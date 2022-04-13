ССО уничтожили пункт наблюдения российских оккупантов. ФОТО

Силы Специальных операций ВСУ уничтожили наблюдательный пункт российских оккупантов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило Командование сил специальных операций ВС Украины в фейсбуке.

Отмечается, что военным удалось устранить личный состав РФ. Также добыты документы и оружие.

"Такие "наблюдатели" являются важными препятствиями на пути нашей армии. И для безопасного прохода украинских воинов предварительно выполняем задачи по их уничтожению", - говорится в сообщении.

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