вам може помітити, що колона рухається на повній швидкості, без страху, без розвідки та саперів!
Чому?
Тому, що ВОНИ ВЖЕ ЗНАЛИ - ВСЕ РОЗМІНОВАНО!
твк что чем - есть, только яиц у коното нет принять решение и перейти в наступление на россиянскую территорию, "балистически".....
Отак розкрадання бюджета України призводить до знищення самої України. Коломойша тут зовсім не при дєлах, зовсім.
GPS у подібних ПКР використовується для введення в зону пошуку цілі, а не завдання координат цілі.
Крім того, те, через що Нептун подолав ППО крейсера мацква - низька висота польоту та підльоту - буде недоліком над земною поверхнею, яка має рельєф, будівлі тощо.
Реєстрація: 19 квітня 2022
Заходив: 19 квітня 2022 в 20:33
Щодо Чонгару так напевно була якась зрада. Виходи з Криму не укріплювались. На протязі 8 років війни при трьох владах. Чому?
Де стіна Яценюка. За вісім років можно було стільки "зрошувальних каналів ''там наробити. Вони б вилазили добу і без протидії.
А простий українець вечорами приходив з роботи й дивився "1+1".
Градами, смерчами, чим завгодно! БУТУСОВ правильну річ сказав - загарбники НЕ ТРИМАЮТЬ удар, коли їм НАСИПАЮТЬ. Це ми тримаємо , вони НЕ ТРИМАЮТЬ! Зітріть цей клятий Ізюм! Там вже нема наших людей, вони ДАВНО евакуйовані!!!
Я в це вірю.
Сочі
Чіта
Новосибірськ
Тагіл
Челябінськ
Саратов
Тула
Іжевськ
Тольяті
Всі ці міста повинні бути знищені за Український Маріуполь.
Хоча... Життя коротке, але й непередбачуване! А раптом українці порозумнішають...