Прем'єри Іспанії та Данії Санчес та Фредеріксен прибули до Києва. ВIДЕО

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес та Данії Метте Фредеріксен у четвер прибули до Києва.

Про це Санчес написав у Твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"Щойно приїхав до Києва. Україна має підтримку, солідарність і відданість Іспанії", - йдеться у дописі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Посольство Іспанії найближчими днями повернеться до Києва

Візит Фредеріксен до української столиці підтвердили в її офісі.

Очікується, що Санчес і Фредеріксен зустрінуться з Президентом України Володимиром Зеленським.

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив напередодні, що посольство Іспанії "найближчими днями" повернеться до роботи в Києві.