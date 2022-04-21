Премьеры Испании и Дании Санчес и Фредериксен прибыли в Киев. ВИДЕО

Премьер-министр Испании Педро Санчес и Дании Мэтте Фредериксен в четверг прибыли в Киев.

Об этом он написал в Твиттере, передает Цензор.НЕТ

"Только что приехал в Киев. Украина получает поддержку, солидарность и преданность Испании", - говорится в сообщении.

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Визит Фредериксен в украинскую столицу подтвердили в ее офисе.

Ожидается, что Санчес и Фредериксен встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил накануне, что посольство Испании "в ближайшие дни" вернется к работе в Киеве.