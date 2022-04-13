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ССО знищили пункт спостереження російських окупантів. ФОТО

Сили Спеціальних операцій ЗСУ знищили спостережний пункт російських окупантів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило Командування Сил спеціальних операцій ЗС України у фейсбуку.

Зазначається, що військовим вдалося ліквідувати особовий склад РФ. Також здобуто їхні документи та зброю.

"Такі "спостережники" є важливими перепонами на шляху нашого війська. І задля безпечного проходу українських воїнів попередньо виконуємо завдання щодо їхнього знищення", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Українські військові захопили гармату МСТА-Б і кілька БТР окупантів, - командування ССО. ФОТОрепортаж

ССО знищили пункт спостереження російських окупантів 01

Також дивіться: "Счастье не за горами", - в Україні знищений російський танк із промовистим написом. ФОТО


ССО знищили пункт спостереження російських окупантів 02
ССО знищили пункт спостереження російських окупантів 03

Автор: 

армія рф (17502) знищення (7313) ССО (520)


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Топ коментарі
+55
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13.04.2022 11:39
+53
А чего рожу замазали? Пускай его личинки наблюдают как их папка гниет в степях Украины и уже ничего не сможет привезти им смародеренного и никого изнасиловать
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13.04.2022 11:40
+34
еще и крымский.... *****
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13.04.2022 11:38
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еще и крымский.... *****
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13.04.2022 11:38 Відповісти
Самка сходила на референдум в 2014-м, чтобы сынулька сдох в 2022-м.
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13.04.2022 13:46 Відповісти
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13.04.2022 11:39 Відповісти
Зберіг картинку. Залікова!!!
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13.04.2022 11:43 Відповісти
+ 1!
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13.04.2022 11:39 Відповісти
А чего рожу замазали? Пускай его личинки наблюдают как их папка гниет в степях Украины и уже ничего не сможет привезти им смародеренного и никого изнасиловать
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13.04.2022 11:40 Відповісти
Не можна, асвабадитель же.
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13.04.2022 11:53 Відповісти
так шо, вони планують провести парад без пункту спостереження?
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13.04.2022 11:40 Відповісти
ССО України-черговий респект...
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13.04.2022 11:42 Відповісти
Тихо прийшов...
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13.04.2022 11:43 Відповісти
Грошенят хтіло зрубити по легкому та помародерити борцун з "нацистами". Скоро тварюки скінчаться гроші у ***********, а за маніакальну ідею ви сюди лізти не будете..
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13.04.2022 11:45 Відповісти
Гарна ілюстрація до статті тлумачного словнику Вебстер "Откинуть копыта".
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13.04.2022 11:54 Відповісти
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13.04.2022 12:07 Відповісти
крысянин, таких вдвойне приятно видеть 200ми
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13.04.2022 11:57 Відповісти
Ну що , "бінтовані"???
Ви думали, що коли на руках і ногах "бінти", то це ОБЕРІГ?????
Ха-ха-ха!!!! Дебіли б**лядь!!!
Це вам Карма!!!
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13.04.2022 11:58 Відповісти
Крымчане без зазрения совести убивают здесь украинцев, лупят по мирняку и инфраструктуре с кораблей ракетами и т.д. А вот когда наши войдут в Крым, то здесь сразу начнутся "тамженашилюди" и т.д.
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13.04.2022 12:06 Відповісти
русский биомусор прилег отдохнуть
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13.04.2022 12:11 Відповісти
Спостерігали-спостерігали, а коли прилетіло, то і не побачили. Брезентовому пасочку на трахтоматі років та років,відмародерено з кращого українського бомжа
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13.04.2022 12:16 Відповісти
А що це документ червоний, кетчуп розлив?
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13.04.2022 12:19 Відповісти
Та да. То він тут Ьігмак знайшов. в них же не має. Ось иі покуштував, а воно , КЕТЧУП, бризнуло, з горлянки перерізаної. Акуратніше треба.
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13.04.2022 13:03 Відповісти
ну, не свиня?!
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13.04.2022 13:58 Відповісти
А для чого #бло дохлого цапа замальовувати?
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13.04.2022 13:56 Відповісти
 
 