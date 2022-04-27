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"Розпаковка" танка: Огляд нового трофейного Т-80 БВМ. ВIДЕО

Українські бійці показали новітній російський танк Т-80 БВМ та розповіли про його можливості на полі бою.

Відеозапис "розпаковки" трофею опублікував головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Вони його називають літаючим танком. Двигун 1250 кінських сил. Непогано летить. Дуже непогано", - каже про трофей український боєць.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Екіпаж трофейного танку Т-80БВМ знищив такий же танк під управлінням російських загарбників. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17554) Бутусов Юрій (3600) трофеї (185)


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Топ коментарі
+20
Вам, зебілам, треба весь час нагадувати і про асфальт, і про розмінування Чонгару, і про шашлики. Бо у вас пам'ять, як у гуппі. Після перемоги не зробите ніяких висновків і знову за зе проголосуєте, бо він не втік, хоча в перемозі буде виключно заслуга ЗСУ. А подумати, що жертв могло бути значно менше, якби не дибілізм Зє - це ви не в змозі.
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27.04.2022 19:07
+17
танк в современном бою - высокотехнологичная , дорогущая мишень и не более того , доказано Bayraktar и Javelin
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27.04.2022 18:14
+17
І гордість за наших воїнів, і питання: а наші танки де?!
Чому Люся, хоча б, ну полковник же, не розпакує «Оплот»?!
Не можу заспокоїтись, думаючи, яку шкоду завдала Україні ця зелена пошесть
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27.04.2022 18:42
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Але головний трофей - це пес Макс.
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27.04.2022 18:14 Відповісти
танк в современном бою - высокотехнологичная , дорогущая мишень и не более того , доказано Bayraktar и Javelin
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27.04.2022 18:14 Відповісти
Назвіть країну, яка відмовилась від танків.
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27.04.2022 18:18 Відповісти
Піхота в атаці без підтримки танків камікадзе.
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27.04.2022 18:29 Відповісти
Якщо брати цивілізований світ то в масовості почти всі.В умовах реального бою танк це купка металлу.На разі всі танки які є або в глибокій модирнізаціїї або 1 танк нового випуска замінує танків 15-20 рашки.
Дивимося по країнах европи і інших по от 200 до 500 танків не більше це модифікація і нові.Танки це вже минуле,його вік в такому вигляді закінчуеться.
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27.04.2022 18:32 Відповісти
эта война изменит многое ...у Селюка Байрактара уже сейчас очередь из желающих приобрести его птичку
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27.04.2022 18:34 Відповісти
Это не надолго.Байрактар это лишь оружие нового поколения на время на которое или через годик или сейчас уже есть контроружие.Как и любое оружие в целом всегда есть контроружие.Вопрос времени.
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27.04.2022 18:38 Відповісти
Cейчас война небольших мобильных групп. А что не делай с танком, его за пять километров слышно, как он рычит. Байрактар ладно, хорошо, против беспилотников можно придумать оружие, но практика показывает, что танки прекрасно горят от ПТРК 30-летней давности, даже все самые суперсовременные с самой продвинутой активной защитой. А ещё наша война показала, что немотивированный экипаж при первом же выстреле сбегает из танка, потому что банально страшно, вокруг джавелины и байрактары всякие, и всё летит в их сторону. И уже больше 200 исправных или условно исправных танков кацапы банально подарили ВСУ.
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27.04.2022 21:15 Відповісти
"почти всі " - це про німецію ? (( так германці не тільки від танків відмовилися , вони звикли жити у пазусі США , власний бундесвер швидше потішні полки нагадує аніж боєздатну армію ; ніщо поки що танк не замінить , просто змінюється стратегія використання цієї техніки і підтвердженням цьому є те що жодна з країн НАТО просто так нам свої т-72 не передала , лише після заміни на ********* але таки танки ((
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27.04.2022 22:20 Відповісти
я знаю страну придумавшую танковый биатлон , и где они сейчас?
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27.04.2022 18:35 Відповісти
Ага , сьогодні десь читав , що ********** біатлоніста -чемпіона кацапердяївського
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09.05.2022 21:54 Відповісти
Всі цивілізовані країни відмовилися від танку, як основного засобу війни
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27.04.2022 22:26 Відповісти
ага ще один бовдур))) Євреям розкажи,чого це їні меркави не дохнуть від бпла і птрк пачками,ще раз тобі уже напишу БПЛА це зброя проти ПАПУАСІВ,навіть якщо вони мають ядерну дубину,жодну країну з розвиненим ППО бпла не налякаєш))) позбивають *****)))
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27.04.2022 20:57 Відповісти
Скільки особисто байрактаром танків спалив ? Бо я так думаю , що не менше сотні , інакше чого б так розпинався тут про мішень ? Мабуть саме тому що тільки як мішень так використати можна , кожному трофейному у ЗСУ так раді . Звідки ви тільки, специ довбані , беретеся ? ((
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27.04.2022 22:12 Відповісти
Тебе бы к доктору надо…
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27.04.2022 18:50 Відповісти
Вам, зебілам, треба весь час нагадувати і про асфальт, і про розмінування Чонгару, і про шашлики. Бо у вас пам'ять, як у гуппі. Після перемоги не зробите ніяких висновків і знову за зе проголосуєте, бо він не втік, хоча в перемозі буде виключно заслуга ЗСУ. А подумати, що жертв могло бути значно менше, якби не дибілізм Зє - це ви не в змозі.
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27.04.2022 19:07 Відповісти
не только асфальтные виновны.
Гриценко, который провел самое масштабное разоружение, более чем предатели Саламатин и агент ФСБ Лебедев.
Также спасибо США за разрезанные СКАДы и Ту-22, теперь они дробовики и пушки WW2 шлют.
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27.04.2022 18:51 Відповісти
французьке оптичне обладнання встановлено,більше вже рашисти не побачуть імпорт та відновити свої сили технологічним обладнанням ніколи не зможуть.
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27.04.2022 18:36 Відповісти
І гордість за наших воїнів, і питання: а наші танки де?!
Чому Люся, хоча б, ну полковник же, не розпакує «Оплот»?!
Не можу заспокоїтись, думаючи, яку шкоду завдала Україні ця зелена пошесть
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27.04.2022 18:42 Відповісти
Хіба тільки зелена?
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27.04.2022 18:56 Відповісти
Владелец этого сайта не имеет денег на 12 айфон? Тут за день больше денег приходит от рекламы.
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27.04.2022 21:21 Відповісти
Хіт сезону - розпаковка трофейного танка Українськими бійцями!

Це треба розганяти на Ютубі!
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27.04.2022 20:22 Відповісти
 
 