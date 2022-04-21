Прем'єри Іспанії та Данії Санчес та Фредеріксен прибули до Києва. ВIДЕО
Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес та Данії Метте Фредеріксен у четвер прибули до Києва.
Про це Санчес написав у Твіттері, передає Цензор.НЕТ.
"Щойно приїхав до Києва. Україна має підтримку, солідарність і відданість Іспанії", - йдеться у дописі.
Візит Фредеріксен до української столиці підтвердили в її офісі.
Очікується, що Санчес і Фредеріксен зустрінуться з Президентом України Володимиром Зеленським.
Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив напередодні, що посольство Іспанії "найближчими днями" повернеться до роботи в Києві.
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