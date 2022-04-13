ССО уничтожили пункт наблюдения российских оккупантов. ФОТО
Силы Специальных операций ВСУ уничтожили наблюдательный пункт российских оккупантов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило Командование сил специальных операций ВС Украины в фейсбуке.
Отмечается, что военным удалось устранить личный состав РФ. Также добыты документы и оружие.
"Такие "наблюдатели" являются важными препятствиями на пути нашей армии. И для безопасного прохода украинских воинов предварительно выполняем задачи по их уничтожению", - говорится в сообщении.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские военные захватили орудие МСТА-Б и несколько БТР оккупантов, - командование ССО. Фоторепортаж
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Ви думали, що коли на руках і ногах "бінти", то це ОБЕРІГ?????
Ха-ха-ха!!!! Дебіли б**лядь!!!
Це вам Карма!!!