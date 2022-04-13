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ССО знищили пункт спостереження російських окупантів. ФОТО
Сили Спеціальних операцій ЗСУ знищили спостережний пункт російських окупантів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило Командування Сил спеціальних операцій ЗС України у фейсбуку.
Зазначається, що військовим вдалося ліквідувати особовий склад РФ. Також здобуто їхні документи та зброю.
"Такі "спостережники" є важливими перепонами на шляху нашого війська. І задля безпечного проходу українських воїнів попередньо виконуємо завдання щодо їхнього знищення", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+55 Перехватчик
показати весь коментар13.04.2022 11:39
+53 Green sheet
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+34 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар13.04.2022 11:38
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Ви думали, що коли на руках і ногах "бінти", то це ОБЕРІГ?????
Ха-ха-ха!!!! Дебіли б**лядь!!!
Це вам Карма!!!