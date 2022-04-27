"Распаковка" танка: Обзор нового трофейного Т-80БВМ. ВИДЕО

Украинские бойцы показали новый российский танк Т-80БВМ и рассказали о его возможностях на поле боя.

Видеозапись "распаковки" трофея опубликовал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Они его называют летающим танком. Двигатель 1250 лошадиных сил. Неплохо летит. Очень неплохо", - говорит о трофее украинский боец.

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