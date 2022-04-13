ССО знищили пункт спостереження російських окупантів. ФОТО

Сили Спеціальних операцій ЗСУ знищили спостережний пункт російських окупантів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило Командування Сил спеціальних операцій ЗС України у фейсбуку.

Зазначається, що військовим вдалося ліквідувати особовий склад РФ. Також здобуто їхні документи та зброю.

"Такі "спостережники" є важливими перепонами на шляху нашого війська. І задля безпечного проходу українських воїнів попередньо виконуємо завдання щодо їхнього знищення", - йдеться в повідомленні.

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