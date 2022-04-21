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Премьеры Испании и Дании Санчес и Фредериксен прибыли в Киев. ВИДЕО

Премьер-министр Испании Педро Санчес и Дании Мэтте Фредериксен в четверг прибыли в Киев.

Об этом он написал в Твиттере, передает Цензор.НЕТ

"Только что приехал в Киев. Украина получает поддержку, солидарность и преданность Испании", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посольство Испании в ближайшие дни вернется в Киев

Визит Фредериксен в украинскую столицу подтвердили в ее офисе.

Ожидается, что Санчес и Фредериксен встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил накануне, что посольство Испании "в ближайшие дни" вернется к работе в Киеве.

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Топ комментарии
+7
Дякуємо іспанцям за тиху і вагому підтримку, без пафосів і скандалів! Люди просто роблять свою справу,бо все розуміють. Хоча не зобов'язані і могли б взагалі не втручатися бо знаходяться далеко.
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21.04.2022 11:05
+4
Велике крадівництво
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21.04.2022 10:55
+4
Напевно ще партія хорошої зброї для ЗСУ приїде...
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21.04.2022 10:55
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Велике крадівництво
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21.04.2022 10:55 Ответить
Галюцінації?
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21.04.2022 12:08 Ответить
Напевно ще партія хорошої зброї для ЗСУ приїде...
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21.04.2022 10:55 Ответить
Дякуємо іспанцям за тиху і вагому підтримку, без пафосів і скандалів! Люди просто роблять свою справу,бо все розуміють. Хоча не зобов'язані і могли б взагалі не втручатися бо знаходяться далеко.
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21.04.2022 11:05 Ответить
в Іспанії багато вілл олігархату ,шоу -бізу та іншої нечисті з рашки,тому можливо втіхаря і підтримують
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21.04.2022 11:07 Ответить
Просто Іспанія в свій час вже пережила вторгнення московських іхтамнетів з танками та літаками, знають що це таке
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21.04.2022 11:10 Ответить
А датчане что, лыком не вышли?
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21.04.2022 17:10 Ответить
Банер "велике будывництво" випадково в кадр попав?Чи не випадково?
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21.04.2022 11:07 Ответить
***** ДАВАЙТЕ ЗБРОЮ ЩОБИ СКОРІШЕ СВИНЯЧУ НЕЧИСТЬ ПОГАСИТИ.VIVA UCRANIA!!!!
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21.04.2022 11:11 Ответить
Хоч подемітам це не подобаеться
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21.04.2022 13:46 Ответить
с этого момента раша должна понять что им пи*да
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21.04.2022 11:16 Ответить
Вітаємо!
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21.04.2022 11:16 Ответить
глибоко-ванально-стурбовані
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21.04.2022 11:16 Ответить
Всі їдуть в Україну на екскурсію. Попіаритись перед виборами.
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21.04.2022 11:25 Ответить
Ола!
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21.04.2022 14:31 Ответить
Взагалі то Педро Санчес призедент Іспанії!!!!!
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21.04.2022 16:18 Ответить
 
 