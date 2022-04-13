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ССО уничтожили пункт наблюдения российских оккупантов. ФОТО

Силы Специальных операций ВСУ уничтожили наблюдательный пункт российских оккупантов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило Командование сил специальных операций ВС Украины в фейсбуке.

Отмечается, что военным удалось устранить личный состав РФ. Также добыты документы и оружие.

"Такие "наблюдатели" являются важными препятствиями на пути нашей армии. И для безопасного прохода украинских воинов предварительно выполняем задачи по их уничтожению", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские военные захватили орудие МСТА-Б и несколько БТР оккупантов, - командование ССО. Фоторепортаж

ССО уничтожили пункт наблюдения российских оккупантов 01

Также смотрите: "Счастье не за горами" - в Украине уничтожен российский танк с красноречивой надписью. ФОТО


ССО уничтожили пункт наблюдения российских оккупантов 02
ССО уничтожили пункт наблюдения российских оккупантов 03

армия РФ (19350) уничтожение (7001) ССО (527)


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Топ комментарии
+55
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13.04.2022 11:39
+53
А чего рожу замазали? Пускай его личинки наблюдают как их папка гниет в степях Украины и уже ничего не сможет привезти им смародеренного и никого изнасиловать
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13.04.2022 11:40
+34
еще и крымский.... *****
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13.04.2022 11:38
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еще и крымский.... *****
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13.04.2022 11:38 Ответить
Самка сходила на референдум в 2014-м, чтобы сынулька сдох в 2022-м.
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13.04.2022 13:46 Ответить
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13.04.2022 11:39 Ответить
Зберіг картинку. Залікова!!!
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13.04.2022 11:43 Ответить
+ 1!
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13.04.2022 11:39 Ответить
А чего рожу замазали? Пускай его личинки наблюдают как их папка гниет в степях Украины и уже ничего не сможет привезти им смародеренного и никого изнасиловать
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13.04.2022 11:40 Ответить
Не можна, асвабадитель же.
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13.04.2022 11:53 Ответить
так шо, вони планують провести парад без пункту спостереження?
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13.04.2022 11:40 Ответить
ССО України-черговий респект...
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13.04.2022 11:42 Ответить
Тихо прийшов...
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13.04.2022 11:43 Ответить
Грошенят хтіло зрубити по легкому та помародерити борцун з "нацистами". Скоро тварюки скінчаться гроші у ***********, а за маніакальну ідею ви сюди лізти не будете..
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13.04.2022 11:45 Ответить
Гарна ілюстрація до статті тлумачного словнику Вебстер "Откинуть копыта".
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13.04.2022 11:54 Ответить
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13.04.2022 12:07 Ответить
крысянин, таких вдвойне приятно видеть 200ми
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13.04.2022 11:57 Ответить
Ну що , "бінтовані"???
Ви думали, що коли на руках і ногах "бінти", то це ОБЕРІГ?????
Ха-ха-ха!!!! Дебіли б**лядь!!!
Це вам Карма!!!
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13.04.2022 11:58 Ответить
Крымчане без зазрения совести убивают здесь украинцев, лупят по мирняку и инфраструктуре с кораблей ракетами и т.д. А вот когда наши войдут в Крым, то здесь сразу начнутся "тамженашилюди" и т.д.
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13.04.2022 12:06 Ответить
русский биомусор прилег отдохнуть
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13.04.2022 12:11 Ответить
Спостерігали-спостерігали, а коли прилетіло, то і не побачили. Брезентовому пасочку на трахтоматі років та років,відмародерено з кращого українського бомжа
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13.04.2022 12:16 Ответить
А що це документ червоний, кетчуп розлив?
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13.04.2022 12:19 Ответить
Та да. То він тут Ьігмак знайшов. в них же не має. Ось иі покуштував, а воно , КЕТЧУП, бризнуло, з горлянки перерізаної. Акуратніше треба.
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13.04.2022 13:03 Ответить
ну, не свиня?!
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13.04.2022 13:58 Ответить
А для чого #бло дохлого цапа замальовувати?
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13.04.2022 13:56 Ответить
 
 