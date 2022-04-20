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Бійці ССО підірвали міст прямо перед колоною російських окупантів. ВIДЕО

Бійці Сил Спеціальних Операцій підірвали міст прямо перед колоною російських окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці Командування Сил Спеціальних Операцій.

"Взірвати міст під носом у цілої колони рашистів - це майстерна робота операторів ССО України!", - зазначається у повідомленні. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Група ССО України підірвала міст з ворожою технікою, що прямувала до Ізюму. ФОТОрепортаж

Читайте на "Цензор.НЕТ": Група ССО України підірвала міст з ворожою технікою, що прямувала до Ізюму. ФОТОрепортаж

Автор: 

мінування (1218) ССО (520)


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Топ коментарі
+60
Слава нашим мужнім Захисникм на чолі з генералом Залужним.
Його фото в роки навчання.
Це вам не єрмакі, арестовічі з подоляками.

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20.04.2022 22:45
+55
Красені наші! Ні пуху, ні пера! Повертайтесь живими!
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20.04.2022 22:22
+39
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20.04.2022 22:37
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Красені наші! Ні пуху, ні пера! Повертайтесь живими!
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20.04.2022 22:22 Відповісти
Слава нашим мужнім Захисникм на чолі з генералом Залужним.
Його фото в роки навчання.
Це вам не єрмакі, арестовічі з подоляками.

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20.04.2022 22:45 Відповісти
Арістовіч хвалився,що вони із Залізним чи то однокурсники, чи то одне училище(академію) закінчували.
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21.04.2022 10:33 Відповісти
Очі розумні і добрі - козацького роду хлопець.
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21.04.2022 10:34 Відповісти
та татаровими...
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21.04.2022 11:31 Відповісти
да там не "перед" ,там судя по видео прямо по самой красоте вышло
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20.04.2022 22:23 Відповісти
Цапи ковтатиме власну кров!
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20.04.2022 22:23 Відповісти
і не токо кров. оні там всє куколди. пока вони тут таджики мають їхніх баб. А вони якщо виживуть потім після таджиків ще будуть робити там clean up між ніг після таджиків
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20.04.2022 22:26 Відповісти
послушайте, что говорит Швец...., это какой-то пипец......
военная помощь заходит в Украину и дальше просто растворяется!
https://youtu.be/KpBBhl-y1TM?list=TLPQMjAwNDIwMjJ7D8O6BSMOcw&t=1077
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20.04.2022 22:24 Відповісти
Не слушайте этого полупокера)
Он никто, ничего не знает что происходит от слова совсем, сидит старый пердун в трусах слухи с интернета собирает и лохам выпаривает. Как и 90% всех недоэкспертов. Каждый день большие колоны к фронту приезжают, все норм
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20.04.2022 22:29 Відповісти
да-да....,не слушайте Швеца, Жданова, а слушайте люсю арестовича )))
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20.04.2022 22:48 Відповісти
Пока д'Ерьмака и татарова не изолирует ничего хорошего не будет ‼️Крот на кроте и предателем погоняет !Сплошные деверсии!Кто сдал Херсон
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20.04.2022 23:32 Відповісти
это точно, Викусик......
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20.04.2022 23:38 Відповісти
ну, про "бариг" він побиватись не втомлюється, шо той бєнін тєлєящік
а Єрмак... Єрмак-бо з його гебешної касти
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20.04.2022 23:44 Відповісти
Жданов бывший военный, есть свои источники, знает что говорит. К Люсе можно относится по разному, но он сейчас близко к руководству и тоже что-то, да знает. А кто такой Швец? Кто его источник? Что он знает изнутри?
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21.04.2022 04:02 Відповісти
Слухай Люсю який в ОП жопою торгує.
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21.04.2022 11:10 Відповісти
А он тебе источники должен выложить?в отличии от тебя он можент позволить себе прочитать в оригинале кучу статей ведущих сми мира и сделать качественную аналитику,чем впрочем он и занимался работая в КГБ.профессия у него такая.
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21.04.2022 14:30 Відповісти
Все правильно він говорить і про це потрібно кричати на кожному куті - це все правда - поїдь на захід України і побачиш.
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20.04.2022 22:48 Відповісти
і що побачиш, от я на заході, де дивитись?
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20.04.2022 23:11 Відповісти
Ещё скажите, что не стоит верить в то, что бойцы не получают нормального питания, тупо мужики на передовойнедоедают, то же бред ?
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20.04.2022 23:52 Відповісти
Конечно бред, у меня десятки знакомых на передке, нету ни одного, кто недоедает
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21.04.2022 04:00 Відповісти
Ага,всего полно.

https://censor.net/ua/news/3335722/****************************************************************************************************
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21.04.2022 14:19 Відповісти
Послухав Швеца, відразу виникло питання - як в Україні можна барижити гаубицями? Можливо це той випадок, що КГБ-шники не бувають колишніми і росіяни з відчаю дістали ну дуже законспіровану консерву.
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20.04.2022 22:31 Відповісти
Завжди слухайте оригінали. Те, що Швець "пережовує" -- то для людей, хто не хоче (чи не може) дивитися/слухати/читати дані зі США в оригіналі.
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20.04.2022 22:37 Відповісти
Той Швець вже "наванував", що буцімто вторгнення не буде. Як тепер йому можна вірити?
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21.04.2022 00:28 Відповісти
Верь Гундосику и собирайся на шашлыки.
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21.04.2022 14:31 Відповісти
Слухайте уважно! Там не про озброєння, а про ліки і гум допомогу.
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20.04.2022 22:43 Відповісти
Слухай уважно,там він каже і за Джавіліни розйобані на складах яких було достатньо на місяць бойових дій
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21.04.2022 14:22 Відповісти
вы сначала послушайте, о чем идет речь, откуда появилась информация, а потом уже трендите про кгб-шников и ***-шников.....
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20.04.2022 22:43 Відповісти
Слухати цього експерта (полудурка), на ніч? Це вже занадто!
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20.04.2022 22:47 Відповісти
Соба може ти до цього прикладаєш руку тому бризгаєш слюнею, ще скажи що склади з снарядами самі взривались, однорічна дитина повірить цій бридоті. Правда в тому що вираз правильний і вічний,,,,Кому війна а кому мать родная,,,, і якщо нікого з високопосадовців за це не розтріляють то здача Украіни буде,
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20.04.2022 23:45 Відповісти
Кого слухаеш на нічь,Дристовича чи Генералисимуса-шашличного?
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21.04.2022 14:26 Відповісти
колі дєло швах, в ход ідут вєсьма активниє мєропріятія
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20.04.2022 23:49 Відповісти
Швець то закинувся у Сполучені Штати. Але там він затребуваний не був. Все що він спромогся - ток-шоу і спільна книжка з бувшим розвідником з США. Консерва чекала моменту щось сказати щоби послухали. І дочекалась.
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21.04.2022 10:10 Відповісти
Ти слухаєш не Швеця а самого себе. Він казав не про гаубиці, а про мале озброєння та медичну допомогу. А те що на кордоні вся гуманітарка йде через мафіозні структури, то про це вже давно пишуть наші розслідувачі. А також пишуть що все це під кришею дЄрьмака який керує Вовочкою.
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21.04.2022 11:17 Відповісти
Де там було за гаубиці брєхло?т
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21.04.2022 14:25 Відповісти
Хотілося б почути думку Бутусова на це відео.,
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20.04.2022 22:34 Відповісти
а що то таке бутузов, щоб його думки слухати?
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20.04.2022 23:13 Відповісти
ой ти ще ******* що на західній гумку не розтягують)))
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21.04.2022 00:29 Відповісти
Алексейчик ты снова вылезло чмо протараненое...
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21.04.2022 02:25 Відповісти
Ось напевно оригінальний сюжет на CNN:

https://www.youtube.com/watch?v=MaC8l16AHxM
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20.04.2022 22:35 Відповісти
Ну явно ніхто швецю не скаже куди вона дівається. Може ще москалям доповіді робить...
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20.04.2022 22:36 Відповісти
вИкторе, хіба в фсб Вас не навчали, що слова "бувае" не буває? Ану за порєбрік, свине кацапська!
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20.04.2022 23:24 Відповісти
А чим тобі Порохоботи не до вподоби? Хіба ми не за Україну?
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21.04.2022 00:26 Відповісти
Тех барыг надо ставить к стенке за саботаж и вредительство. А американцы пусть посылает своих вооружжённых ихтамнетов в помощь привести поставок в пункт назначения.

А Швецу спасибо что объединает последние значимые новости "из Америки" во один кусок. Тут людям действительно нет времени искать это ещё по американским порталам.
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20.04.2022 23:08 Відповісти
Обратите внимание , у всех кто обливает грязью Швеца регистрация после начала войны! Совпадение? Не думаю.
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20.04.2022 23:30 Відповісти
Странная история.
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21.04.2022 00:28 Відповісти
Нехай ці падлюки далі на колінах повзуть.
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20.04.2022 22:25 Відповісти
Ще б і на колону щось би скинули, кляті виродки щоб здохли, не дійшовши.
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20.04.2022 22:25 Відповісти
мац-ква горит: столицу оккупантов окутал черный дым

В москве напротив мэрии произошел большой пожар. На месте работают спасатели


"Тверская площадь в москве вся покрыта дымом, напротив правительства столицы полыхает пожар. Информации о пострадавших и причинах инцидента на данный момент нет", - говорится в сообщении одного телеграмм-каналов россии.
В экстренных службах подчеркивают, что пожар произошел около памятника Долгорукому на Тверской площади. Возгорание произошло в деревянном здании.
На место происшествия прибыли спасатели для локализации и ликвидации возгорания здания. Причины возгорания пока неизвестны, но будут установлены специалистами. О пострадавших не сообщается.
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20.04.2022 22:26 Відповісти
Крейсер Москва был корабль Вуду. Подожгли его и загорелся прототип. По этой причине Гитлер в свое время приказал крупнейший дерижабль "Адольф Гитлер" переименовать в "Гинденбург"...
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20.04.2022 22:38 Відповісти
Це кара Господа. Такий собі невеличкий натяк сатанвстам, які дуже ******* символізм.
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20.04.2022 22:40 Відповісти
То ***** доповіли про крейсер і в того пєрдак спалахнув...
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20.04.2022 22:50 Відповісти
ОСЛОЙОБАМ ДАЛИ ПО ГРИВІ, ШО АЖ БОРОДИ ПОВІДЛІТАЛИ НАХ.......Й!!!!!
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20.04.2022 22:29 Відповісти
А нє*уй шастать.
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20.04.2022 22:38 Відповісти
А чому не дочекались і не зірвали міст коли на нього заїхала техніка?
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20.04.2022 22:33 Відповісти
Напевно трофеї будуть, друже.
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20.04.2022 22:39 Відповісти
А колонну расстреляли ?
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20.04.2022 22:36 Відповісти
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20.04.2022 22:37 Відповісти
поспішили, потрібно було підривати під головною машиною щоб хоч міст міг когось із орків з собою забрати
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20.04.2022 22:37 Відповісти
Може саме головна машина й потрібна була як трофей.
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20.04.2022 22:42 Відповісти
А ці питання до верещучки,вона там руководила.....
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20.04.2022 22:55 Відповісти
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20.04.2022 22:59 Відповісти
а пропустити кілька одиниць для розваги?
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20.04.2022 23:17 Відповісти
Смерть фашистам рашистам! ​Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава Залужному!
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20.04.2022 23:31 Відповісти
хай щастить
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21.04.2022 18:54 Відповісти
 
 