"Распаковка" танка: Обзор нового трофейного Т-80БВМ. ВИДЕО
Украинские бойцы показали новый российский танк Т-80БВМ и рассказали о его возможностях на поле боя.
Видеозапись "распаковки" трофея опубликовал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Они его называют летающим танком. Двигатель 1250 лошадиных сил. Неплохо летит. Очень неплохо", - говорит о трофее украинский боец.
Топ комментарии
+20 Лысый коротышка
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Дивимося по країнах европи і інших по от 200 до 500 танків не більше це модифікація і нові.Танки це вже минуле,його вік в такому вигляді закінчуеться.
Гриценко, который провел самое масштабное разоружение, более чем предатели Саламатин и агент ФСБ Лебедев.
Также спасибо США за разрезанные СКАДы и Ту-22, теперь они дробовики и пушки WW2 шлют.
Чому Люся, хоча б, ну полковник же, не розпакує «Оплот»?!
Не можу заспокоїтись, думаючи, яку шкоду завдала Україні ця зелена пошесть
Це треба розганяти на Ютубі!