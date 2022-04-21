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Прем'єри Іспанії та Данії Санчес та Фредеріксен прибули до Києва. ВIДЕО

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес та Данії Метте Фредеріксен у четвер прибули до Києва.

Про це Санчес написав у Твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"Щойно приїхав до Києва. Україна має підтримку, солідарність і відданість Іспанії", - йдеться у дописі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Посольство Іспанії найближчими днями повернеться до Києва

Візит Фредеріксен до української столиці підтвердили в її офісі.

Очікується, що Санчес і Фредеріксен зустрінуться з Президентом України Володимиром Зеленським.

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив напередодні, що посольство Іспанії "найближчими днями" повернеться до роботи в Києві.

Автор: 

візит (1591) Іспанія (911) Санчес Педро (58)


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Топ коментарі
+7
Дякуємо іспанцям за тиху і вагому підтримку, без пафосів і скандалів! Люди просто роблять свою справу,бо все розуміють. Хоча не зобов'язані і могли б взагалі не втручатися бо знаходяться далеко.
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21.04.2022 11:05
+4
Велике крадівництво
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21.04.2022 10:55
+4
Напевно ще партія хорошої зброї для ЗСУ приїде...
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21.04.2022 10:55
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Велике крадівництво
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21.04.2022 10:55 Відповісти
Галюцінації?
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21.04.2022 12:08 Відповісти
Напевно ще партія хорошої зброї для ЗСУ приїде...
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21.04.2022 10:55 Відповісти
Дякуємо іспанцям за тиху і вагому підтримку, без пафосів і скандалів! Люди просто роблять свою справу,бо все розуміють. Хоча не зобов'язані і могли б взагалі не втручатися бо знаходяться далеко.
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21.04.2022 11:05 Відповісти
в Іспанії багато вілл олігархату ,шоу -бізу та іншої нечисті з рашки,тому можливо втіхаря і підтримують
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21.04.2022 11:07 Відповісти
Просто Іспанія в свій час вже пережила вторгнення московських іхтамнетів з танками та літаками, знають що це таке
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21.04.2022 11:10 Відповісти
А датчане что, лыком не вышли?
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21.04.2022 17:10 Відповісти
Банер "велике будывництво" випадково в кадр попав?Чи не випадково?
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21.04.2022 11:07 Відповісти
***** ДАВАЙТЕ ЗБРОЮ ЩОБИ СКОРІШЕ СВИНЯЧУ НЕЧИСТЬ ПОГАСИТИ.VIVA UCRANIA!!!!
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21.04.2022 11:11 Відповісти
Хоч подемітам це не подобаеться
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21.04.2022 13:46 Відповісти
с этого момента раша должна понять что им пи*да
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21.04.2022 11:16 Відповісти
Вітаємо!
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21.04.2022 11:16 Відповісти
глибоко-ванально-стурбовані
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21.04.2022 11:16 Відповісти
Всі їдуть в Україну на екскурсію. Попіаритись перед виборами.
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21.04.2022 11:25 Відповісти
Ола!
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21.04.2022 14:31 Відповісти
Взагалі то Педро Санчес призедент Іспанії!!!!!
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21.04.2022 16:18 Відповісти
 
 