РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13408 посетителей онлайн
Новости Видео Война
34 021 29

"Распаковка" танка: Обзор нового трофейного Т-80БВМ. ВИДЕО

Украинские бойцы показали новый российский танк Т-80БВМ и рассказали о его возможностях на поле боя.

Видеозапись "распаковки" трофея опубликовал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Они его называют летающим танком. Двигатель 1250 лошадиных сил. Неплохо летит. Очень неплохо", - говорит о трофее украинский боец.

Смотрите: Экипаж трофейного танка Т-80БВМ уничтожил такой же танк под управлением российских захватчиков. ВИДЕО

армия РФ (19403) Бутусов Юрий (4369) трофеи (180)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+20
Вам, зебілам, треба весь час нагадувати і про асфальт, і про розмінування Чонгару, і про шашлики. Бо у вас пам'ять, як у гуппі. Після перемоги не зробите ніяких висновків і знову за зе проголосуєте, бо він не втік, хоча в перемозі буде виключно заслуга ЗСУ. А подумати, що жертв могло бути значно менше, якби не дибілізм Зє - це ви не в змозі.
показать весь комментарий
27.04.2022 19:07
+17
танк в современном бою - высокотехнологичная , дорогущая мишень и не более того , доказано Bayraktar и Javelin
показать весь комментарий
27.04.2022 18:14
+17
І гордість за наших воїнів, і питання: а наші танки де?!
Чому Люся, хоча б, ну полковник же, не розпакує «Оплот»?!
Не можу заспокоїтись, думаючи, яку шкоду завдала Україні ця зелена пошесть
показать весь комментарий
27.04.2022 18:42
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Але головний трофей - це пес Макс.
показать весь комментарий
27.04.2022 18:14 Ответить
танк в современном бою - высокотехнологичная , дорогущая мишень и не более того , доказано Bayraktar и Javelin
показать весь комментарий
27.04.2022 18:14 Ответить
Назвіть країну, яка відмовилась від танків.
показать весь комментарий
27.04.2022 18:18 Ответить
Піхота в атаці без підтримки танків камікадзе.
показать весь комментарий
27.04.2022 18:29 Ответить
Якщо брати цивілізований світ то в масовості почти всі.В умовах реального бою танк це купка металлу.На разі всі танки які є або в глибокій модирнізаціїї або 1 танк нового випуска замінує танків 15-20 рашки.
Дивимося по країнах европи і інших по от 200 до 500 танків не більше це модифікація і нові.Танки це вже минуле,його вік в такому вигляді закінчуеться.
показать весь комментарий
27.04.2022 18:32 Ответить
эта война изменит многое ...у Селюка Байрактара уже сейчас очередь из желающих приобрести его птичку
показать весь комментарий
27.04.2022 18:34 Ответить
Это не надолго.Байрактар это лишь оружие нового поколения на время на которое или через годик или сейчас уже есть контроружие.Как и любое оружие в целом всегда есть контроружие.Вопрос времени.
показать весь комментарий
27.04.2022 18:38 Ответить
Cейчас война небольших мобильных групп. А что не делай с танком, его за пять километров слышно, как он рычит. Байрактар ладно, хорошо, против беспилотников можно придумать оружие, но практика показывает, что танки прекрасно горят от ПТРК 30-летней давности, даже все самые суперсовременные с самой продвинутой активной защитой. А ещё наша война показала, что немотивированный экипаж при первом же выстреле сбегает из танка, потому что банально страшно, вокруг джавелины и байрактары всякие, и всё летит в их сторону. И уже больше 200 исправных или условно исправных танков кацапы банально подарили ВСУ.
показать весь комментарий
27.04.2022 21:15 Ответить
"почти всі " - це про німецію ? (( так германці не тільки від танків відмовилися , вони звикли жити у пазусі США , власний бундесвер швидше потішні полки нагадує аніж боєздатну армію ; ніщо поки що танк не замінить , просто змінюється стратегія використання цієї техніки і підтвердженням цьому є те що жодна з країн НАТО просто так нам свої т-72 не передала , лише після заміни на ********* але таки танки ((
показать весь комментарий
27.04.2022 22:20 Ответить
я знаю страну придумавшую танковый биатлон , и где они сейчас?
показать весь комментарий
27.04.2022 18:35 Ответить
Ага , сьогодні десь читав , що ********** біатлоніста -чемпіона кацапердяївського
показать весь комментарий
09.05.2022 21:54 Ответить
Всі цивілізовані країни відмовилися від танку, як основного засобу війни
показать весь комментарий
27.04.2022 22:26 Ответить
ага ще один бовдур))) Євреям розкажи,чого це їні меркави не дохнуть від бпла і птрк пачками,ще раз тобі уже напишу БПЛА це зброя проти ПАПУАСІВ,навіть якщо вони мають ядерну дубину,жодну країну з розвиненим ППО бпла не налякаєш))) позбивають *****)))
показать весь комментарий
27.04.2022 20:57 Ответить
Скільки особисто байрактаром танків спалив ? Бо я так думаю , що не менше сотні , інакше чого б так розпинався тут про мішень ? Мабуть саме тому що тільки як мішень так використати можна , кожному трофейному у ЗСУ так раді . Звідки ви тільки, специ довбані , беретеся ? ((
показать весь комментарий
27.04.2022 22:12 Ответить
Тебе бы к доктору надо…
показать весь комментарий
27.04.2022 18:50 Ответить
Вам, зебілам, треба весь час нагадувати і про асфальт, і про розмінування Чонгару, і про шашлики. Бо у вас пам'ять, як у гуппі. Після перемоги не зробите ніяких висновків і знову за зе проголосуєте, бо він не втік, хоча в перемозі буде виключно заслуга ЗСУ. А подумати, що жертв могло бути значно менше, якби не дибілізм Зє - це ви не в змозі.
показать весь комментарий
27.04.2022 19:07 Ответить
не только асфальтные виновны.
Гриценко, который провел самое масштабное разоружение, более чем предатели Саламатин и агент ФСБ Лебедев.
Также спасибо США за разрезанные СКАДы и Ту-22, теперь они дробовики и пушки WW2 шлют.
показать весь комментарий
27.04.2022 18:51 Ответить
французьке оптичне обладнання встановлено,більше вже рашисти не побачуть імпорт та відновити свої сили технологічним обладнанням ніколи не зможуть.
показать весь комментарий
27.04.2022 18:36 Ответить
І гордість за наших воїнів, і питання: а наші танки де?!
Чому Люся, хоча б, ну полковник же, не розпакує «Оплот»?!
Не можу заспокоїтись, думаючи, яку шкоду завдала Україні ця зелена пошесть
показать весь комментарий
27.04.2022 18:42 Ответить
Хіба тільки зелена?
показать весь комментарий
27.04.2022 18:56 Ответить
Владелец этого сайта не имеет денег на 12 айфон? Тут за день больше денег приходит от рекламы.
показать весь комментарий
27.04.2022 21:21 Ответить
Хіт сезону - розпаковка трофейного танка Українськими бійцями!

Це треба розганяти на Ютубі!
показать весь комментарий
27.04.2022 20:22 Ответить
 
 