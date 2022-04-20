Российские оккупанты обстреливают "Азовсталь". ВИДЕО беспилотника

Российские оккупанты массированно обстреливают территорию меткомбината "Азовсталь" в Мариуполе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой зафиксирован фрагмент обстрелов, опубликована в соцсетях.

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