Бійці ССО підірвали міст прямо перед колоною російських окупантів. ВIДЕО
Бійці Сил Спеціальних Операцій підірвали міст прямо перед колоною російських окупантів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці Командування Сил Спеціальних Операцій.
"Взірвати міст під носом у цілої колони рашистів - це майстерна робота операторів ССО України!", - зазначається у повідомленні.
Топ коментарі
+60 Иллария Соняшникова
показати весь коментар20.04.2022 22:45
+55 Елена Себина
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+39 kapper
показати весь коментар20.04.2022 22:37
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Його фото в роки навчання.
Це вам не єрмакі, арестовічі з подоляками.
военная помощь заходит в Украину и дальше просто растворяется!
https://youtu.be/KpBBhl-y1TM?list=TLPQMjAwNDIwMjJ7D8O6BSMOcw&t=1077
Он никто, ничего не знает что происходит от слова совсем, сидит старый пердун в трусах слухи с интернета собирает и лохам выпаривает. Как и 90% всех недоэкспертов. Каждый день большие колоны к фронту приезжают, все норм
а Єрмак... Єрмак-бо з його гебешної касти
https://censor.net/ua/news/3335722/****************************************************************************************************
https://www.youtube.com/watch?v=MaC8l16AHxM
А Швецу спасибо что объединает последние значимые новости "из Америки" во один кусок. Тут людям действительно нет времени искать это ещё по американским порталам.
В москве напротив мэрии произошел большой пожар. На месте работают спасатели
"Тверская площадь в москве вся покрыта дымом, напротив правительства столицы полыхает пожар. Информации о пострадавших и причинах инцидента на данный момент нет", - говорится в сообщении одного телеграмм-каналов россии.
В экстренных службах подчеркивают, что пожар произошел около памятника Долгорукому на Тверской площади. Возгорание произошло в деревянном здании.
На место происшествия прибыли спасатели для локализации и ликвидации возгорания здания. Причины возгорания пока неизвестны, но будут установлены специалистами. О пострадавших не сообщается.