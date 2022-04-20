Бойцы ССО взорвали мост прямо перед колонной российских оккупантов. ВИДЕО
Бойцы Сил специальных операций взорвали мост прямо перед колонной российских оккупантов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке Командование Сил специальных операций.
"Взорвать мост под носом у целой колонны рашистов - это искусная работа операторов ССО Украины!" - отмечается в сообщении.
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Його фото в роки навчання.
Це вам не єрмакі, арестовічі з подоляками.
военная помощь заходит в Украину и дальше просто растворяется!
https://youtu.be/KpBBhl-y1TM?list=TLPQMjAwNDIwMjJ7D8O6BSMOcw&t=1077
Он никто, ничего не знает что происходит от слова совсем, сидит старый пердун в трусах слухи с интернета собирает и лохам выпаривает. Как и 90% всех недоэкспертов. Каждый день большие колоны к фронту приезжают, все норм
а Єрмак... Єрмак-бо з його гебешної касти
https://censor.net/ua/news/3335722/****************************************************************************************************
https://www.youtube.com/watch?v=MaC8l16AHxM
А Швецу спасибо что объединает последние значимые новости "из Америки" во один кусок. Тут людям действительно нет времени искать это ещё по американским порталам.
В москве напротив мэрии произошел большой пожар. На месте работают спасатели
"Тверская площадь в москве вся покрыта дымом, напротив правительства столицы полыхает пожар. Информации о пострадавших и причинах инцидента на данный момент нет", - говорится в сообщении одного телеграмм-каналов россии.
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