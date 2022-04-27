"Розпаковка" танка: Огляд нового трофейного Т-80 БВМ. ВIДЕО
Українські бійці показали новітній російський танк Т-80 БВМ та розповіли про його можливості на полі бою.
Відеозапис "розпаковки" трофею опублікував головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Вони його називають літаючим танком. Двигун 1250 кінських сил. Непогано летить. Дуже непогано", - каже про трофей український боєць.
Топ коментарі
+20 Лысый коротышка
показати весь коментар27.04.2022 19:07
+17 kuba
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+17 vigo
показати весь коментар27.04.2022 18:42
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Дивимося по країнах европи і інших по от 200 до 500 танків не більше це модифікація і нові.Танки це вже минуле,його вік в такому вигляді закінчуеться.
Гриценко, который провел самое масштабное разоружение, более чем предатели Саламатин и агент ФСБ Лебедев.
Также спасибо США за разрезанные СКАДы и Ту-22, теперь они дробовики и пушки WW2 шлют.
Чому Люся, хоча б, ну полковник же, не розпакує «Оплот»?!
Не можу заспокоїтись, думаючи, яку шкоду завдала Україні ця зелена пошесть
Це треба розганяти на Ютубі!