Российские оккупанты обстреливают "Азовсталь". ВИДЕО беспилотника
Российские оккупанты массированно обстреливают территорию меткомбината "Азовсталь" в Мариуполе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой зафиксирован фрагмент обстрелов, опубликована в соцсетях.
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+17 Бенина Мама
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+14 Мобильный крематорий
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+8 Валерий К #448385
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Интересно, сколько мой коммент проживёт….
Он в чем-то не прав?
Ты вот, как по мне, не менее мерзкий и трусливый, и проплаченный, конечно.
Только таким, как ты, легко ежедневно спокойно смотреть, как сравнивают с землей наших людей, мол, это война, а они-герои.
И не думать "этого можно и должно было избежать"!
уже почти 14.00... время "открытия коридора"
Самі розумієте.
Якщо іиїзд то для всіх гражданських...певно військові і самі не захочуть видїжати.
Люди пишуть, що зібрався їхній куток, почали аналізувати - виявляється, орки заходили в хати, власники яких мали зареєстровану зброю.
Там котел. Реальний.
Треба було одразу місто евакуйовувати, а не гратись у величних лідорів.
Плюма хто не хотів віддати відразу так як напоиклад в Кві ?
..
пердить й пердить...
Віри не має , як же домовленість про коридори!?.
Вже 14.00 , інфи про виїзд ніц.
Дивись ..
як думаєш хто сказав - каци чи все таки наші ?
Чи на подоляцькі гроші нарешті айфона купив і не знаєш як т9 виключить, бідося?