"Розпаковка" танка: Огляд нового трофейного Т-80 БВМ. ВIДЕО

Українські бійці показали новітній російський танк Т-80 БВМ та розповіли про його можливості на полі бою.

Відеозапис "розпаковки" трофею опублікував головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Вони його називають літаючим танком. Двигун 1250 кінських сил. Непогано летить. Дуже непогано", - каже про трофей український боєць.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Екіпаж трофейного танку Т-80БВМ знищив такий же танк під управлінням російських загарбників. ВIДЕО