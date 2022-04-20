Бойцы ССО взорвали мост прямо перед колонной российских оккупантов. ВИДЕО

Бойцы Сил специальных операций взорвали мост прямо перед колонной российских оккупантов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке Командование Сил специальных операций.

"Взорвать мост под носом у целой колонны рашистов - это искусная работа операторов ССО Украины!" - отмечается в сообщении.

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