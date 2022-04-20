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Российские оккупанты обстреливают "Азовсталь". ВИДЕО беспилотника

Российские оккупанты массированно обстреливают территорию меткомбината "Азовсталь" в Мариуполе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой зафиксирован фрагмент обстрелов, опубликована в соцсетях.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Остались считанные часы": морпехи просят мир вывезти людей из Мариуполя в третье государство. ВИДЕО

Мариуполь (5717) обстрел (27275) Азов (794) Азовсталь (376)


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Топ комментарии
+17
Видите там хорошие дороги вместо ракет и финансирования Армии? Нет? А они есть !!!
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20.04.2022 13:54
+14
Когда война полноценно перейдет на территорию свинарника, кацапы будут визжать и давить на жалость. Ни в коем случае не вестись! Вырезать этот рак планеты нещадно!
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20.04.2022 13:55
+8
"Иван освободитель."Семён Скрепецкий
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20.04.2022 13:57
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Видите там хорошие дороги вместо ракет и финансирования Армии? Нет? А они есть !!!
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20.04.2022 13:54 Ответить
Как и очень полезные для нас *зеленые тарифы*
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20.04.2022 14:05 Ответить
Видим там героев, защищающих насмерть Украину, а не форумного бота, трусливого, мерзкого, проплаченного.
Интересно, сколько мой коммент проживёт….
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20.04.2022 14:16 Ответить
почему бот?
Он в чем-то не прав?
Ты вот, как по мне, не менее мерзкий и трусливый, и проплаченный, конечно.
Только таким, как ты, легко ежедневно спокойно смотреть, как сравнивают с землей наших людей, мол, это война, а они-герои.
И не думать "этого можно и должно было избежать"!
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20.04.2022 14:42 Ответить
а коридор????
уже почти 14.00... время "открытия коридора"
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20.04.2022 13:54 Ответить
Коридор неможливий для них. Там більшість родини військовослужбовців.
Самі розумієте.
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20.04.2022 14:00 Ответить
А в них що паспорта оркі перевіряти будуть по списках!?
Якщо іиїзд то для всіх гражданських...певно військові і самі не захочуть видїжати.
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20.04.2022 14:08 Ответить
Все перевіряють.
Люди пишуть, що зібрався їхній куток, почали аналізувати - виявляється, орки заходили в хати, власники яких мали зареєстровану зброю.
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20.04.2022 14:13 Ответить
І ти карту бачив ? Як звідти виїхати ? Можуть просто розстріляти.
Там котел. Реальний.
Треба було одразу місто евакуйовувати, а не гратись у величних лідорів.
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20.04.2022 14:14 Ответить
Плять...ти уявляєш виїзд півмвльонного міста в короткий термін!?
Плюма хто не хотів віддати відразу так як напоиклад в Кві ?
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20.04.2022 14:36 Ответить
Плюс
..
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20.04.2022 14:39 Ответить
Уявляю. Вже немає того міста.
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20.04.2022 15:05 Ответить
мурло, тобі ж кажуть - не воняй проміж людей...
пердить й пердить...
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20.04.2022 14:48 Ответить
Когда война полноценно перейдет на территорию свинарника, кацапы будут визжать и давить на жалость. Ни в коем случае не вестись! Вырезать этот рак планеты нещадно!
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20.04.2022 13:55 Ответить
💯% эти ублюдки без чести и совести в момент становятся жалким и безпомощьными, но за спиной нож держат и ждут когда отвернешся❗
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20.04.2022 14:01 Ответить
"Иван освободитель."Семён Скрепецкий
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20.04.2022 13:57 Ответить
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20.04.2022 14:20 Ответить
Су...касабські.

Віри не має , як же домовленість про коридори!?.
Вже 14.00 , інфи про виїзд ніц.
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20.04.2022 14:04 Ответить
спроси у своего БоНеВтика...
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20.04.2022 14:56 Ответить
Я у бариги запитаю.
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20.04.2022 15:22 Ответить
Це тому Зеля по 100пісят раз повторює що він президент, бо ще не всі дімасики це зрозуміли
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20.04.2022 15:46 Ответить
скажешь дымытрык его ответ - картинки чего не постишь...?
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20.04.2022 17:27 Ответить
Вчерашнее видео
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20.04.2022 14:11 Ответить
Зелена гопота методично здає Маріуполь.и
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20.04.2022 14:13 Ответить
Касабські " хателкі " розповсюджуєш !?
Дивись ..
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20.04.2022 14:38 Ответить
ахмєтов заздалегідь знав.
як думаєш хто сказав - каци чи все таки наші ?
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20.04.2022 15:06 Ответить
Зелена влада і през свідомо допустили здачу південних областей \ Херсона \ та облогу Маріуполя . тому нічого не роблять для його деблокації ! Хто буде за геноцид мирного населення та захисників Маріуполя ?!!
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20.04.2022 14:37 Ответить
Ти ..своїми " кабськими методичками"
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20.04.2022 14:41 Ответить
Шось дмитро вже поламався, несіть нового.
Чи на подоляцькі гроші нарешті айфона купив і не знаєш як т9 виключить, бідося?
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20.04.2022 18:15 Ответить
Расхерачили город. асвабадители. думаю в Турции потом будет не моветон проломить кирпичом голосу условному тагиловцу. И менты турецкие должны будут стоять и хлопать в ладоши, а не дела заводить!!!
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20.04.2022 14:41 Ответить
 
 